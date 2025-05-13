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    «Вегас» способен сравнять счет в серии?

    Эдмонтон — Вегас. Ставка (к. 2.20), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Эдмонтон» — «Вегас»
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    «Вегас»
    В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 13 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 13 Мая 2025 года

    Эдмонтон

  • Кубок Стэнли
    •  Эдмонтон 04:30 Вегас

    Вегас

  • Кубок Стэнли
    •

    «Эдмонтон»

    Турнирное положение: Никто не ждал, что «Эдмонтон» вернется домой, ведя в серии против «рыцарей» со счетом 2:0.

    Последние матчи: Тут было делом техники для «Эдмонтона», чтобы довести счет в противостоянии до неприличного, но Драйзайтль забил гол в свои ворота за секунду до конца матча.

    Эдмонтон — Вегас: коэффициенты букмекеров

    Травмированные игроки: К долгосрочно травмированному Экхольму у «Эдмонтона» добавился ещё и Пикар.

    Общий тонус: Запас прочности у канадского клуба довольно приличный, но «Вегас» умеет пользоваться предоставленными ему возможностями для выигрыша матчей.

    «Вегас»

    Турнирное положение: Списывать «Вегас» со счетов не стоит ни в какой ситуации, даже если он едет в гости к финалисту прошлого чемпионата, проиграв обе встречи на домашнем льду.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Последние матчи: Перед третьей игрой серии шансов на выигрыш у «Вегаса» было не очень много, но подопечные Кэссиди ими воспользовались.

    Травмированные игроки: За «Вегас» точно не сыграет Ленер. Также есть вопросы по здоровью Саада и Стоуна.

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    Общий тонус клуба: Битва за выигрыш четвертого поединка серии будет определяющим, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать его себе.

    Статистика для ставок

    • «Вегас» не проигрывает в гостях три матча кряду

    • В четырех последних матчах с участием «Эдмонтона» меньше шести шайб не забрасывалось

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.72, на гостей — 2.74.

    Прогноз: «Эдмонтон» увеличит отрыв в серии снова до двух побед.

    Альтернативный прогноз: Получится малорезультативный хоккей, где победа будет добываться за счет обороны.

    Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.46.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Эдмонтон — Вегас?

    Матч Эдмонтон — Вегас состоится 13 мая 2025 года в 04:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Эдмонтон — Вегас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Эдмонтон — Вегас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Эдмонтон — Вегас?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Эдмонтон — Вегас?

    Коэффициенты букмекеров: : на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.72, на гостей — 2.74.

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    Эдмонтон — Вегас: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.05.202504:30. «Вегас» способен сравнять счет в серии?
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