Эдмонтон — Вегас. Ставка (к. 2.20), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 13 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон» будет принимать «Вегас». Игра пройдет на «Роджерс Плейс Арене» 13 мая. Начало встречи — в 04:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Эдмонтон» — «Вегас», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Эдмонтон»

Турнирное положение: Никто не ждал, что «Эдмонтон» вернется домой, ведя в серии против «рыцарей» со счетом 2:0.

Последние матчи: Тут было делом техники для «Эдмонтона», чтобы довести счет в противостоянии до неприличного, но Драйзайтль забил гол в свои ворота за секунду до конца матча.

Травмированные игроки: К долгосрочно травмированному Экхольму у «Эдмонтона» добавился ещё и Пикар.

Общий тонус: Запас прочности у канадского клуба довольно приличный, но «Вегас» умеет пользоваться предоставленными ему возможностями для выигрыша матчей.

«Вегас»

Турнирное положение: Списывать «Вегас» со счетов не стоит ни в какой ситуации, даже если он едет в гости к финалисту прошлого чемпионата, проиграв обе встречи на домашнем льду.

Прогнозы и ставки на НХЛ

Последние матчи: Перед третьей игрой серии шансов на выигрыш у «Вегаса» было не очень много, но подопечные Кэссиди ими воспользовались.

Травмированные игроки: За «Вегас» точно не сыграет Ленер. Также есть вопросы по здоровью Саада и Стоуна.

Общий тонус клуба: Битва за выигрыш четвертого поединка серии будет определяющим, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать его себе.

Статистика для ставок

«Вегас» не проигрывает в гостях три матча кряду

В четырех последних матчах с участием «Эдмонтона» меньше шести шайб не забрасывалось

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.72, на гостей — 2.74.

Прогноз: «Эдмонтон» увеличит отрыв в серии снова до двух побед.

Альтернативный прогноз: Получится малорезультативный хоккей, где победа будет добываться за счет обороны.

Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.46.