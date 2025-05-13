Эдмонтон — Вегас. Ставка (к. 2.20), прогноз на матч плей-офф НХЛ, 13 мая 2025 года

Эдмонтон
Вегас
«Эдмонтон»
Турнирное положение: Никто не ждал, что «Эдмонтон» вернется домой, ведя в серии против «рыцарей» со счетом 2:0.
Последние матчи: Тут было делом техники для «Эдмонтона», чтобы довести счет в противостоянии до неприличного, но Драйзайтль забил гол в свои ворота за секунду до конца матча.
Эдмонтон — Вегас: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: К долгосрочно травмированному Экхольму у «Эдмонтона» добавился ещё и Пикар.
Общий тонус: Запас прочности у канадского клуба довольно приличный, но «Вегас» умеет пользоваться предоставленными ему возможностями для выигрыша матчей.
«Вегас»
Турнирное положение: Списывать «Вегас» со счетов не стоит ни в какой ситуации, даже если он едет в гости к финалисту прошлого чемпионата, проиграв обе встречи на домашнем льду.
Последние матчи: Перед третьей игрой серии шансов на выигрыш у «Вегаса» было не очень много, но подопечные Кэссиди ими воспользовались.
Травмированные игроки: За «Вегас» точно не сыграет Ленер. Также есть вопросы по здоровью Саада и Стоуна.
Общий тонус клуба: Битва за выигрыш четвертого поединка серии будет определяющим, и гости приложат максимум усилий, чтобы забрать его себе.
Статистика для ставок
- «Вегас» не проигрывает в гостях три матча кряду
- В четырех последних матчах с участием «Эдмонтона» меньше шести шайб не забрасывалось
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на хозяев дают коэффициент 2.20, на ничью — 4.72, на гостей — 2.74.
Прогноз: «Эдмонтон» увеличит отрыв в серии снова до двух побед.
- 1.77Финляндия — Швеция: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.90Чехия — Дания: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 2.32Каролина — Вашингтон: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
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Альтернативный прогноз: Получится малорезультативный хоккей, где победа будет добываться за счет обороны.
Ставка: П1 с коэффициентом 2.20.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 3.46.