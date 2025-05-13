Паолини — Шнайдер. Ставка (к. 3.55) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

Жасмин Паолини
Диана Шнайдер
Паолини
Жасмин второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В марте она остановилась в шаге от финала в Майами.
На текущем турнире итальянская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.
В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2.
Перед этим пятая ракетка мира выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3.
Еще в одном матче Паолини одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.
Шнайдер
Диана тем временем впервые в сезоне выиграла три матча подряд.
Как и Паолини, российская теннисистка тоже до сих пор не отдала ни одного сета на римском «тысячнике».
В четвертом круге Шнайдер одержала уверенную победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:2, 6:3.
В предыдущих раундах Шнайдер выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американки Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0).
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.28.
Прогноз: в прошлом году Диана проиграла итальянке на Australian Open со счетом 3:6, 4:6. Несмотря на опыт Паолини и ее умение удивлять, считаем, что Шнайдер способна обыграть пятую ракетку мира. Соперница не показывает ничего такого, что могло бы стать серьезной проблемой для российской теннисистки.
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Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 3.55.