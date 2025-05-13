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    Шнайдер обыграет Паолини и впервые выйдет в полуфинал грунтового «тысячника»?

    Паолини — Шнайдер. Ставка (к. 3.55) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Паолини — Шнайдер
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    Диана Шнайдер
    Россиянка Диана Шнайдер сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Женщины 13 Мая 2025 года

    Жасмин Паолини

  • Италия
    •  Жасмин Паолини 12:00 Диана Шнайдер

    Диана Шнайдер

  • Россия
    •

    Паолини

    Жасмин второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В марте она остановилась в шаге от финала в Майами.

    На текущем турнире итальянская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

    В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Перед этим пятая ракетка мира выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3.

    Еще в одном матче Паолини одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.

    Шнайдер

    Диана тем временем впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

    Как и Паолини, российская теннисистка тоже до сих пор не отдала ни одного сета на римском «тысячнике».

    В четвертом круге Шнайдер одержала уверенную победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:2, 6:3.

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    В предыдущих раундах Шнайдер выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американки Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0).

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.28.

    Прогноз: в прошлом году Диана проиграла итальянке на Australian Open со счетом 3:6, 4:6. Несмотря на опыт Паолини и ее умение удивлять, считаем, что Шнайдер способна обыграть пятую ракетку мира. Соперница не показывает ничего такого, что могло бы стать серьезной проблемой для российской теннисистки.

    Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 3.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Паолини — Шнайдер?

    Матч Паолини — Шнайдер состоится 13 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: WTA.

    Прогноз: какой прогноз на матч Паолини — Шнайдер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Шнайдер в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Паолини — Шнайдер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Шнайдер в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 3.55.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Паолини — Шнайдер?

    Смотреть матч турнира WTA в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Паолини — Шнайдер?

    Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.28.

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    Паолини — Шнайдер: прогноз и ставка за 3.55, статистика, коэффициенты матча 13.05.202514:00. Шнайдер обыграет Паолини и впервые выйдет в полуфинал грунтового «тысячника»?
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