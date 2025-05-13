Паолини — Шнайдер. Ставка (к. 3.55) и прогноз на турнир в Риме 13 мая 2025 года

Россиянка Диана Шнайдер сыграет против итальянки Жасмин Паолини в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Паолини — Шнайдер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Паолини

Жасмин второй раз в сезоне дошла до четвертьфинала на «тысячнике». В марте она остановилась в шаге от финала в Майами.

На текущем турнире итальянская теннисистка пока не проиграла ни одного сета.

В 1/8 финала Паолини одержала победу над представительницей Латвии Аленой Остапенко — 7:5, 6:2.

Прогнозы на теннис

Перед этим пятая ракетка мира выиграла у Онс Жабер — 6:4, 6:3.

Еще в одном матче Паолини одержала победу над новозеландкой Лулу Сун — 6:4, 6:3.

Шнайдер

Диана тем временем впервые в сезоне выиграла три матча подряд.

Как и Паолини, российская теннисистка тоже до сих пор не отдала ни одного сета на римском «тысячнике».

В четвертом круге Шнайдер одержала уверенную победу над бельгийкой Элизой Мертенс — 6:2, 6:3.

В предыдущих раундах Шнайдер выиграла у румынки Жаклин Кристиан (6:3, 6:3) и американки Кэролайн Доулхайд (6:0, 6:0).

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Паолини в этом матче можно поставить за 1.63, победу Шнайдер букмекеры предлагают за 2.28.

Прогноз: в прошлом году Диана проиграла итальянке на Australian Open со счетом 3:6, 4:6. Несмотря на опыт Паолини и ее умение удивлять, считаем, что Шнайдер способна обыграть пятую ракетку мира. Соперница не показывает ничего такого, что могло бы стать серьезной проблемой для российской теннисистки.

Рекомендуемая ставка: победа Шнайдер в двух сетах за 3.55.