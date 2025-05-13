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    «Каролина» вновь преуспеет на домашнем льду

    Каролина — Вашингтон. Ставка (к. 2.32) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 13 мая 2025 года

    Прогнозы на хоккей Прогнозы на НХЛ Прогнозы на Каролину Харрикейнз Прогнозы на Вашингтон Кэпиталз
    Прогноз и ставки на «Каролина» — «Вашингтон»
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    Брент Бернс
    В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 13 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. Кубок Стэнли 13 Мая 2025 года

    Каролина

  • Кубок Стэнли
    •  Каролина 02:00 Вашингтон

    Вашингтон

  • Кубок Стэнли
    •

    «Каролина»

    Путь к плей-офф: «Каролина» закончила регулярный чемпионат на 2-й строчке в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 99 очков.

    Последние матчи: В рамках кубковой серии против «Нью-Джерси» коллектив Рода Бриндамора провел пять матчей, допустив поражение в третьей встрече, прошедшей в гостях — 2:3 ОТ.

    Каролина — Вашингтон: коэффициенты букмекеров

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    Успешно преодолев стартовый раунд, «Каролина» одержала первую победу на льду «Вашингтона» — 2:1 ОТ. Следом «Кейнс» потерпели неудачу во второй выездной игре — 1:3, но провели уверенную встречу дома — 4:0.

    Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

    Состояние команды: После неудачи во втором матче в столице «Каролина» вновь изменила траекторию противостояния с «Вашингтоном», демонстрируя цельный и грамотный хоккей.

    Прогнозы и ставки на НХЛ

    В предыдущей встрече команда Рода Бриндамора выдала характерную для нее высокую дисциплину, сделав ставку на организованную оборонительную игру.

    Эффективной реализации «Каролина» добилась не в последнюю очередь за счет агрессивного прессинга и общей системы, предусматривающей территориальное и статистическое превосходство.

    «Вашингтон»

    Путь к плей-офф: По итогам 82 матчей общего этапа сезона «Вашингтон» стал лидером Восточной конференции, заработав 111 турнирных баллов.

    Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Вашингтон» закрыл по итогам пяти матчей с «Монреалем», одержав над канадцами две крупные победы в заключительных встречах — 5:2; 4:1.

    Старт четвертьфинальной серии коллектив Спенсера Карбери смазал ввиду домашнего поражения — 1:2 ОТ, после которого была одержана важнейшая победа — 3:1. Выездную фазу противостояния с «Каролиной» столичная команда начала с осечки — 0:4.

    Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано, Мартин Фехервари, Чарли Линдгрен (под вопросом).

    Состояние команды: Ко второму раунду Кубка Стэнли «Вашингтон» подошел в отличной форме, подтвердив высокие амбиции и нацеленность на долгосрочную плей-офф кампанию.

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    Однако в моменте в планы команды Спенсера Карбери вмешался тактически грамотный соперник, поставивший «Кэпиталз» в неудобное положение перед началом четвертой игры.

    Если во втором матче «Вашингтон» выглядел достаточно идейно и содержательно впереди, то в последней игре «Кэпс» потеряли фирменную остроту и динамику в чужой зоне.

    Статистика для ставок

    • «Каролина» не проигрывает дома на протяжении 4-х последних матчей

    • В 3-х домашних встречах из 4-х в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» не пропускала больше гола

    • «Вашингтон» потерпел 9 поражений в 11 последних матчах в гостях

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 3.91.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

    Прогноз: В предыдущей встрече при родных трибунах «Каролина» показала полное тактическое превосходство над гостями. Так, вторую попытку на своем катке команда вполне способна реализовать за счет тех же наработок.

    Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.32.

    Прогноз: В настоящее время надежная линия обороны является одним из знаковых качеств «Каролины», на фоне которого у «Вашингтона» могут возникнуть серьезные проблемы атакующего плана.

    Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2 за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Каролина — Вашингтон?

    Матч Каролина — Вашингтон состоится 13 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Каролина — Вашингтон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Каролина — Вашингтон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Каролина» не проиграет + ТМ 5.5» с коэффициентом у букмекеров 2.32.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Каролина — Вашингтон?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Каролина — Вашингтон?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 3.91.

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    Каролина — Вашингтон: прогноз и ставка за 2.32, статистика, коэффициенты матча 13.05.202502:00. «Каролина» вновь преуспеет на домашнем льду
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