Каролина — Вашингтон. Ставка (к. 2.32) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 13 мая 2025 года

Каролина
Вашингтон
«Каролина»
Путь к плей-офф: «Каролина» закончила регулярный чемпионат на 2-й строчке в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 99 очков.
Последние матчи: В рамках кубковой серии против «Нью-Джерси» коллектив Рода Бриндамора провел пять матчей, допустив поражение в третьей встрече, прошедшей в гостях — 2:3 ОТ.
Каролина — Вашингтон: коэффициенты букмекеров
Успешно преодолев стартовый раунд, «Каролина» одержала первую победу на льду «Вашингтона» — 2:1 ОТ. Следом «Кейнс» потерпели неудачу во второй выездной игре — 1:3, но провели уверенную встречу дома — 4:0.
Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).
Состояние команды: После неудачи во втором матче в столице «Каролина» вновь изменила траекторию противостояния с «Вашингтоном», демонстрируя цельный и грамотный хоккей.
В предыдущей встрече команда Рода Бриндамора выдала характерную для нее высокую дисциплину, сделав ставку на организованную оборонительную игру.
Эффективной реализации «Каролина» добилась не в последнюю очередь за счет агрессивного прессинга и общей системы, предусматривающей территориальное и статистическое превосходство.
«Вашингтон»
Путь к плей-офф: По итогам 82 матчей общего этапа сезона «Вашингтон» стал лидером Восточной конференции, заработав 111 турнирных баллов.
Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Вашингтон» закрыл по итогам пяти матчей с «Монреалем», одержав над канадцами две крупные победы в заключительных встречах — 5:2; 4:1.
Старт четвертьфинальной серии коллектив Спенсера Карбери смазал ввиду домашнего поражения — 1:2 ОТ, после которого была одержана важнейшая победа — 3:1. Выездную фазу противостояния с «Каролиной» столичная команда начала с осечки — 0:4.
Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано, Мартин Фехервари, Чарли Линдгрен (под вопросом).
Состояние команды: Ко второму раунду Кубка Стэнли «Вашингтон» подошел в отличной форме, подтвердив высокие амбиции и нацеленность на долгосрочную плей-офф кампанию.
Однако в моменте в планы команды Спенсера Карбери вмешался тактически грамотный соперник, поставивший «Кэпиталз» в неудобное положение перед началом четвертой игры.
Если во втором матче «Вашингтон» выглядел достаточно идейно и содержательно впереди, то в последней игре «Кэпс» потеряли фирменную остроту и динамику в чужой зоне.
Статистика для ставок
- «Каролина» не проигрывает дома на протяжении 4-х последних матчей
- В 3-х домашних встречах из 4-х в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» не пропускала больше гола
- «Вашингтон» потерпел 9 поражений в 11 последних матчах в гостях
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 3.91.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.
- 1.90Чехия — Дания: прогноз и ставкаЗавтра в 21:20
- 1.97Флорида — Торонто: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
- 2.15Даллас — Виннипег: прогноз и ставкаСегодня в 23:30
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Прогноз: В предыдущей встрече при родных трибунах «Каролина» показала полное тактическое превосходство над гостями. Так, вторую попытку на своем катке команда вполне способна реализовать за счет тех же наработок.
Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.32.
Прогноз: В настоящее время надежная линия обороны является одним из знаковых качеств «Каролины», на фоне которого у «Вашингтона» могут возникнуть серьезные проблемы атакующего плана.
Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2 за 1.90.