Каролина — Вашингтон. Ставка (к. 2.32) и прогноз на хоккей, Кубок Стэнли, 13 мая 2025 года

В четвертом матче серии 1/4 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги «Каролина» будет принимать «Вашингтон». Игра пройдет в «Lenovo-центре» 13 мая. Начало встречи — в 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч «Каролина» — «Вашингтон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Каролина»

Путь к плей-офф: «Каролина» закончила регулярный чемпионат на 2-й строчке в таблице Столичного дивизиона. В 82 матчах «Харрикейнз» набрали 99 очков.

Последние матчи: В рамках кубковой серии против «Нью-Джерси» коллектив Рода Бриндамора провел пять матчей, допустив поражение в третьей встрече, прошедшей в гостях — 2:3 ОТ.

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Успешно преодолев стартовый раунд, «Каролина» одержала первую победу на льду «Вашингтона» — 2:1 ОТ. Следом «Кейнс» потерпели неудачу во второй выездной игре — 1:3, но провели уверенную встречу дома — 4:0.

Не сыграют: Йеспер Фаст, Марк Янковски (под вопросом).

Состояние команды: После неудачи во втором матче в столице «Каролина» вновь изменила траекторию противостояния с «Вашингтоном», демонстрируя цельный и грамотный хоккей.

Прогнозы и ставки на НХЛ

В предыдущей встрече команда Рода Бриндамора выдала характерную для нее высокую дисциплину, сделав ставку на организованную оборонительную игру.

Эффективной реализации «Каролина» добилась не в последнюю очередь за счет агрессивного прессинга и общей системы, предусматривающей территориальное и статистическое превосходство.

«Вашингтон»

Путь к плей-офф: По итогам 82 матчей общего этапа сезона «Вашингтон» стал лидером Восточной конференции, заработав 111 турнирных баллов.

Последние матчи: Первый раунд Кубка Стэнли «Вашингтон» закрыл по итогам пяти матчей с «Монреалем», одержав над канадцами две крупные победы в заключительных встречах — 5:2; 4:1.

Старт четвертьфинальной серии коллектив Спенсера Карбери смазал ввиду домашнего поражения — 1:2 ОТ, после которого была одержана важнейшая победа — 3:1. Выездную фазу противостояния с «Каролиной» столичная команда начала с осечки — 0:4.

Не сыграют: Никлас Бэкстрем, Оши Ти Джей, Сонни Милано, Мартин Фехервари, Чарли Линдгрен (под вопросом).

Состояние команды: Ко второму раунду Кубка Стэнли «Вашингтон» подошел в отличной форме, подтвердив высокие амбиции и нацеленность на долгосрочную плей-офф кампанию.

Однако в моменте в планы команды Спенсера Карбери вмешался тактически грамотный соперник, поставивший «Кэпиталз» в неудобное положение перед началом четвертой игры.

Если во втором матче «Вашингтон» выглядел достаточно идейно и содержательно впереди, то в последней игре «Кэпс» потеряли фирменную остроту и динамику в чужой зоне.

Статистика для ставок

«Каролина» не проигрывает дома на протяжении 4-х последних матчей

В 3-х домашних встречах из 4-х в рамках текущего розыгрыша Кубка Стэнли «Каролина» не пропускала больше гола

«Вашингтон» потерпел 9 поражений в 11 последних матчах в гостях

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа «Каролины» оценивается букмекерами в 1.78, ничья — в 4.66, а победа «Вашингтона» — в 3.91.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 2.01, на тотал меньше 5.5 — за 1.87.

Прогноз: В предыдущей встрече при родных трибунах «Каролина» показала полное тактическое превосходство над гостями. Так, вторую попытку на своем катке команда вполне способна реализовать за счет тех же наработок.

Ставка: «Каролина» не проиграет + ТМ 5.5 за 2.32.

Прогноз: В настоящее время надежная линия обороны является одним из знаковых качеств «Каролины», на фоне которого у «Вашингтона» могут возникнуть серьезные проблемы атакующего плана.

Ставка: Индивидуальный тотал «Вашингтона» меньше 2 за 1.90.