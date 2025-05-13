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    «Нью-Йорк» не позволит «Бостону» сравнять счет в серии?

    Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Нью-Йорк» — «Бостон»
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    «Нью-Йорк»
    В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Баскетбол. НБА. Плей-офф 13 Мая 2025 года

    Нью-Йорк

  • НБА. Плей-офф
    •  Нью-Йорк 02:30 Бостон

    Бостон

  • НБА. Плей-офф
    •

    «Нью-Йорк»

    Турнирное положение: Пока что «Нью-Йорк» смотрится в серии против «Селтикс» выше всяких похвал и до сих пор лидирует в серии.

    Последние матчи: Однако в третьей игре противостояния проблемы «Нью-Йорка» стали максимально очевидными, поэтому «Никс» необходимо пенять только на самих себя.

    Нью-Йорк — Бостон: коэффициенты букмекеров

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  • 3.2816.001.41Бонус$1500
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    Травмированные игроки: Тибодо может рассчитывать на всех игроков «Нью-Йорка» в предстоящем поединке.

    Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» сыграют нестандартно, и гости вполне могут оказаться не готовы к такому развитию событий.

    «Бостон»

    Турнирное положение: Проблемы в игре «Бостона» продолжают возникать, но сейчас хотя бы разница в счете по серии сократилась до минимума.

    Прогнозы и ставки на НБА

    Последние матчи: Нельзя сказать, что «Бостон» третий матч противостояния провел образцово, но ему удалось добиться победы на чужом паркете.

    Травмированные игроки: Проблемы создоровьем у «Бостона» имеет только Хаузер, и вряд ли он сможет избавиться от повреждения лодыжки к ближайшей игре против «Никс».

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    Общий тонус клуба: Гости не отпустят своего соперника и постараются нанести ему максимальный урон и в четвертом матче противостояния.

    Статистика для ставок

    • «Нью-Йорк» проиграл три последних домашних поединка

    • «Бостон» выиграл пять последних матчей на территории «Никс»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 3.13, а на победу «Бостона» — 1.40.

    Прогноз: У «Бостона» отличные шансы сравнять счет в серии.

    Альтернативный прогноз: Игра будет куда результативнее, чем два первых матча серии.

    Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.18.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Нью-Йорк — Бостон?

    Матч Нью-Йорк — Бостон состоится 13 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: НБА.

    Прогноз: какой прогноз на матч Нью-Йорк — Бостон?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ф2 (-6).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Нью-Йорк — Бостон?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ф2 (-6)» с коэффициентом у букмекеров 1.87.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Нью-Йорк — Бостон?

    Смотреть матч турнира НБА в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Нью-Йорк — Бостон?

    Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 3.13, а на победу «Бостона» — 1.40.

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    Нью-Йорк — Бостон: прогноз и ставка за 1.87, статистика, коэффициенты матча 13.05.202502:30. «Нью-Йорк» не позволит «Бостону» сравнять счет в серии?
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