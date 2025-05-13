Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 13 мая 2025 года

Нью-Йорк
Бостон
«Нью-Йорк»
Турнирное положение: Пока что «Нью-Йорк» смотрится в серии против «Селтикс» выше всяких похвал и до сих пор лидирует в серии.
Последние матчи: Однако в третьей игре противостояния проблемы «Нью-Йорка» стали максимально очевидными, поэтому «Никс» необходимо пенять только на самих себя.
Нью-Йорк — Бостон: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Тибодо может рассчитывать на всех игроков «Нью-Йорка» в предстоящем поединке.
Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» сыграют нестандартно, и гости вполне могут оказаться не готовы к такому развитию событий.
«Бостон»
Турнирное положение: Проблемы в игре «Бостона» продолжают возникать, но сейчас хотя бы разница в счете по серии сократилась до минимума.
Последние матчи: Нельзя сказать, что «Бостон» третий матч противостояния провел образцово, но ему удалось добиться победы на чужом паркете.
Травмированные игроки: Проблемы создоровьем у «Бостона» имеет только Хаузер, и вряд ли он сможет избавиться от повреждения лодыжки к ближайшей игре против «Никс».
Общий тонус клуба: Гости не отпустят своего соперника и постараются нанести ему максимальный урон и в четвертом матче противостояния.
Статистика для ставок
- «Нью-Йорк» проиграл три последних домашних поединка
- «Бостон» выиграл пять последних матчей на территории «Никс»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 3.13, а на победу «Бостона» — 1.40.
Прогноз: У «Бостона» отличные шансы сравнять счет в серии.
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Альтернативный прогноз: Игра будет куда результативнее, чем два первых матча серии.
Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.18.