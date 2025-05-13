Нью-Йорк — Бостон. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч плей-офф НБА, 13 мая 2025 года

В матче плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» будет принимать «Бостон». Игра пройдет в «Мэдисон Сквер Гардене» 13 мая. Начало встречи — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Нью-Йорк» — «Бостон», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Нью-Йорк»

Турнирное положение: Пока что «Нью-Йорк» смотрится в серии против «Селтикс» выше всяких похвал и до сих пор лидирует в серии.

Последние матчи: Однако в третьей игре противостояния проблемы «Нью-Йорка» стали максимально очевидными, поэтому «Никс» необходимо пенять только на самих себя.

Нью-Йорк — Бостон: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 3.2816.001.41Бонус$1500

Травмированные игроки: Тибодо может рассчитывать на всех игроков «Нью-Йорка» в предстоящем поединке.

Общий тонус клуба: Второй домашний матч «Никс» сыграют нестандартно, и гости вполне могут оказаться не готовы к такому развитию событий.

«Бостон»

Турнирное положение: Проблемы в игре «Бостона» продолжают возникать, но сейчас хотя бы разница в счете по серии сократилась до минимума.

Прогнозы и ставки на НБА

Последние матчи: Нельзя сказать, что «Бостон» третий матч противостояния провел образцово, но ему удалось добиться победы на чужом паркете.

Травмированные игроки: Проблемы создоровьем у «Бостона» имеет только Хаузер, и вряд ли он сможет избавиться от повреждения лодыжки к ближайшей игре против «Никс».

Общий тонус клуба: Гости не отпустят своего соперника и постараются нанести ему максимальный урон и в четвертом матче противостояния.

Статистика для ставок

«Нью-Йорк» проиграл три последних домашних поединка

«Бостон» выиграл пять последних матчей на территории «Никс»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Нью-Йорка» дают коэффициент 3.13, а на победу «Бостона» — 1.40.

Прогноз: У «Бостона» отличные шансы сравнять счет в серии.

Альтернативный прогноз: Игра будет куда результативнее, чем два первых матча серии.

Ставка: Ф2 (-6) с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТБ 214 с коэффициентом 2.18.