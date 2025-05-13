ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Джек Маддалена против Белала МухаммадаМинус чемпион из команды Хабиба. Мухаммад оказался не готов к боксу Маддалены Сборная Канады разгромила ЛатвиюЧМ 2025. Волевые финны, безошибочные немцы, уверенные в себе североамериканцы Ливерпуль — АрсеналХолодное прощание «Ливерпулся» с Трентом: «Арсенал» увёз ничью с «Энфилда»
    Все новости спорта

    Дрейпер отдаст Муте не больше двух-трех геймов?

    Дрейпер — Муте. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Джек Дрейпер Прогнозы на Корентен Муте
    Прогноз и ставки на Дрейпер — Муте
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джек Дрейпер
    Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Корантена Муте в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Джек Дрейпер

  • Великобритания
    •  Джек Дрейпер 12:00 Корентен Муте

    Корентен Муте

  • Франция
    •

    Дрейпер

    Джек пока не проиграл ни одного сета на римском «тысячнике».

    В первом матче британский теннисист выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:1, 6:4.

    В третьем раунде Дрейпер одержал победу над чехом Витом Копршивой — 6:4, 6:3.

    Дрейпер дошел до 1/8 финала на четырех из пяти «Мастерсов» в текущем сезоне.

    Прогнозы на теннис

    Кроме того, вместе с Лоренцо Музетти он лидирует по количеству выигранных матчей на «Мастерсах». В 2025-м итальянец и британец одержали по 14 побед на этом уровне.

    Муте

    Корантен тем временем всего лишь второй раз в карьере дошел до 1/8 финала на «Мастерсе».

    Главным событием стала победа француза над датчанином Хольгером Руне в третьем раунде — 7:5, 5:7, 7:6. Здесь важно также отметить, что матч продолжался почти четыре часа. Не факт, что Муте успеет восстановиться после такого марафона.

    Муте впервые обыграл соперника из топ-10.

    В первом круге француз одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 3:6, 6:1, 7:5.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Во втором раунде его соперником был Юго Эмбер. Муте выиграл первый сет со счетом 6:3, а во втором при 4:0 в его пользу Эмбер отказался от продолжения борьбы.

    В апреле Муте не прошел первый круг в Монте-Карло и Мадриле, а также проиграл на старте квалификации в Барселоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Муте букмекеры предлагают за 5.80.

    Прогноз: в отличие от Руне, у Джека вряд ли будут проблемы в матче против дерзкого француза. Уставший Муте не станет серьезным препятствием для пятой ракетки мира.

    Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-5,5) за 2.03.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Дрейпер — Муте?

    Матч Дрейпер — Муте состоится 13 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Дрейпер — Муте?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Дрейпера с форой по геймам (-5,5).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Дрейпер — Муте?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Дрейпера с форой по геймам (-5,5)» с коэффициентом у букмекеров 2.03.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Дрейпер — Муте?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Дрейпер — Муте?

    Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Муте букмекеры предлагают за 5.80.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.72
  • Прогноз на матч Шнайдер — Мертенс
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.78
  • Прогноз на матч Паолини — Остапенко
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меншик — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  1.98
  • Прогноз на матч Гирон — Хуркач
  • Теннис
  • Сегодня в 13:30
    •  2.34
  • Прогноз на матч Свитолина — Коллинз
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Серундоло — Офнер
  • Теннис
  • Сегодня в 15:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Гауфф — Радукану
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Синнер — де Йонг
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Таусон — Андреева
  • Теннис
  • Сегодня в 16:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Муньяр — Корда
  • Теннис
  • Сегодня в 17:30
    •  1.93
  • Прогноз на матч Пари НН — Крылья Советов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.13
  • Прогноз на матч Андрееску — Чжэн
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  2.38
  • Прогноз на матч Венеция — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Кайсериспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Дрейпер — Муте: прогноз и ставка за 2.03, статистика, коэффициенты матча 13.05.202512:00. Дрейпер отдаст Муте не больше двух-трех геймов?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры