Дрейпер — Муте. Ставка (к. 2.03) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Британец Джек Дрейпер сыграет против француза Корантена Муте в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Дрейпер — Муте, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Дрейпер

Джек пока не проиграл ни одного сета на римском «тысячнике».

В первом матче британский теннисист выиграл у итальянца Лучано Дардери — 6:1, 6:4.

В третьем раунде Дрейпер одержал победу над чехом Витом Копршивой — 6:4, 6:3.

Дрейпер дошел до 1/8 финала на четырех из пяти «Мастерсов» в текущем сезоне.

Прогнозы на теннис

Кроме того, вместе с Лоренцо Музетти он лидирует по количеству выигранных матчей на «Мастерсах». В 2025-м итальянец и британец одержали по 14 побед на этом уровне.

Муте

Корантен тем временем всего лишь второй раз в карьере дошел до 1/8 финала на «Мастерсе».

Главным событием стала победа француза над датчанином Хольгером Руне в третьем раунде — 7:5, 5:7, 7:6. Здесь важно также отметить, что матч продолжался почти четыре часа. Не факт, что Муте успеет восстановиться после такого марафона.

Муте впервые обыграл соперника из топ-10.

В первом круге француз одержал волевую победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 3:6, 6:1, 7:5.

Во втором раунде его соперником был Юго Эмбер. Муте выиграл первый сет со счетом 6:3, а во втором при 4:0 в его пользу Эмбер отказался от продолжения борьбы.

В апреле Муте не прошел первый круг в Монте-Карло и Мадриле, а также проиграл на старте квалификации в Барселоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Дрейпера в этом матче можно поставить за 1.13, победу Муте букмекеры предлагают за 5.80.

Прогноз: в отличие от Руне, у Джека вряд ли будут проблемы в матче против дерзкого француза. Уставший Муте не станет серьезным препятствием для пятой ракетки мира.

Рекомендуемая ставка: победа Дрейпера с форой по геймам (-5,5) за 2.03.