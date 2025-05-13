Ривер Плейт — Барракас Сентраль. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 13 мая 2025 года

Ривер Плейт
Индепендьенте дель Валье
«Ривер Плейт»
Турнирное положение: «Миллионеры» в регулярном чемпионате выступили неплохо. Команда завершила его на 2 месте турнирной таблицы.
При этом «Ривер Плейт» в 16 матчах добыл 31 зачетный балл. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.
Ривер Плейт — Индепендьенте дель Валье: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миллионеры» нанесли поражение «Барселоне» Гуаякиль (3:2).
До того команда сумела одолеть «Велес Сарсфилд» (4:1). Да и поединок с «Бокой Хуниорс» завершился непростой викторией (2:1).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Миллионеры» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда побеждает уже 3 матча кряду.
Матчи с «барракеньос» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Ривер Плейт» победил 4 раза при одном поражении.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Миллионеры» смотрятся монолитнее соперника.
«Барракас Сентраль»
Турнирное положение: «Барракеньос» в чемпионате выступили неплозо. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.
Причем «Барракас Сентраль» в 16 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей.
Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Барракеньос» сумели переиграть «Атлетико Хуракан» (1:0).
До того команда нанесла поражение «Униону» Санта-Фе (2:1). А вот чуть ранее она безвольно уступила «Аргентинос Хуниорс» (0:3).
При этом «Барракас Сентраль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Барракас Сентраль» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 16 матчах.
При этом «Барракас Сентраль» уже полтора года не забивает в ворота «миллионеров». В трех последних очных поединках с «Ривер Плейтом» команда уступила.
А вот оборона команды выглядит относительно монолитно. В 16 матчах регулярного чемпионата она дала сбой 18 раз.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барракас Сентраль» постарается найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч
- «Ривер Плейт» в среднем пропускает реже гола за матч
- «Барракас Сентраль» уступил «Ривер Плейту» в 3 последних очных поединках
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.
- 1.93Пари НН — Крылья Советов: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
- 2.04Аталанта — Рома: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
- 2.60Сантос — Сеара: прогноз и ставкаПослезавтра в 02:00
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Прогноз: «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.
Номинальные гости довольно ершисты, да и «миллионеры» явно поднатореют в плане реализации.
Ставка: Обе забьют за 2.75.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.40