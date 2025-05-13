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    Ривер Плейт — Барракас Сентраль. Ставка (к. 2.75) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ривер Плейт» — «Барракас Сентраль»
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    «Ривер Плейт»
    13 мая в 1/8 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Ривер Плейт» и «Барракас Сентраль». Начало игры — в 02:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Ривер Плейт» — «Барракас Сентраль», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Кубок Либертадорес 16 Мая 2025 года

    Ривер Плейт

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    •  Ривер Плейт 03:30 Индепендьенте дель Валье

    Индепендьенте дель Валье

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    «Ривер Плейт»

    Турнирное положение: «Миллионеры» в регулярном чемпионате выступили неплохо. Команда завершила его на 2 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ривер Плейт» в 16 матчах добыл 31 зачетный балл. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Ривер Плейт — Индепендьенте дель Валье: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Миллионеры» нанесли поражение «Барселоне» Гуаякиль (3:2).

    До того команда сумела одолеть «Велес Сарсфилд» (4:1). Да и поединок с «Бокой Хуниорс» завершился непростой викторией (2:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Ривер Плейт» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 6.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Миллионеры» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда побеждает уже 3 матча кряду.

    Матчи с «барракеньос» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Ривер Плейт» победил 4 раза при одном поражении.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут максимально активны в атаке. «Миллионеры» смотрятся монолитнее соперника.

    «Барракас Сентраль»

    Турнирное положение: «Барракеньос» в чемпионате выступили неплозо. Команда финишировала на 7 месте турнирной таблицы.

    Причем «Барракас Сентраль» в 16 матчах чемпионата набрал 26 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила 18 мячей.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела продуктивно. «Барракеньос» сумели переиграть «Атлетико Хуракан» (1:0).

    До того команда нанесла поражение «Униону» Санта-Фе (2:1). А вот чуть ранее она безвольно уступила «Аргентинос Хуниорс» (0:3).

    При этом «Барракас Сентраль» в 5 своих последних поединках добыл 3 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 6 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Барракас Сентраль» не преуспевает в плане реализации. Команда настреляла 20 мячей в 16 матчах.

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    При этом «Барракас Сентраль» уже полтора года не забивает в ворота «миллионеров». В трех последних очных поединках с «Ривер Плейтом» команда уступила.

    А вот оборона команды выглядит относительно монолитно. В 16 матчах регулярного чемпионата она дала сбой 18 раз.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Барракас Сентраль» постарается найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Обе команды забивают в среднем чаще гола за матч

    • «Ривер Плейт» в среднем пропускает реже гола за матч

    • «Барракас Сентраль» уступил «Ривер Плейту» в 3 последних очных поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.98 и 1.83.

    Прогноз: «Ривер Плейт» явно сильнее соперника, и наверняка будет активно атаковать.

    Номинальные гости довольно ершисты, да и «миллионеры» явно поднатореют в плане реализации.

    Ставка: Обе забьют за 2.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ривер Плейт — Барракас Сентраль?

    Матч Ривер Плейт — Барракас Сентраль состоится 13 мая 2025 года в 02:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ривер Плейт — Барракас Сентраль?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ривер Плейт — Барракас Сентраль?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ривер Плейт — Барракас Сентраль?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ривер Плейт — Барракас Сентраль?

    Коэффициенты букмекеров: «Ривер Плейт» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 5.50, а победа оппонента — в скромные 11.00.

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    Ривер Плейт — Барракас Сентраль: прогноз и ставка за 2.75, статистика, коэффициенты матча 13.05.202502:30. Забивать будут все!
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