Музетти — Медведев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Лоренцо Музетти
Даниил Медведев
Музетти
Лоренцо легко прошел предыдущие раунды, до сих пор отдав лишь 12 геймов.
В первом матче Музетти выиграл у финна Отто Виртанена — 6:3, 6:2.
После этого девятая ракетка мира одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:3.
Музетти выиграл 11 из последних 13-ти матчей. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале мая добрался до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.
Ранее Музетти ни разу не проходил в Риме дальше четвертого круга.
Медведев
Даниил тем временем тоже уверенно преодолел предыдущие раунды.
В стартовом матче российский теннисист одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:4, 6:2.
В третьем круге Медведев обыграл представителя Австралии — 6:4, 6:1.
В прошлом месяце Даниил выиграл два матча в Монте-Карло. На «Мастерсе» в Мадриде первая ракетка России дошел до четвертьфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду.
Медведев третий год подряд дошел до 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.
Прогноз: Даниил выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было два года назад и на харде. С тех пор итальянец добился серьезного прогресса, и в предстоящем матче Медведев, скорее всего, лично убедится в этом. Впрочем, есть ощущение, что Музетти тоже будет нелегко. Российский теннисист здорово играет на текущем турнире.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.