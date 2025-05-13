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    Сможет ли Медведев обыграть Музетти?

    Музетти — Медведев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Медведев
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    Даниил Медведев
    Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Даниил Медведев

    Даниил Медведев

  • Россия
    •

    Музетти

    Лоренцо легко прошел предыдущие раунды, до сих пор отдав лишь 12 геймов.

    В первом матче Музетти выиграл у финна Отто Виртанена — 6:3, 6:2.

    После этого девятая ракетка мира одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:3.

    Прогнозы на теннис

    Музетти выиграл 11 из последних 13-ти матчей. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале мая добрался до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

    Ранее Музетти ни разу не проходил в Риме дальше четвертого круга.

    Медведев

    Даниил тем временем тоже уверенно преодолел предыдущие раунды.

    В стартовом матче российский теннисист одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:4, 6:2.

    В третьем круге Медведев обыграл представителя Австралии — 6:4, 6:1.

    В прошлом месяце Даниил выиграл два матча в Монте-Карло. На «Мастерсе» в Мадриде первая ракетка России дошел до четвертьфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду.

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    Медведев третий год подряд дошел до 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.

    Прогноз: Даниил выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было два года назад и на харде. С тех пор итальянец добился серьезного прогресса, и в предстоящем матче Медведев, скорее всего, лично убедится в этом. Впрочем, есть ощущение, что Музетти тоже будет нелегко. Российский теннисист здорово играет на текущем турнире.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Медведев?

    Матч Музетти — Медведев состоится 13 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Медведев?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Медведев?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 1.95.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Медведев?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Медведев?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.

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    Музетти — Медведев: прогноз и ставка за 1.95, статистика, коэффициенты матча 13.05.202512:00. Сможет ли Медведев обыграть Музетти?
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