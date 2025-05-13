Музетти — Медведев. Ставка (к. 1.95) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Россиянин Даниил Медведев сыграет против итальянца Лоренцо Музетти в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Медведев, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо легко прошел предыдущие раунды, до сих пор отдав лишь 12 геймов.

В первом матче Музетти выиграл у финна Отто Виртанена — 6:3, 6:2.

После этого девятая ракетка мира одержал победу над американцем Брэндоном Накашимой — 6:4, 6:3.

Прогнозы на теннис

Музетти выиграл 11 из последних 13-ти матчей. В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в начале мая добрался до полуфинала на «тысячнике» в Мадриде.

Ранее Музетти ни разу не проходил в Риме дальше четвертого круга.

Медведев

Даниил тем временем тоже уверенно преодолел предыдущие раунды.

В стартовом матче российский теннисист одержал победу над британцем Кэмероном Норри — 6:4, 6:2.

В третьем круге Медведев обыграл представителя Австралии — 6:4, 6:1.

В прошлом месяце Даниил выиграл два матча в Монте-Карло. На «Мастерсе» в Мадриде первая ракетка России дошел до четвертьфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Медведев третий год подряд дошел до 1/8 финала на всех грунтовых «Мастерсах» в сезоне.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.52, победу Медведева букмекеры предлагают за 2.53.

Прогноз: Даниил выиграл два предыдущих матча против Лоренцо, но это было два года назад и на харде. С тех пор итальянец добился серьезного прогресса, и в предстоящем матче Медведев, скорее всего, лично убедится в этом. Впрочем, есть ощущение, что Музетти тоже будет нелегко. Российский теннисист здорово играет на текущем турнире.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 1.95.