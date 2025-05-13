Cиннер — Серундоло. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Янник Синнер
Франсиско Черундоло
Cиннер
Как и ожидалось, Янник без особых усилий добрался до четвертого круга, несмотря на то, что это его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.
В стартовом матче итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.
В третьем раунде Синнер выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.
Победная серия Синнера теперь составляет 23 матча. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.
Серундоло
Франсиско девятый раз в сезоне выиграл не менее двух матчей.
Как и Синнер, аргентинский теннисист на текущем турнире пока не отдал ни одного сета.
В первом матче Серундоло одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:3.
После этого латиноамериканец спокойно остановил австрийца Себастьяна Офнера — 6:2, 6:4.
В этом году Серундоло провел на грунте уже 24 матча. На этом отрезке у него 18 побед и шесть поражений.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.14.
Прогноз: два года назад Янник проиграл Франсиско на римском грунте, причем тогда их пути тоже пересеклись в 1/8 финала. Скорее всего, предстоящая встреча тоже станет серьезным испытанием для первой ракетки мира. Ранее в этом сезоне Серундоло обыгрывал Сашу Зверева (дважды), Каспера Рууда, Алекса Де Минора и Томми Пола.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.16.