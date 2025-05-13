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    Синнер снова проиграет Серундоло на римском грунте?

    Cиннер — Серундоло. Ставка (к. 2.16) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Cиннер — Серундоло
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    Янник Синнер
    Итальянец Янник Синнер сыграет против аргентинца Франсиско Серундоло в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Cиннер — Серундоло, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 16:00 Франсиско Черундоло

    Франсиско Черундоло

  • Аргентина
    •

    Cиннер

    Как и ожидалось, Янник без особых усилий добрался до четвертого круга, несмотря на то, что это его первый турнир после трехмесячной дисквалификации.

    В стартовом матче итальянский теннисист одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

    В третьем раунде Синнер выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

    Прогнозы на теннис

    Победная серия Синнера теперь составляет 23 матча. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

    Серундоло

    Франсиско девятый раз в сезоне выиграл не менее двух матчей.

    Как и Синнер, аргентинский теннисист на текущем турнире пока не отдал ни одного сета.

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    • В первом матче Серундоло одержал победу над чилийцем Николасом Харри — 7:6, 6:3.

    После этого латиноамериканец спокойно остановил австрийца Себастьяна Офнера — 6:2, 6:4.

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    В этом году Серундоло провел на грунте уже 24 матча. На этом отрезке у него 18 побед и шесть поражений.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.14.

    Прогноз: два года назад Янник проиграл Франсиско на римском грунте, причем тогда их пути тоже пересеклись в 1/8 финала. Скорее всего, предстоящая встреча тоже станет серьезным испытанием для первой ракетки мира. Ранее в этом сезоне Серундоло обыгрывал Сашу Зверева (дважды), Каспера Рууда, Алекса Де Минора и Томми Пола.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 22,5 за 2.16.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Cиннер — Серундоло?

    Матч Cиннер — Серундоло состоится 13 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Cиннер — Серундоло?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 22,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Cиннер — Серундоло?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 22,5» с коэффициентом у букмекеров 2.16.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Cиннер — Серундоло?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Cиннер — Серундоло?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.36, победу Серундоло букмекеры предлагают за 3.14.

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    Cиннер — Серундоло: прогноз и ставка за 2.16, статистика, коэффициенты матча 13.05.202516:00. Синнер снова проиграет Серундоло на римском грунте?
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