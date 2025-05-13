Хуркач — Меншик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Хуберт Хуркач
Якуб Меншик
Хуркач
Хуберт выиграл два матча подряд впервые после февральского «пятисотника» в Роттердаме.
В стартовом матче на текущем турнире Хуркач выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:1, 7:5.
В третьем раунде польский теннисист одержал американца Маркоса Гирона — 6:3, 1:6, 6:1.
В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.
На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).
Меншик
Якуб третий раз в сезоне дошел до 1/8 финала на «Мастерсе».
В конце марта 19-летний чех выиграл «тысячник» в Майами, а потом дошел до четвертьфинала в Мадриде.
В столице Испании Меншик выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло (6:3, 6:7, 2:6).
На текущем турнире Маттео пока не отдал ни одного сета.
В первом матче Якуб одержал победу над 164-й ракеткой мира Маттео Джиганте, а во втором обыграл венгра Фабиана Марожана.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.59, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.50.
Прогноз: в прошлом году у Хуберта был тяжелейший матч против Якуба на Australian Open — поляк дожал соперника только в пятом сете. Скорее всего, чешский теннисист возьмет реванш, причем уверенно.
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Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.27.