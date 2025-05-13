Хуркач — Меншик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

Поляк Хуберт Хуркач сыграет против чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Хуркач

Хуберт выиграл два матча подряд впервые после февральского «пятисотника» в Роттердаме.

В стартовом матче на текущем турнире Хуркач выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:1, 7:5.

В третьем раунде польский теннисист одержал американца Маркоса Гирона — 6:3, 1:6, 6:1.

В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

Прогнозы на теннис

На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

Меншик

Якуб третий раз в сезоне дошел до 1/8 финала на «Мастерсе».

В конце марта 19-летний чех выиграл «тысячник» в Майами, а потом дошел до четвертьфинала в Мадриде.

В столице Испании Меншик выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло (6:3, 6:7, 2:6).

На текущем турнире Маттео пока не отдал ни одного сета.

В первом матче Якуб одержал победу над 164-й ракеткой мира Маттео Джиганте, а во втором обыграл венгра Фабиана Марожана.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.59, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.50.

Прогноз: в прошлом году у Хуберта был тяжелейший матч против Якуба на Australian Open — поляк дожал соперника только в пятом сете. Скорее всего, чешский теннисист возьмет реванш, причем уверенно.

Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.27.