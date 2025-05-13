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    Меншику хватит двух сетов для победы над Хуркачем?

    Хуркач — Меншик. Ставка (к. 2.27) и прогноз на Мастерс в Риме 13 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Хуркач — Меншик
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    Якуб Меншик
    Поляк Хуберт Хуркач сыграет против чеха Якуба Меншика в 1/8 финала «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 13 мая, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Хуркач — Меншик, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 13 Мая 2025 года

    Хуберт Хуркач

  • Польша
    •  Хуберт Хуркач 12:00 Якуб Меншик

    Якуб Меншик

  • Чехия
    •

    Хуркач

    Хуберт выиграл два матча подряд впервые после февральского «пятисотника» в Роттердаме.

    В стартовом матче на текущем турнире Хуркач выиграл у испанца Педро Мартинеса — 6:1, 7:5.

    В третьем раунде польский теннисист одержал американца Маркоса Гирона — 6:3, 1:6, 6:1.

    В апреле Хуркач пропустил грунтовые турниры в Монте-Карло, Барселоне и Мюнхене.

    Прогнозы на теннис

    На «Мастерсе» в Мадриде Хуби проиграл в первом матче французу Бенжамену Бонзи (4:6, 5:7).

    Меншик

    Якуб третий раз в сезоне дошел до 1/8 финала на «Мастерсе».

    В конце марта 19-летний чех выиграл «тысячник» в Майами, а потом дошел до четвертьфинала в Мадриде.

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    • В столице Испании Меншик выиграл у Итана Куинна, Бена Шелтона и Александра Бублика, после чего уступил Франсиско Серундоло (6:3, 6:7, 2:6).

    На текущем турнире Маттео пока не отдал ни одного сета.

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    В первом матче Якуб одержал победу над 164-й ракеткой мира Маттео Джиганте, а во втором обыграл венгра Фабиана Марожана.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.59, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.50.

    Прогноз: в прошлом году у Хуберта был тяжелейший матч против Якуба на Australian Open — поляк дожал соперника только в пятом сете. Скорее всего, чешский теннисист возьмет реванш, причем уверенно.

    Рекомендуемая ставка: победа Меншика в двух сетах за 2.27.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Хуркач — Меншик?

    Матч Хуркач — Меншик состоится 13 мая 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Хуркач — Меншик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Меншика в двух сетах.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Хуркач — Меншик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Меншика в двух сетах» с коэффициентом у букмекеров 2.27.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Хуркач — Меншик?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Хуркач — Меншик?

    Коэффициенты букмекеров: на Хуркача в этом матче можно поставить за 2.59, победу Меншика букмекеры предлагают за 1.50.

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    Хуркач — Меншик: прогноз и ставка за 2.27, статистика, коэффициенты матча 13.05.202512:00. Меншику хватит двух сетов для победы над Хуркачем?
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