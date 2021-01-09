Экспресс дня 9 января. Прогнозы и ставки на футбол

На этот раз в очередном экспрессе рассмотрим матчи из чемпионатов Испании и Германии.

«Байер» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. 15-й тур

Завершение 2020 года и начало 2021-го получилось для «Байера» не самым приятным. После обидного поражения на своем поле от «Баварии» (1:2) «фармацевты» проиграли на выезде «Айнтрахту».

Это были первые поражения «Байера» в текущем чемпионате Германии. Более того, перед этими матчами команда Петера Боса возглавляла турнирную таблицу. Теперь же «Байер» находится на третьем месте, отставая на три очка от «Лейпцига» и на пять — от «Баварии».

И все же очевидно, что в этом сезоне «Байер» готов как минимум к борьбе за путевку в Лигу чемпионов. А спад, в любом случае, был неизбежен.

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Если не будет никаких форс-мажоров, леверкузенский клуб, скорее всего, наберет три очка. «Вердер» начиная с середины октября выиграл только один матч — похоже, что бременская команда плавно перемещается в список главных претендентов на вылет из первой Бундеслиги.

Ставка: победа «Байера» за 1.45.

«Шальке» — «Хоффенхайм»

Футбол. Чемпионат Германии. 15-й тур

Ни одной победы в текущем чемпионате Германии — это, в принципе, все, что нужно знать о «Шальке». Просто катастрофа, последний раз клуб из Гельзенкирхена выигрывал в рамках Бундеслиги в январе 2020 года...

В декабре руководство «Шальке» снова решилось на смену главного тренера. Теперь спасти команду попробует опытнейший швейцарец Кристиан Гросс. К слову, пока с ним договаривались, «Шальке» успел провести несколько матчей под руководство Хуба Стевенса. Единственный позитивный момент — выход в следующий раунд Кубка Германии.

В первом матче под руководством Гросса «Шальке» проиграл в Берлине местной «Герте» со счетом 0:3. Это всего лишь предположение, но, по всей видимости, самой существенной сейчас является психологическая проблема. Разговоры про внушительную серию без побед морально изматывают команду.

Но это когда-то должно закончиться. Матч с «Хоффенхаймом» может стать переломным моментом, но мы будет ждать от «Шальке» всего лишь одну результативную атаку.

Ставка: тотал «Шальке» больше 1,0 за 1.80.

«Гранада» — «Барселона»

Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур

«Барселона» в первом матче после возвращения Лионеля Месси одержала важную победу над «Атлетиком» (3:2). Пропустивший несколько игр Месси стал автором двух забитых мячей. И в целом, надо сказать, Лео выглядел вполне счастливым, никакой грусти на лице, как прежде.

И если что, «Барселона» уже третья в турнирной таблице Ла Лиги. Правда, отставание от конкурентов — «Атлетико» и «Реала» — все еще смущает. Если у «Барсы» все еще есть планы выиграть чемпионат, терять очки в ближайших турах просто запрещено.

«Гранада» в этом сезоне проиграла на своем поле только один матч. Это, конечно, впечатляет, но, с другой стороны, Месси к ней в гости еще не приезжал.

В общем, верим в «Барсу» и Месси. Скорее всего, гости выиграют с разницей в один или два мяча, не более.

Ставка: победа «Барселоны» за 1.47.

Общий коэффициент — 3.83. 0