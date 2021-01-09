Экспресс дня 9 января. Прогнозы и ставки на футбол

«Байер» — «Вердер»
Футбол. Чемпионат Германии. 15-й тур
Завершение 2020 года и начало 2021-го получилось для «Байера» не самым приятным. После обидного поражения на своем поле от «Баварии» (1:2) «фармацевты» проиграли на выезде «Айнтрахту».
Это были первые поражения «Байера» в текущем чемпионате Германии. Более того, перед этими матчами команда Петера Боса возглавляла турнирную таблицу. Теперь же «Байер» находится на третьем месте, отставая на три очка от «Лейпцига» и на пять — от «Баварии».
И все же очевидно, что в этом сезоне «Байер» готов как минимум к борьбе за путевку в Лигу чемпионов. А спад, в любом случае, был неизбежен.
Если не будет никаких форс-мажоров, леверкузенский клуб, скорее всего, наберет три очка. «Вердер» начиная с середины октября выиграл только один матч — похоже, что бременская команда плавно перемещается в список главных претендентов на вылет из первой Бундеслиги.
Ставка: победа «Байера» за 1.45.
«Шальке» — «Хоффенхайм»
Футбол. Чемпионат Германии. 15-й тур
Ни одной победы в текущем чемпионате Германии — это, в принципе, все, что нужно знать о «Шальке». Просто катастрофа, последний раз клуб из Гельзенкирхена выигрывал в рамках Бундеслиги в январе 2020 года...
В декабре руководство «Шальке» снова решилось на смену главного тренера. Теперь спасти команду попробует опытнейший швейцарец Кристиан Гросс. К слову, пока с ним договаривались, «Шальке» успел провести несколько матчей под руководство Хуба Стевенса. Единственный позитивный момент — выход в следующий раунд Кубка Германии.
В первом матче под руководством Гросса «Шальке» проиграл в Берлине местной «Герте» со счетом 0:3. Это всего лишь предположение, но, по всей видимости, самой существенной сейчас является психологическая проблема. Разговоры про внушительную серию без побед морально изматывают команду.
Но это когда-то должно закончиться. Матч с «Хоффенхаймом» может стать переломным моментом, но мы будет ждать от «Шальке» всего лишь одну результативную атаку.
Ставка: тотал «Шальке» больше 1,0 за 1.80.
«Гранада» — «Барселона»
Футбол. Чемпионат Испании. 18-й тур
«Барселона» в первом матче после возвращения Лионеля Месси одержала важную победу над «Атлетиком» (3:2). Пропустивший несколько игр Месси стал автором двух забитых мячей. И в целом, надо сказать, Лео выглядел вполне счастливым, никакой грусти на лице, как прежде.
И если что, «Барселона» уже третья в турнирной таблице Ла Лиги. Правда, отставание от конкурентов — «Атлетико» и «Реала» — все еще смущает. Если у «Барсы» все еще есть планы выиграть чемпионат, терять очки в ближайших турах просто запрещено.
«Гранада» в этом сезоне проиграла на своем поле только один матч. Это, конечно, впечатляет, но, с другой стороны, Месси к ней в гости еще не приезжал.
В общем, верим в «Барсу» и Месси. Скорее всего, гости выиграют с разницей в один или два мяча, не более.
Ставка: победа «Барселоны» за 1.47.
Общий коэффициент — 3.83. 0