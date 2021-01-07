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    Все новости спорта

    Шанс для португальских фаворитов и турецкие разбоки

    Экспресс дня 7 января. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 7 января
    «Спортинг» еще ни разу не проигрывал в текущем чемпионате Португалии
    Рождественская версия экспресса. Рассматриваем матчи из чемпионатов Португалии и Турции.

    «Насьонал» — «Спортинг»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 13-й тур

    Вопреки ожиданиям, в этом сезоне в Португалии бороться за чемпионский титул будут не только «Бенфика» и «Порту», но еще и «Спортинг». Именно «Спортинг» на данный момент возглавляет турнирную таблицу.

    И что интересно, лиссабонский клуб до сих пор ни разу не проигрывал в текущем чемпионате — 10 побед и две ничьи. С «Бенфикой» «Спортинг» еще не играл, а встреча с «Порту» завершилась со счетом 2:2.

    Кроме того, в прошлом туре «Спортинг» выиграл у «Браги» (2:0), что тоже можно считать серьезным успехом.

    Что касается гостевых матчей «Спортинга», то здесь у команды Эмануэля Ферро пять побед и одна ничья.

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    В общем, есть все основания поверить, что «Спортинг» снова выиграет.

    Ставка: победа «Спортинга» за 1.48.

    «Брага» — «Маритиму»

    Футбол. Чемпионат Португалии. 13-й тур

    «Браге» вряд ли светит чемпионство и золотые медали, но из топ-4 она вряд ли выпадет. Прямо сейчас команда Карлуша Карвальяла находится на четвертой строчке. Впереди только гранды. И от «Порту» и «Бенфики» «Брага» отстает только на четыре очка.

    Победная серия «Браги» на своем поле в рамках чемпионата Португалии составляет четыре матча. Разница мячей — 7:1. «Брага» пропускает меньше, чем «Порту» и «Бенфика».

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    «Маритиму» ранее в этом сезоне обыгрывал в гостях «Порту» (3:2), но это случилось в тот момент, когда гранд только приходил в себя. Здесь лучше обратить внимание на то, что в шести выездных матчах у «Маритиму» четыре поражения, причем не от самых серьезных соперников.

    Так что у «Браги» есть отличный шанс приблизиться к тройке лидеров.

    Ставка: победа «Браги» за 1.38.

    «Фенербахче» — «Аланияспор»

    Футбол. Чемпионат Турции. 17-й тур

    В чемпионате Турции невероятная плотность в верхней части турнирной таблицы, и прямо сейчас вообще нереально назвать главных фаворитов.

    «Фенербахче» находится на пятом месте, «Аланияспор» — на третьем. Но на этом пока нет смысла акцентировать внимание, поскольку в топ-6 все команды находятся на расстоянии одного-двух очков друг от друга.

    И очевидно, что в таком матче вряд ли есть смысл ставить на исход. «Фенербахче», например, уверенно выиграл два предыдущих матча, но в то же время можно отметить, что стамбульский клуб слишком много пропускает, а у гостей очень приличное нападение.

    Ставка на голы — самый оптимальный вариант. Игра наверняка получится результативной.

    Ставка: тотал матча больше 2,5 за 1.74.

    Общий коэффициент — 3.55. 0

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    Экспресс дня 7 января. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.48
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