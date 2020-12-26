Экспресс дня 26 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

После небольшой паузы снова собираем футбольный экспресс — на этот раз из трех матчей АПЛ.

«Арсенал» — «Челси»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

«Арсенал», без преувеличения, можно назвать самой обсуждаемой командой текущего сезона в АПЛ. Команда Микеля Артеты не перестает шокировать. Такого ужаса болельщики «канониров» еще никогда не видели. В семи предыдущих турах АПЛ «Арсенал» потерпел пять поражений и дважды сыграл вничью. И сейчас абсолютно всех интересует только один вопрос — сколько в клубе еще будут терпеть Артету и его эксперименты.

В футболе все может очень быстро поменяться, причем кардинальным образом, но в случае с «Арсеналом», пока там Артета, об этом не может быть и речи.

Прямо сейчас «Арсенал» — 15-й, от зоны вылета лондонскую команду отделяют всего лишь четыре очка. И вряд ли после матча с «Челси» ситуация улучшится.

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Паника, а также явные тактические и кадровые просчеты Артеты, скорее всего, снова приведут к тому, что «Арсенал» потеряет очки. Что ни говори, а судьба испанского тренера сейчас находится в руках «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.99.

«Манчестер Сити» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Казалось бы, все просто — очередной матч «Манчесте Сити» против типичного середняка, о чем тут вообще говорить. Вышли, наказали — и пошли дальше. Но, на самом деле, все далеко не так просто. В последнее время «Сити» не демонстрировал большого желания сыграть как можно ярче, порадовать болельщиков результативным футболом — в этом сезоне команда Хосепа Гвардиолы выглядит совсем не так агрессивно (в спортивном смысле этого слова), как раньше.

Например, в четырех предыдущих турах «Сити» ни разу не забивал больше двух мячей. Более того, дерби Манчестера и вовсе завершилось со счетом 0:0, а встреча с «Вест Бромвичем» вничью 1:1.

Однако видно, что Гвардиола явно недоволен этой ситуацией и пытается что-то изменить. Так что «Ньюкаслу» надо готовиться к самому сложному сценарию — «Сити» с первых же минут понесется на чужие ворота.

План, скорее всего, будет таким: постараться нокаутировать гостей еще до перерыва.

Ставка: тотал «Манчестер Сити» в первом тайме больше 1,0 за 1.55.

«Фулхэм» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 15-й тур

Матч, в котором точно нет смысла ставить на исход. Хотя «Саутгемптон», безусловно, выглядит предпочтительнее. Все-таки гости находятся на седьмом месте, дышат в спину топ-клубам, регулярно показывают достаточно содержательный футбол. Но все-таки нет, ставка на исход не самая лучшая идея.

Причина максимально простая — «Фулхэм» уже не так плох, как на старте сезона. Некоторые результаты четко указывают, что лондонская команда пришла в себя.

Во-первых, «Фулхэм» выиграл в гостях у «Лестера», а вскоре после этого подтвердил, что это была вовсем не случайность. Две недели назад команда Скотта Паркера отобрала очки у «Ливерпуля» (1:1), и это была шикарная игра, действующему чемпиону давно не было так сложно.

В общем, вполне вероятно, что «Фулхэм» потреплет нервы и «Саутгемптону».

Ставка: тотал «Фулхэма» больше 1,0 за 1.83.

Общий коэффициент — 5.70. 0