Канада сенсационно проиграла в 1/4 финала ЧМ-2025

Сборнаяпобедила командув четвертьфинале ЧМ-2025 со счетом 2:1.

Первую шайбу в составе победителей забросил Трэвис Санхейм с передач Сидни Кросби и Тревиса Конекны на 46-й минуте встречи.

Датчане совершили невероятный камбэк — сначала Николай Элерс сравнял счет на 58-й минуте, а Ник Олесен принес победу скандинавской сборной за 47 секунд до конца встречи.

Чемпионат мира. 1/4 финала Канада — Дания — 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) Голы Санхейм — 2 (Кросби, Конекны), 45:17 — 1:0. Элерс — 2 (М. Лауридсен, Русселль), 57:43 — 1:1. Олесен — 4 (Н. Йенсен, Русселль), 59:11 — 1:2Вратари Биннингтон (59:15) — ДиховШтраф 6 — 10Броски 40 (18+12+10) — 33 (4+7+22)

Датчане в полуфинале турнира сыграют против Швейцарии.