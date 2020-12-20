Суперэкспресс на 19-20 декабря. Прогнозы и ставки на футбол

Впереди выходные, а это значит, что настало время собирать новый «паровоз» из шести матчей.

«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль»

Футбол. Чемпионат Англии. 14-й тур

«Ливерпуль» только что провел шикарный матч против «Тоттенхэм», одержал стратегически важную победу, и, казалось бы, что тут думать — сейчас команда Юргена Клоппа и «Кристал Пэлас» отлупит.

Но нет, это было бы слишком просто. Матч против «Кристал Пэлас» — это история про встречу с дерзким середняком, который хочет наказать топа. В таких матчах лидерам, как правило, даже сложнее, чем во встречах с конкурентами.

На прошлой неделе «Кристал Пэлас» терзал (по-другому тут и не скажешь) «Тоттенхэм», а теперь настала очередь «Ливерпуля». Хозяев ничего не напрягает, про результат в таких матчах они думают в последнюю очередь, главное — показать себя.

Так что можно не сомневаться, что «Кристал Пэлас» создаст «Ливерпулю» куда больше проблем, чем тот же «Тоттенхэм».

Ставка: тотал «Кристал Пэлас» больше 1,0 за 2.36.

«Лейпциг» — «Кельн»

Футбол. Чемпионат Германии. 13-й тур

В прошлом сезоне «Лейпциг» в обоих матчах забил «Кельну» по четыре мяча. И как показала недавняя игра с «Байером», «Кельн» не сильно изменился с тех пор. Четыре пропущенных мяча в домашней игре с «фармацевтами» как бы намекают, что в Лейпциге у команды тоже будут проблемы.

Все прогнозы на Бундеслигу

Меньше двух мячей в домашних матчах «Лейпциг» еще ни разу не забивал. А такие, как «Кельн», обычно, получают еще больше. О чем говорить, если «Лейпциг» даже «Баварии» трижды забил, да еще и в Мюнхене.

Ставка: тотал «Лейпцига» больше 2,0 за 1.62.

«Сельта» — «Алавес»

Футбол. Чемпионат Испании. 14-й тур

«Сельта» после назначения главным тренером аргентинца Эдуардо Коудета начала творить настоящие футбольные чудеса. Некоторые даже не стесняются говорить, что клуб из Виго сейчас показывает футбол уровня Лиги чемпионов.

«Сельта» выиграла три предыдущих матча в Ла Лиге с общим счетом 9:1. После всех мучений в начале сезона команда действительно впечатляет. Похоже, в Виго угадали с тренером.

В общем, «Алавесу» будет непросто набрать очки в предстоящем матче. Да, недавно гости выиграли в гостях у мадридского «Реала», но это уже привычная история, когда «Королевский клуб» не может найти мотивацию в матчах с аутсайдерами и середняками. У «Сельты» такой проблемы нет.

Ставка: победа «Сельты» за 1.74.

«Сассуоло» — «Милан»

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

Совсем несложно догадаться, что сейчас думают о «Милане» любители развлекаться с помощью ставок. Сотни тысяч испорченных экспрессов по всему миру — это ужасные последствия недавних матчей «Милана» с «Пармой» и «Дженоа». Вопреки ожиданиям, «россонери» не смогли выиграть у команд из нижней части турнирной таблицы. Обе игры завершились вничью со счетом 2:2.

Такого подвоха со стороны «Милана», конечно, никто не ожидал, особенно в игре с откровенно слабой «Дженоа», которая перед этим смогла забить больше одного мяча только совсем уж безнадежному «Кротоне».

Ну а главный вывод заключается в том, что «Милану» надо срочно что-то сделать с игрой в защите, в противном случае о Скудетто можно будет забыть. Даже несмотря на то, что команда Стефано Пиоли продолжает возглавлять таблицу Серии А. Еще несколько таких матчей — и «Милан» окажется за пределами топ-4.

«Сассуоло» в предстоящем матче наверняка тоже воспользуется проблемами «Милана» в обороне.

Ставка: тотал «Сассуоло» больше 1,5 за 2.50.

«Лилль» — «Пари Сен-Жермен»

Футбол. Чемпионат Франции. 16-й тур

«Пари Сен-Жермен» сыграет против своего, наверное, главного конкурента в Лиге 1. «Лилль» возглавляет сейчас турнирную таблицу, правда, опережая парижан всего лишь на одно очко.

Все прогнозы на Лигу 1

Очевидно, что «Лилль» способен отобрать очки у гранда, однако в прошлом сезоне была аналогичная ситуация, но «ПСЖ» идеально провел оба матча с «догами». Поэтому ставить на хозяев, пожалуй, не стоит. Все возможно, но это слишком опасно. Тем более сейчас никто не знает, в каком составе выйдет «ПСЖ» на этот матче. Возможно, даже с Неймаром. По словам Томаса Тухеля, этого нельзя исключать, травма бразильца оказалась не очень серьезной.

Так что ставим на голы. Матч будет веселый, в этом точно можно не сомневаться.

Ставка: тотал больше 2,5 за 1.72.

«Аталанта» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. 13-й тур

Еще один матч, в котором нет смысла угадывать исход. Но зато здесь уместно ожидать результативного футбола. В первую очередь, благодаря «Роме», которая почти в каждом туре устраивает шоу.

Несколько дней назад римляне легко выиграли у «Торино», а перед этим нокаутировали «Болонью». В этих матчах в общей сложности было забито десять мячей.

«Аталанта», безусловно, не такая наивная, что подтвердил недавний матч с «Ювентусом» (1:1), но игра, скорее всего, пойдет по сценарию «Ромы». Команда Паулу Фонсеки, похоже, даже не догадывается, что футбол бывает скучным.

Ставка: обе команды забьют + тотал матча больше 3,5 за 2.34.

Общий коэффициент — 67,21. 0