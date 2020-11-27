Экспресс дня 27 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 27 ноября, в чемпионатах Испании, Германии и Франции пройдут стартовые поединки очередных игровых туров. На три из них мы составили экспресс.

«Вольфсбург» — «Вердер»

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 9-й тур

«Вольфсбург» с 14 очками после восьми проведенных туров в турнирной таблице Бундеслиги занимает шестую строчку, отставая от топ-4 на три очка.

Отметим, что «волки» в этом первенстве еще не проигрывали, добившись трех побед и пять раз сыграв вничью. Так в прошлом туре они на выезде легко обыграли «Шальке» (2:0), а матчем ранее дома одолели «Хоффенхайм» (2:1).

«Вердер» имеет в своей копилке 11 набранных баллов, позволяющие коллективу находится на девятом месте в турнирной таблице чемпионата Германии.

Клуб из Бремена в текущем первенстве потерпел одно поражение, дважды выигрывал и четыре раза сыграл вничью. Отметим, что «музыканты» забивали во всех проведенных поединках, но и без пропущенных голов оставался лишь раз. В своей последней встрече «Вердер» неожиданно сумел устоять против «Баварии» (1:1) в гостях.

«Волки» в целом неплохо вошли в сезон, и наверняка в этом матче продлят свою беспроигрышную серию.

Ставка: 1Х за 1.27.

«Вальядолид» — «Леванте»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига. 11-й тур

«Вальядолид» девятью очками в копилке в турнирной таблице Примеры разместился всего лишь на 17 строчке, опережая зону вылета только на два балла.

Стартовал коллектив в чемпионате с 8-матчевой безвыигрышной серии, трижды сыграв вничью при пяти поражениях. Однако в последних двух играх «Вальядолид» добился викторий, одолев на своем поле «Атлетик» из Бильбао (2:1) и в гостях «Гранаду» (3:1).

«Леванте» на данный момент находится на предпоследнем месте в турнирной таблице испанского первенства, имея в копилке семь баллов, отставая от безопасной строки на два пункта.

«Лягушки» в текущем чемпионате выиграли только раз, а также по четыре раза играли вничью и терпели поражения. Неделю назад «Леванте» дома поделил очки с «Эльче» (1:1), т.с. закончив мировым исходом своей четвертый подряд матч.

От поединка аутсайдеров не стоит ждать особо результативной игры, но на пару мячей, как мы считаем, команды сподобятся.

Ставка: ТБ 1,5 за 1.43.

«Страбур» — «Ренн»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

«Страсбур» набрал всего шесть очков в 11 проведенных встречах, которые позволяют команде находиться в турнирной таблице Лиги 1 на предпоследнем месте, находясь на расстоянии трех очков от спасительной позиции.

В текущем первенстве команда добыла две виктории и девять раз терпела фиаско, пропустив за всю турнирную дистанцию 23 мяча, что является худшим показателем в чемпионате. В прошлом туре «Страсбур» на выезде уступил «Монпелье» (3:4), проиграв третий раз подряд.

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«Ренн» с 18 зачетными пунктами в турнирной таблице Лиги 1 идет седьмым, уступая третьему месту только два балла.

«Бретонцы» в этом чемпионате пять раз выиграли, трижды сыграли вничью и столько же раз проиграли. Отметим, что все фиаско пришлись на отрезок в последние четыре встречи. Напомним, что в середине недели «Ренн» на своем поле уступил 1:2 «Челси» в Лиге чемпионов.

«Ренн», который играет на два фронта, в последнее время сильно сдал. Вполне вероятно, что после тяжелого матча в ЛЧ «бретонцы» потеряют очки в этом поединке.

Ставка: 1Х за 1.56.

Общий коэффициент — 2.83.