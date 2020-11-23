Экспресс дня 23 ноября. Прогнозы и ставки на футбол 23 ноября 2020 года

В понедельник в рамках очередного экспресса рассматриваем три футбольных матча — из АПЛ, Ла Лиги и второй Бундеслиги.

«Вулверхэмптон» — «Саутгемптон»

Футбол. Чемпионат Англии. 9-й тур

Очень сложный матч, точно не из тех, где есть смысл рассуждать о ставке на исход. Но все-таки нельзя не отметить, что «Саутгемптон», стартовавший с двух поражений, в шести предыдущих турах набрал 16 очков — чаще всего так мощно идут по дистанции претенденты на что-то серьезное.

Вряд ли, конечно, у «Саутгемптона» хватит сил до конца держаться в первой шестерке, но в случае победы в предстоящем матче «святые» могут как минимум всю следующую неделю провести на втором месте.

«Вулверхэмптон» в самом начале тоже слегка буксовал, но это вполне нормально, учитывая, что у команды не было ни нормального отдыха, ни подготовки к новому сезону.

Но в последних пяти матчах «Вулверхэмптон» лишь однажды остался без набранных очков.

Учитывая силу соперников, выбираем максимально простую ставку — на голы. Более того, нам хватит всего лишь двух забитых мячей в этой игре.

Ставка: тотал матча больше 1,5 за 1.41.

«Атлетик» — «Бетис»

Футбол. Чемпионат Испании. 10-й тур

Еще один матч, в котором нет смысла угадывать победителя. Основная причина — «Атлетик» и «Бетис» чересчур нестабильны.

«Атлетик» может выиграть у «Севильи», а в следующем туре уступить «Вальядолиду». То же самое касается и «Бетиса», у которого в текущем сезоне уже было несколько ярких матчей, но все они теряют свой эффект на фоне откровенно невыразительной игры команды в остальных встречах.

Хотя, безусловно, «Бетис» симпатичнее, все-таки эту команду возглавляет Мануэль Пеллегрини, поработавший ранее в «Манчестер Сити» и мадридском «Реале».

Но, с другой стороны, есть довольно любопытная статистическая деталь: «Атлетик» выиграл шесть предыдущих домашних матчей против «Бетиса».

В общем, пусть каждая команда забьет по голу — и мы будем довольны.

Ставка: обе команды забьют за 2.00.

«Оснабрюк» — «Нюрнберг»

Футбол. Вторая Бундеслига. 8-й тур

Скромный «Оснабрюк» в текущем чемпионате до сих пор не проиграл ни одного матча. Хозяева предстоящей встречи одержали три победы и четыре раза сыграли вничью.

Кроме того, «Оснабрюк» пока лишь однажды пропускал больше одного мяча. Правда, это случилось в матче, когда команда Марко Гроте забила четыре гола.

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Между тем, «Нюрнберг» ни разу не выиграл в пяти предыдущих турах и опустился в турнирной таблице на 16-е место. Пока что у «Нюрнберга» никак не получается забивать больше, чем он пропускает.

И все-таки в этом матче тоже поставим на голы. «Оснабрюк» действительно здорово стартовал, и все равно большого доверия эта команда не вызывает. У подобных клубов удачная серия сменяется затяжным спадом.

Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.39.

Общий коэффициент — 3.91. 0