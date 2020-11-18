Экспресс дня 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

Экспресс из трех матчей группового этапа Лиги наций.

Босния — Италия

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

В этом матче итальянцев устроит даже ничья, но только в том случае, если в параллельном матче Нидерланды и Польша тоже не смогут определить победителя. Чтобы все было красиво и без нервов, Италии в предстоящем матче надо побеждать.

И это реально. Босния — худшая команда группы, пропустившая в пяти матчах девять мячей. К тому же, за хозяев не сыграет Эдин Джеко, который как раз перед матчами Лиги наций заразился коронавирусом.

Несколько дней назад Италия легко остановила Польшу и Роберта Левандовски, а теперь, скорее всего, наберет важные три очка в игре с боснийцами.

Все прогнозы на Лигу наций

Коэффициент на победу Италии довольно скромный, у кого-то наверняка появится соблазн поставить на «Скуадру Адзурру» с минусовой форой, но мы этого делать не будем. Вряд ли дело дойдет до разгрома, это не в стиле итальянцев.

Ставка: победа Италии за 1.34.

Сербия — Россия

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

В России вовсю продолжается дискуссия на тему, сможет ли сборная выиграть решающий матч в Белграде без Артема Дзюбы. Сомнения, скорее всего, закрались даже у Станислава Черчесова, который, как правила, старается в любой ситуации излучать уверенность.

Сборная России действительно провела бодрый матч с Турцией (несмотря на поражение), но как раз Дзюбы ей, похоже, и не хватало. Артем — это харизма и опыт. Этого сейчас нет ни у Соболева, ни у Заболотного, но именно им и придется взламывать сербскую оборону.

И если Россия претендует на выход в элитный дивизион, то Сербия точно опустится еще ниже, если проиграет в предстоящем матче. В общем, все нужна победа, все будут играть на результат. Соответственно, обе сборные будут рисковать, терять уже нечего.

Поэтому логично предположить, что как минимум несколько забитых мячей в этом матче будет. Тем более обе сборные не могут похвастаться надежной игрой в защите.

Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.67.

Венгрия — Турция

Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

Венгрия и Турция — конкуренты России за место в элитной лиге. Разница лишь в том, что ни венгры, ни сербы никуда не попадут, если россияне выиграют свой матч в Белграде. Венгрии, правда, хватит и ничьей в случае ничейного матча против Сербии.

Что касается непосредственно встречи в Будапеште, то здесь, безусловно, нереально выделить фаворита, хотя прогресс хозяев в последнее время впечатляет. Венгрия почти со всеми конкурентами теперь играет на равных, а совсем недавно еще и на Евро пробилась.

Так что и в этом случае тоже надо ставить на голы. Турция точно не позволит сопернику заскучать. Матчи с участием турецкой сборной этой осенью очень часто превращаются в зрелище.

Ставка: обе команды забьют за 1.81.

Общий коэффициент — 4.11. 0