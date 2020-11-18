ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Юрген Клопп Кризис обороны. Как «Ливерпулю» добиться успеха без Ван Дейка и Гомеса? Станет ли Антон Заболотный новым героем сборной России?Главные интриги Лиги наций перед заключительным туром Серхио РамосТрансферный дайджест. 10-16 ноября
  • 20:38
    • Клубный чемпионат мира перенесен на февраль 2021 года
  • 22:54
    • Молодежная сборная России сыграла вничью со Словенией
  • 22:04
    • Вернер, Сане и Гнабри сыграют в атаке сборной Германии
  • 21:57
    • Берг, Классон и Олссон в стартовом составе Швеции на матч с Францией
  • 21:51
    • Хорватия и Португалия назвали стартовые составы
  • 21:37
    • Матч «Марсель» — «Ницца» перенесен из-за коронавируса
  • 21:01
    • Глава WADA: Почему США навязывает остальному миру закон, который не распространяется на их спорт
    Все новости спорта

    Главный матч Италии и шоу в Белграде

    Экспресс дня 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 ноября
    Беспроигрышная серия сборной Италии составляет 21 матч
    Экспресс из трех матчей группового этапа Лиги наций.

    Босния — Италия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

    В этом матче итальянцев устроит даже ничья, но только в том случае, если в параллельном матче Нидерланды и Польша тоже не смогут определить победителя. Чтобы все было красиво и без нервов, Италии в предстоящем матче надо побеждать.

    И это реально. Босния — худшая команда группы, пропустившая в пяти матчах девять мячей. К тому же, за хозяев не сыграет Эдин Джеко, который как раз перед матчами Лиги наций заразился коронавирусом.

    Несколько дней назад Италия легко остановила Польшу и Роберта Левандовски, а теперь, скорее всего, наберет важные три очка в игре с боснийцами.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Коэффициент на победу Италии довольно скромный, у кого-то наверняка появится соблазн поставить на «Скуадру Адзурру» с минусовой форой, но мы этого делать не будем. Вряд ли дело дойдет до разгрома, это не в стиле итальянцев.

    Ставка: победа Италии за 1.34.

    Сербия — Россия

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

    В России вовсю продолжается дискуссия на тему, сможет ли сборная выиграть решающий матч в Белграде без Артема Дзюбы. Сомнения, скорее всего, закрались даже у Станислава Черчесова, который, как правила, старается в любой ситуации излучать уверенность.

    Сборная России действительно провела бодрый матч с Турцией (несмотря на поражение), но как раз Дзюбы ей, похоже, и не хватало. Артем — это харизма и опыт. Этого сейчас нет ни у Соболева, ни у Заболотного, но именно им и придется взламывать сербскую оборону.

  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
  • Реакция спортивных СМИ на поражение сборной России от Турции в Лиге Наций
  • 16/11/2020

    • И если Россия претендует на выход в элитный дивизион, то Сербия точно опустится еще ниже, если проиграет в предстоящем матче. В общем, все нужна победа, все будут играть на результат. Соответственно, обе сборные будут рисковать, терять уже нечего.

    Поэтому логично предположить, что как минимум несколько забитых мячей в этом матче будет. Тем более обе сборные не могут похвастаться надежной игрой в защите.

    Ставка: тотал матча больше 2,0 за 1.67.

    Венгрия — Турция

    Футбол. Лига наций. Групповой этап. 6-й тур

    Венгрия и Турция — конкуренты России за место в элитной лиге. Разница лишь в том, что ни венгры, ни сербы никуда не попадут, если россияне выиграют свой матч в Белграде. Венгрии, правда, хватит и ничьей в случае ничейного матча против Сербии.

    50 000ПолучитьБонус для новых игроковvulkan 25$ЗабратьБонус на пополнениеparimatch

    Что касается непосредственно встречи в Будапеште, то здесь, безусловно, нереально выделить фаворита, хотя прогресс хозяев в последнее время впечатляет. Венгрия почти со всеми конкурентами теперь играет на равных, а совсем недавно еще и на Евро пробилась.

    Так что и в этом случае тоже надо ставить на голы. Турция точно не позволит сопернику заскучать. Матчи с участием турецкой сборной этой осенью очень часто превращаются в зрелище.

    Ставка: обе команды забьют за 1.81.

    Общий коэффициент — 4.11. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.65
  • Прогноз на матч Эквадор — Колумбия
  • Футбол
  • Сегодня в 00:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Уругвай — Бразилия
  • Футбол
  • Сегодня в 02:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Перу — Аргентина
  • Футбол
  • Сегодня в 03:30
    •  1.71
  • Прогноз на матч Зверев — Шварцман
  • Теннис
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Казахстан — Литва
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Албания — Белоруссия
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Йокерит — Куньлунь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч СКА — Трактор
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Армения — Северная Македония
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Сербия — Россия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.81
  • Прогноз на матч Венгрия — Турция
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.06
  • Прогноз на матч Босния и Герцеговина — Италия
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Бельгия — Дания
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Раздевалка сборной России после матча с Турцией
  • Дальше отступать некуда. Ошибка Оздоева продлила безвыигрышную серию сборной России
    • 02:58 16/11/2020     Златан Ибрагимович
  • Шведский лев. Как Ибра ведет «Милан» к чемпионству
    • 21:23 11/11/2020     Фрагмент матча
  • Полный ноль. В Кишиневе сборная России не впечатлила
    • 00:24 13/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 18 ноября. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.34
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 100

  • новым игрокам
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры