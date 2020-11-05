Экспресс дня 5 ноября. Прогнозы и ставки на футбол

В четверг в очередном экспресс дня рассмотрим три матча группового этапа Лиги Европы.

«Бефника» — «Рейнджерс»

Футбол. Лига Европы. 3-й тур

«Бенфика» легко выиграла первые матчи в групповом этапе Лиги Европы, сразу же показав свои намерения в этом турнире. В первом туре португальцы одержали победу над польским «Лехом» (4:2), а на прошлой неделе разгромили бельгийский «Стандард» (3:0). В принципе, ничего удивительного, учитывая, что перед началом сезоне в «Бенфике» собрали команду под Лигу чемпионов, откуда в итоге «орлы» сенсационно вылетели после третьего раунда квалификации.

Успешно провел свои матчи и «Рейнджерс». Шотландцы, которых уже не первый год тренирует Стивен Джеррард, сначала выиграли у «Стандарда», а затем у «Леха». Важно отметить, что «Рейнджерс» в обоих случаях ни разу не пропустили.

Понятно, что «Бенфика» фаворит предстоящего матча, она играет дома, однако на этот раз ставить на исход, пожалуй, не стоит. В понедельник команда Жорже Жезуша с треском проиграла в чемпионате Португалии «Боавиште» (0:3) — что тут говорить, усталость добралась и до «Бенфики».

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Поэтому оптимальный вариант — ставка на голы. «Рейнджерс» тоже могут огрызнуться.

Ставка: обе команды забьют за 1.72.

«Арсенал» — «Мольде»

Футбол. Лига Европы. 3-й тур

Судя по всему, Лига Европы стала для «Арсенала» своеобразной разминкой перед важными матчами в английской Премьер-лиге. Здесь главный тренер «канониров» Микель Артета может спокойно проверить ближайший резерв и проводить разные тактические эксперименты. И за результаты все равно можно не переживать, поскольку «Арсенал» находится на абсолютно другом уровне.

В первом туре лондонский клуб выиграл у австрийского «Рапида», а после этого ожидаемо разгромил ирландский «Дандолк».

Теперь остановить «Арсенал» попробует «Мольде». Норвежцы тоже стартовали с двух побед, и, по всей видимости, они будут основными претендентами на второе место в группе.

Что же касается предстоящего матча, то «Арсенал» наверняка будет без максимального настроя, и это нормально, сложно все время играть на пределе возможностей. Так что у «Мольде» будет шанс забить на «Эмирейтс». Но на большее вряд ли стоит рассчитывать.

Ставка: обе команды забьют за 1.80.

«Лестер» — «Брага»

Футбол. Лига Европы. 3-й тур

Аналогичную ставку можно взять и на матч «Лестера» с «Брагой». Хотя и очевидно, что в этой группе английский клуб тоже заметно выделяется на фоне своих соперников. «Лестер», как и «Арсенал», на совершенно другом уровне, о чем свидетельствуют легкие победы над луганской «Зарей» и греческим АЕК.

И все же с «Брагой» команде Брэндана Роджерса будет не так легко. У португальцев качественная команда, которая тоже без какого-либо напряга сначала разгромила АЕК, а потом спокойно взяла три очка в матче с «Зарей».

«Браге» по силам хотя бы забить на поле «Лестера». Многое, безусловно, будет зависеть от хозяев, от их желания. И не исключено, что «Лестер» будет играть с оглядкой на ближайший матч с «Вулверхэмптоном» в АПЛ.

Ставка: обе команды забьют за 1.79.

Общий коэффициент — 5.54. 0