Бублик — Юнчаокете. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 18 мая 2025 года

Бублик
Александр Бублик завоевал путёвку в финал турнира в Турине, переиграв немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (6:2, 6:4). На корте спортсмены провели 1 час 10 минут.
Во время поединка казахстанский спортсмен семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.
На итальянских кортах Бублик выиграл также у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:2, 3:6, 7:5), и у итальянцев Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3) и Маттео Гиганте (6:3, 6:1).
На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.
Юнчаокете
Китайский спортсмена Бу Юнчаокете за 1 час и 33 минуты одержал победу в матче против аргентинца Уго Карабелли (6:3, 6:2).
Юнчаокете в победном поединке семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта.
Также китайский спортсмен выиграл у трёх итальянских визави Франческо Пассаро (5:5),
Фабио Фоньини (7:5, 6:2) и Джованни Фонио (7:6, 6:4).
Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.
Прогноз: Китайский теннисист может одержать победу на турнире в Турине, в предыдущих встречах Бу одержал победы над соперниками в двух сетах. Бублик в свою очередь с трудом преодолел своих соперников.
- 1.96Боржеш — Микельсен: прогноз и ставкаСегодня в 14:30
- 2.28Попырин — Харри: прогноз и ставкаСегодня в 13:00
- 1.92Басилашвили — Мпетши-Перрикар: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.15.