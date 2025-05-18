ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Алексей СафоновАлексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос Кристал Пэлас — Манчестер СитиИстория написана красно-синим: «Кристал Пэлас» шокировал «Ман Сити» в финале Кубка Англии «Локомотив» изменил ход серии с «Трактором»Ярославль провалил начало, но сумел перестроиться по ходу серии с «Трактором»
    Все новости спорта

    Бублик уступит в финале Турина?

    Бублик — Юнчаокете. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 18 мая 2025 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Бублик
    Прогноз и ставки на Бублик — Юнчаокете
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Бублик
    Александр Бублик из Казахстана сыграет против Бу Юнчаокете из Китая в финале турнира в Турине. Матч пройдёт 18 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Юнчаокете, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Бублик

    Александр Бублик завоевал путёвку в финал турнира в Турине, переиграв немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (6:2, 6:4). На корте спортсмены провели 1 час 10 минут.

    Во время поединка казахстанский спортсмен семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

    На итальянских кортах Бублик выиграл также у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:2, 3:6, 7:5), и у итальянцев Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3) и Маттео Гиганте (6:3, 6:1).

    Прогнозы на теннис

    На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

    Юнчаокете

    Китайский спортсмена Бу Юнчаокете за 1 час и 33 минуты одержал победу в матче против аргентинца Уго Карабелли (6:3, 6:2).

  • Жасмин Паолини победила на турнире категории WTA 1000 в Риме
  • Читайте по теме

    • Юнчаокете в победном поединке семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта.

    Также китайский спортсмен выиграл у трёх итальянских визави Франческо Пассаро (5:5),
    Фабио Фоньини (7:5, 6:2) и Джованни Фонио (7:6, 6:4).

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

    Прогноз: Китайский теннисист может одержать победу на турнире в Турине, в предыдущих встречах Бу одержал победы над соперниками в двух сетах. Бублик в свою очередь с трудом преодолел своих соперников.

    Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.15.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бублик — Юнчаокете?

    Матч Бублик — Юнчаокете состоится 18 мая 2025 года в 14:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Бублик — Юнчаокете?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бублик — Юнчаокете?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 » с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бублик — Юнчаокете?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бублик — Юнчаокете?

    Коэффициенты букмекеров: : На Бублика в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

    Ещё прогнозы на спорт
    1.95
  • Прогноз на матч Рузибоев — Штольцфус
  • Бои
  • Сегодня в 02:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Беллато — Крейг
  • Бои
  • Сегодня в 04:15
    •  1.90
  • Прогноз на матч Бернс — Моралес
  • Бои
  • Сегодня в 04:50
    •  2.28
  • Прогноз на матч Попырин — Харри
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Крылья Советов — Спартак
  • Футбол
  • Сегодня в 13:30
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ахмат — Динамо Махачкала
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Боржеш — Микельсен
  • Теннис
  • Сегодня в 14:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.12
  • Прогноз на матч Тюмень — Урал
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.55
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Сегодня в 16:15
    •  2.20
  • Прогноз на матч Динамо — Акрон
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  3.00
  • Прогноз на матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Брентфорд — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Казахстан — США
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:20
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Бублик — Юнчаокете: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 18.05.202514:00. Бублик уступит в финале Турина?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры