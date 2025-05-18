Бублик — Юнчаокете. Ставка (к. 2.15) и прогноз на турнир в Турине 18 мая 2025 года

Александр Бублик из Казахстана сыграет против Бу Юнчаокете из Китая в финале турнира в Турине. Матч пройдёт 18 мая, начало — в 14:00 мск. Ставка и прогноз на матч Бублик — Юнчаокете, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Бублик

Александр Бублик завоевал путёвку в финал турнира в Турине, переиграв немецкого теннисиста Даниэля Альтмайера (6:2, 6:4). На корте спортсмены провели 1 час 10 минут.

Во время поединка казахстанский спортсмен семь раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал три брейк-пойнта.

На итальянских кортах Бублик выиграл также у аргентинца Томаса Мартина Этчеверри (6:2, 3:6, 7:5), и у итальянцев Федерико Арнабольди (0:6, 6:3, 6:3) и Маттео Гиганте (6:3, 6:1).

Прогнозы на теннис

На данный момент Александр Бублик занимает 76 место в ATP.

Юнчаокете

Китайский спортсмена Бу Юнчаокете за 1 час и 33 минуты одержал победу в матче против аргентинца Уго Карабелли (6:3, 6:2).

Юнчаокете в победном поединке семь раз подал навылет и реализовал три брейк-пойнта.

Также китайский спортсмен выиграл у трёх итальянских визави Франческо Пассаро (5:5),

Фабио Фоньини (7:5, 6:2) и Джованни Фонио (7:6, 6:4).

Бу Юнчаокете занимает 73 место в рейтинге ATP.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На Бублика в этом матче можно поставить за 1.70, на победу Юнчаокете букмекеры предлагают за 2.15.

Прогноз: Китайский теннисист может одержать победу на турнире в Турине, в предыдущих встречах Бу одержал победы над соперниками в двух сетах. Бублик в свою очередь с трудом преодолел своих соперников.

Рекомендуемая ставка: П2 с коэффициентом 2.15.