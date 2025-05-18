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    ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 мая 2023 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА
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    Валерий Газзаев
    ЦСКА (легенды) сыграет на своем поле со сборной Кубка УЕФА в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    ЦСКА (легенды)

    Москвичи сыграют под руководством Валерия Газзаева. Именно под его руководством был добыт Кубок УЕФА, к юбилею завоевания которого приурочен отчетный поединок.

    Ну а состав команды явно будет звездным. Чего стоит только наличие в нем еще продолжающего карьеру Вагнера Лава, Юрия Жиркова и братьев Березуцких?! И да, место в воротах займет неувядающий Игорь Акинфеев.

    Именно Вагнер Лав и Жирков, не так давно завершивший активные выступления, будут главной ударной силой команды. Да и остальные еще способны на многое!

    Прогнозы и ставки на футбол

    Между тем, ЦСКА (легенды) давненько не собирались в таком сочетании. Впрочем, авторитетный Газзаев способен быстро достучаться до подопечных.

    Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. «Армейцы» уж точно будут активно атаковать.

    Сборная Кубка УЕФА

    Состав звезд европейского футбола будет под стать сопернику. Дидье Дрогба в атаке — это всегда круто! Да и остальные игроки — под стать звездному ивуарийцу.

    При этом Сборная Кубка УЕФА имеет в своем составе ряд класснейших игроков. Причем португалец Нани еще совсем недавно завершил карьеру!

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    • Примет участие в матче и француз Клод Макелеле. Так что за надежность опорной зоны армейцам можно быть спокойными.

    Отметим также присутствие Алексея Смертина. А вот место в воротах займет итальянец Карло Кудичини.

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    Наверняка сборная cборная Кубка УЕФА не будет отсиживаться в обороне. Один Дрогба способен, что называется, сделать разницу!

    Прогноз и ставка

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА (легенды) предлагают — 2.55. На викторию сборной Кубка УЕФА дают — 2.65, ничья оценена — в 3.00.

    Обе команды наверняка постараются порадовать зрителей яркой атакующей игрой.

    Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Победа ЦСКА (легенды) за 2.55.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА?

    Матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА состоится 18 мая 2025 года в 16:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Ничья.

    Ставка: на что сделать ставку в матче ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Ничья» с коэффициентом у букмекеров 3.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА?

    Коэффициенты букмекеров: Информация о коэффициентах недоступна

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