ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 мая 2023 года

ЦСКА (легенды) сыграет на своем поле со сборной Кубка УЕФА в рамках международного товарищеского матча. Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:30 мск. Ставка и прогноз на матч ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА, коэффициенты, форма соперников и статистика.

ЦСКА (легенды)

Москвичи сыграют под руководством Валерия Газзаева. Именно под его руководством был добыт Кубок УЕФА, к юбилею завоевания которого приурочен отчетный поединок.

Ну а состав команды явно будет звездным. Чего стоит только наличие в нем еще продолжающего карьеру Вагнера Лава, Юрия Жиркова и братьев Березуцких?! И да, место в воротах займет неувядающий Игорь Акинфеев.

Именно Вагнер Лав и Жирков, не так давно завершивший активные выступления, будут главной ударной силой команды. Да и остальные еще способны на многое!

Прогнозы и ставки на футбол

Между тем, ЦСКА (легенды) давненько не собирались в таком сочетании. Впрочем, авторитетный Газзаев способен быстро достучаться до подопечных.

Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. «Армейцы» уж точно будут активно атаковать.

Сборная Кубка УЕФА

Состав звезд европейского футбола будет под стать сопернику. Дидье Дрогба в атаке — это всегда круто! Да и остальные игроки — под стать звездному ивуарийцу.

При этом Сборная Кубка УЕФА имеет в своем составе ряд класснейших игроков. Причем португалец Нани еще совсем недавно завершил карьеру!

Примет участие в матче и француз Клод Макелеле. Так что за надежность опорной зоны армейцам можно быть спокойными.

Отметим также присутствие Алексея Смертина. А вот место в воротах займет итальянец Карло Кудичини.

Наверняка сборная cборная Кубка УЕФА не будет отсиживаться в обороне. Один Дрогба способен, что называется, сделать разницу!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА (легенды) предлагают — 2.55. На викторию сборной Кубка УЕФА дают — 2.65, ничья оценена — в 3.00.

Обе команды наверняка постараются порадовать зрителей яркой атакующей игрой .

Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Победа ЦСКА (легенды) за 2.55.