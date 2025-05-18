ЦСКА (легенды) — Сборная Кубка УЕФА. Ставка (к. 3.00) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 18 мая 2023 года

ЦСКА (легенды)
Москвичи сыграют под руководством Валерия Газзаева. Именно под его руководством был добыт Кубок УЕФА, к юбилею завоевания которого приурочен отчетный поединок.
Ну а состав команды явно будет звездным. Чего стоит только наличие в нем еще продолжающего карьеру Вагнера Лава, Юрия Жиркова и братьев Березуцких?! И да, место в воротах займет неувядающий Игорь Акинфеев.
Именно Вагнер Лав и Жирков, не так давно завершивший активные выступления, будут главной ударной силой команды. Да и остальные еще способны на многое!
Между тем, ЦСКА (легенды) давненько не собирались в таком сочетании. Впрочем, авторитетный Газзаев способен быстро достучаться до подопечных.
Нет сомнений, что в этой встрече хозяева не будут действовать спустя рукава. «Армейцы» уж точно будут активно атаковать.
Сборная Кубка УЕФА
Состав звезд европейского футбола будет под стать сопернику. Дидье Дрогба в атаке — это всегда круто! Да и остальные игроки — под стать звездному ивуарийцу.
При этом Сборная Кубка УЕФА имеет в своем составе ряд класснейших игроков. Причем португалец Нани еще совсем недавно завершил карьеру!
Примет участие в матче и француз Клод Макелеле. Так что за надежность опорной зоны армейцам можно быть спокойными.
Отметим также присутствие Алексея Смертина. А вот место в воротах займет итальянец Карло Кудичини.
Наверняка сборная cборная Кубка УЕФА не будет отсиживаться в обороне. Один Дрогба способен, что называется, сделать разницу!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным хозяевам. На победу ЦСКА (легенды) предлагают — 2.55. На викторию сборной Кубка УЕФА дают — 2.65, ничья оценена — в 3.00.
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Обе команды
Наш прогноз — Ничья. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 3.80. Еще вариант для ставки — Победа ЦСКА (легенды) за 2.55.