Тюмень — Урал. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 мая 2025 года

Тюмень
Урал
«Тюмень»
Турнирное положение: Сибиряки еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.
При этом «Тюмень» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 26 мячей в 32 матчах первенства.
Тюмень — Урал: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сибиряки подписали мировую с «Чайкой» (1:1).
До того команда минимально уступила «Соколу». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Нефтехимику» (1:0).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тюмень» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Сибиряки намерены до последнего сражаться за сохранение прописки в первой лиге. Тюменнцам нужно непременно побеждать в двух последних турах и ждать осечек от «Уфы».
Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Тюмень» уступила 2 раза при одном паритете.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тюменцам в этой встрече необходимо только побеждать.
«Урал»
Турнирное положение: «Шмели» сражаются за выход в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.
Причем «Урал» на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Команда Олега Шатова настреляла 45 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Шмели» одолели «Уфу» (2:1).
До того команда была бита крепкой «Родиной» (2:3). Да и поединок с «Балтикой» завершился зычной коллизией (2:5).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: «Шмели» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.
При этом «Урал» на данном этапе явно не преуспевает в плане игры и результатов. Команда Шатова вполне может пролететь даже мимо стыков.
«Шмели» явно максимально настроятся на битву с сибиряками. Да и забивать в составе уральцев уж точно есть кому.
Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда имеет шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способна поднатореть в плане реализации.
Статистика для ставок
- «Шмели» до последней виктории уступили дважды кряду
- Сибиряки не побеждали в 2 своих последних поединках
- Тюменцы в среднем забивают реже гола за матч
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.21.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.29 и 1.50.
- 2.20Оренбург — Краснодар: прогноз и ставкаСегодня в 14:00
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
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Прогноз: Команда Шатова обязана выигрывать в оставшихся матчах, дабы иметь шанс на стыки.
Тюменьнцы всеми силами сражаются за выживание, и явно проведут встречу максимально активно.
Ставка: Обе забьют за 2.12.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.
Ставка: ТБ 2.5 за 2.29