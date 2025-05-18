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    Тюмень — Урал. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Тюмень» — «Урал»
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    «Урал»
    18 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Первая лига 18 Мая 2025 года

    Тюмень

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    •  Тюмень 16:00 Урал

    Урал

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    «Тюмень»

    Турнирное положение: Сибиряки еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

    При этом «Тюмень» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 26 мячей в 32 матчах первенства.

    Тюмень — Урал: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сибиряки подписали мировую с «Чайкой» (1:1).

    До того команда минимально уступила «Соколу». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Нефтехимику» (1:0).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тюмень» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на ФНЛ

    Состояние команды: Сибиряки намерены до последнего сражаться за сохранение прописки в первой лиге. Тюменнцам нужно непременно побеждать в двух последних турах и ждать осечек от «Уфы».

    Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Тюмень» уступила 2 раза при одном паритете.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тюменцам в этой встрече необходимо только побеждать.

    «Урал»

    Турнирное положение: «Шмели» сражаются за выход в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

    Причем «Урал» на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Команда Олега Шатова настреляла 45 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Шмели» одолели «Уфу» (2:1).

    До того команда была бита крепкой «Родиной» (2:3). Да и поединок с «Балтикой» завершился зычной коллизией (2:5).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Шмели» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.

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    При этом «Урал» на данном этапе явно не преуспевает в плане игры и результатов. Команда Шатова вполне может пролететь даже мимо стыков.

    «Шмели» явно максимально настроятся на битву с сибиряками. Да и забивать в составе уральцев уж точно есть кому.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда имеет шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способна поднатореть в плане реализации.

    Статистика для ставок

    • «Шмели» до последней виктории уступили дважды кряду

    • Сибиряки не побеждали в 2 своих последних поединках

    • Тюменцы в среднем забивают реже гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.21.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.29 и 1.50.

    Прогноз: Команда Шатова обязана выигрывать в оставшихся матчах, дабы иметь шанс на стыки.

    Тюменьнцы всеми силами сражаются за выживание, и явно проведут встречу максимально активно.

    Ставка: Обе забьют за 2.12.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.29

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Тюмень — Урал?

    Матч Тюмень — Урал состоится 18 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: Первая лига.

    Прогноз: какой прогноз на матч Тюмень — Урал?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Обе забьют.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Тюмень — Урал?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Обе забьют» с коэффициентом у букмекеров 2.12.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Тюмень — Урал?

    Смотреть матч турнира Первая лига в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Тюмень — Урал?

    Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.21.

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