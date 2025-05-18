Тюмень — Урал. Ставка (к. 2.12) и прогноз на футбол, Первая лига, 18 мая 2025 года

18 мая в 33-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Тюмень» и «Урал». Начало игры — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Тюмень» — «Урал», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Тюмень»

Турнирное положение: Сибиряки еще сражаются за выживание. На данный момент они занимают 16 место в турнирной таблице.

При этом «Тюмень» на 5 очков отстает от спасительной 15 позиции. А вот в ворота соперников команда настреляла лишь 26 мячей в 32 матчах первенства.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. Сибиряки подписали мировую с «Чайкой» (1:1).

До того команда минимально уступила «Соколу». При этом чуть ранее она нанесла поражение «Нефтехимику» (1:0).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Тюмень» забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на ФНЛ

Состояние команды: Сибиряки намерены до последнего сражаться за сохранение прописки в первой лиге. Тюменнцам нужно непременно побеждать в двух последних турах и ждать осечек от «Уфы».

Матчи с «Уралом» для команды традиционно складываются неудачно. Из трех очных поединков «Тюмень» уступила 2 раза при одном паритете.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. Тюменцам в этой встрече необходимо только побеждать.

«Урал»

Турнирное положение: «Шмели» сражаются за выход в стыки. Ныне команда находится на 5 строчке турнирной таблицы.

Причем «Урал» на 4 очка отстает от искомой 4 позиции. Команда Олега Шатова настреляла 45 мячей в 32 поединках лучшей лиги мира.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда взяла три очка. «Шмели» одолели «Уфу» (2:1).

До того команда была бита крепкой «Родиной» (2:3). Да и поединок с «Балтикой» завершился зычной коллизией (2:5).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Урал» добыл лишь одну викторию. В этих поединках игроки команды отличились 7 забитыми мячами при 13 пропущенных.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Шмели» не преуспевают в плане надежности тылов. Команда пропустила 36 мячей в 32 сыгранных матчах.

При этом «Урал» на данном этапе явно не преуспевает в плане игры и результатов. Команда Шатова вполне может пролететь даже мимо стыков.

«Шмели» явно максимально настроятся на битву с сибиряками. Да и забивать в составе уральцев уж точно есть кому.

Безусловно, номинальные гости будут действовать активно. Команда имеет шикарный подбор исполнителей во всех линиях, и вполне способна поднатореть в плане реализации.

Статистика для ставок

«Шмели» до последней виктории уступили дважды кряду

Сибиряки не побеждали в 2 своих последних поединках

Тюменцы в среднем забивают реже гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Урал» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.85. Ничья оценена в 3.54, а победа оппонента — в скромные 4.21.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с абсолютно разными коэффициентами — 2.29 и 1.50.

Прогноз: Команда Шатова обязана выигрывать в оставшихся матчах, дабы иметь шанс на стыки.

Тюменьнцы всеми силами сражаются за выживание, и явно проведут встречу максимально активно.

Ставка: Обе забьют за 2.12.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят больше двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.29