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    Рузибоев отправит Штольцфуса в нокаут?

    Рузибоев — Штольцфус. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Рузибоев — Штольцфус
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    Нурсултон Рузибоев
    В рамках турнира UFC Vegas 106 18 мая состоится поединок Нурсултона Рузибоева и Дастина Штольцфуса. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рузибоев — Штольцфус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Нурсултон Рузибоев

    Турнирное положение: Рузибоев находится на подъеме и претендует на попадание в топ-15 в среднем весе. После неудачного поединка в полусреднем дивизионе вернулся в привычную для себя категорию, где продолжил победное шествие.

    Последние бои: За последние пять поединков Нурсултон Рузибоев одержал четыре победы, три из них досрочно. В феврале 2025 года нокаутировал Эрика Макконико за 33 секунды второго раунда, а до этого уступил решением Хоакину Бакли. В 2023 году дважды финишировал соперников в первом раунде.

    Состояние бойца: Рузибоев невероятно опасен на первых минутах. Стилистически является универсальным бойцом. Рост 196 см позволяет доминировать в стойке, но иногда теряет концентрацию в длительных боях. После поражения от Бакли стал действовать чуть осторожнее, но все равно предпочитает быстрый финиш, нежели монотонную работу в стойке.

    Дастин Штольцфус

    Турнирное положение: Штольцфус борется за выживание в UFC. Три поражения подряд в начале карьеры поставили крест на его амбициях, но недавняя победа над Марком-Андре Баррио дала шанс сохранить прописку в лиге.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Дастин Штольцфус выиграл дважды, оба раза досрочно. В ноябре 2024 года неожиданно нокаутировал Баррио в первом раунде, но до этого проиграл Абусу Магомедову за 19 секунд.

    Состояние бойца: Дастин базовый ударник с прямолинейным стилем, но слабой защитой. Часто лезет в обмены, надеясь на одно удачное попадание, но против топов это не работает.

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    В партере также сильно уязвим — шесть поражений сабмишном в ММА говорят сами за себя.

    Статистика для ставок

    • Рузибоев в UFC завершил три из четырех боев досрочно в свою пользу

    • Штольцфус в пяти последних поединках четыре раза проиграл

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Нурсултона Рузибоева фаворитом. На его победу можно поставить за 1.30. Победа Штольцфуса оценивается за 3.20.

    Прогноз: Штольцфус идеальная мишень для Рузибоева. Американец уязвим против активных ударников. Дастин попытается навязать сопротивление в разменах вблизи, но его защита оставляет желать лучшего. Вообще, оба склонны к раннему финишу. Есть вероятность, что до экватора этот поединок не дойдет.

    Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 1.95.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Рузибоев — Штольцфус?

    Матч Рузибоев — Штольцфус состоится 18 мая 2025 года в 02:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Рузибоев — Штольцфус?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал меньше 1.5 раундов .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Рузибоев — Штольцфус?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал меньше 1.5 раундов » с коэффициентом у букмекеров 1.95 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Рузибоев — Штольцфус?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Рузибоев — Штольцфус?

    Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Нурсултона Рузибоева фаворитом. На его победу можно поставить за 1.30. Победа Штольцфуса оценивается за 3.20.

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    Рузибоев — Штольцфус: прогноз и ставка за 1.95 , статистика, коэффициенты матча 18.05.202502:00. Рузибоев отправит Штольцфуса в нокаут?
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