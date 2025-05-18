Рузибоев — Штольцфус. Ставка (к. 1.95) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 18 мая 2025 года

В рамках турнира UFC Vegas 106 18 мая состоится поединок Нурсултона Рузибоева и Дастина Штольцфуса. Начало — 02:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Рузибоев — Штольцфус, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Нурсултон Рузибоев

Турнирное положение: Рузибоев находится на подъеме и претендует на попадание в топ-15 в среднем весе. После неудачного поединка в полусреднем дивизионе вернулся в привычную для себя категорию, где продолжил победное шествие.

Последние бои: За последние пять поединков Нурсултон Рузибоев одержал четыре победы, три из них досрочно. В феврале 2025 года нокаутировал Эрика Макконико за 33 секунды второго раунда, а до этого уступил решением Хоакину Бакли. В 2023 году дважды финишировал соперников в первом раунде.

Состояние бойца: Рузибоев невероятно опасен на первых минутах. Стилистически является универсальным бойцом. Рост 196 см позволяет доминировать в стойке, но иногда теряет концентрацию в длительных боях. После поражения от Бакли стал действовать чуть осторожнее, но все равно предпочитает быстрый финиш, нежели монотонную работу в стойке.

Дастин Штольцфус

Турнирное положение: Штольцфус борется за выживание в UFC. Три поражения подряд в начале карьеры поставили крест на его амбициях, но недавняя победа над Марком-Андре Баррио дала шанс сохранить прописку в лиге.

Последние бои: За последние пять встреч Дастин Штольцфус выиграл дважды, оба раза досрочно. В ноябре 2024 года неожиданно нокаутировал Баррио в первом раунде, но до этого проиграл Абусу Магомедову за 19 секунд.

Состояние бойца: Дастин базовый ударник с прямолинейным стилем, но слабой защитой. Часто лезет в обмены, надеясь на одно удачное попадание, но против топов это не работает.

В партере также сильно уязвим — шесть поражений сабмишном в ММА говорят сами за себя.

Статистика для ставок

Рузибоев в UFC завершил три из четырех боев досрочно в свою пользу

Штольцфус в пяти последних поединках четыре раза проиграл

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В грядущем противостоянии букмекеры считают Нурсултона Рузибоева фаворитом. На его победу можно поставить за 1.30. Победа Штольцфуса оценивается за 3.20.

Прогноз: Штольцфус идеальная мишень для Рузибоева. Американец уязвим против активных ударников. Дастин попытается навязать сопротивление в разменах вблизи, но его защита оставляет желать лучшего. Вообще, оба склонны к раннему финишу. Есть вероятность, что до экватора этот поединок не дойдет.

Ставка: Тотал меньше 1.5 раундов за 1.95.