Крылья Советов — Спартак: ставка за 2.15 и прогноз на матч РПЛ

18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Крылья Советов»

Турнирное положение: «крылышки» пока что еще не обеспечили себе прописку на следующий сезон РПЛ.

В настоящий момент самарцы имеют в своем активе 30 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

За 28 туров «сине-белые» смогли забить 35 мячей, а пропустили целых 48.

Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив проиграл «Пари НН» (2:5 и «Динамо» (1:3).

До этого же «Крылья Советов» смогли переиграть «Оренбург» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

Прогнозы и ставки на РПЛ

Перед этим команда из Самары также выиграла у «Химок» (3:1) и поделила очки с «Рубином» (1:1).

Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

Состояние команды: подопечные Игоря Осинькина сейчас на четыре балла опережают зоны стыковых матчей, поэтому математически еще не сохранили прописку в РПЛ. «Крыльям Советов» нужно выиграть хотя один матч, чтобы точно остаться в сильнейшем дивизионе страны.

«Спартак»

Турнирное положение: московский коллектив провалил очередной сезон и остался без трофеев.

«Красно-белые» смогли набрать 51 очко и занимают только пятое место в турнирной таблице.

Команда из Москвы 49 раз поразила ворота соперника и 25 раз пропустила в свои.

Последние матчи: среди недели «народная команда» вылетела с Кубка России, уступив «Ростову» (1:2).

До этого же москвичи проиграли «Динамо» (0:2) и сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в чемпионате.

Перед этим команда из столицы России также проиграла ЦСКА (1:2), но выиграла у «Акрона» (3:2).

Не сыграют: в столичной команде все в строю.

Состояние команды: подопечные Деяна Станковича еще имеют теоретические шансы попасть в топ-3, однако за два тура до конца чемпионата «Спартак» отстает от третьего ЦСКА на четыре очка.

Сейчас все больше ходит слухов о возможно уходе Станковича со своего поста. Оно и понятно, сезон «Спартака» провален, хоть и были отличные приобретения и потрачены большие деньги.

Статистика для ставок

«Крылья Советов» проиграли два последних матча РПЛ

«Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

в последней очной игре «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1

Прогноз и ставки

Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа «Крыльев Советов» — в 3.80.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

Прогноз: спартаковцы сильнее своего соперника и должны реабилитироваться перед болельщиками и победить.

Ставка: победа «Спартака» за 2.15.

Прогноз: обороны обеих команд действуют не лучшим образом, поэтому можем увидеть много голов.

Ставка: тотал больше 3 за 2.25.