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    «Спартак» реабилитируется за вылет из Кубка России

    Крылья Советов — Спартак: ставка за 2.15 и прогноз на матч РПЛ

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Спартак»
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    Роман Зобнин («Спартак»)
    18 мая в 29-м туре чемпионате России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Спартак». Начало встречи — в 13:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Крылья Советов» — «Спартак», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 18 Мая 2025 года

    Крылья Советов

  • Самара
    •  Крылья Советов 13:30 Спартак

    Спартак

  • Москва
    •

    «Крылья Советов»

    Турнирное положение: «крылышки» пока что еще не обеспечили себе прописку на следующий сезон РПЛ.

    В настоящий момент самарцы имеют в своем активе 30 очков и занимают десятое место в турнирной таблице.

    Крылья Советов — Спартак: коэффициенты букмекеров

    За 28 туров «сине-белые» смогли забить 35 мячей, а пропустили целых 48.

    Последние матчи: в прошлых турах самарский коллектив проиграл «Пари НН» (2:5 и «Динамо» (1:3).

    До этого же «Крылья Советов» смогли переиграть «Оренбург» (2:0) и сыграли вничью с ЦСКА (1:1).

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Перед этим команда из Самары также выиграла у «Химок» (3:1) и поделила очки с «Рубином» (1:1).

    Не сыграют: травмированы Иван Ломаев и Максим Витюгов.

    Состояние команды: подопечные Игоря Осинькина сейчас на четыре балла опережают зоны стыковых матчей, поэтому математически еще не сохранили прописку в РПЛ. «Крыльям Советов» нужно выиграть хотя один матч, чтобы точно остаться в сильнейшем дивизионе страны.

    «Спартак»

    Турнирное положение: московский коллектив провалил очередной сезон и остался без трофеев.

    «Красно-белые» смогли набрать 51 очко и занимают только пятое место в турнирной таблице.

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    • Команда из Москвы 49 раз поразила ворота соперника и 25 раз пропустила в свои.

    Последние матчи: среди недели «народная команда» вылетела с Кубка России, уступив «Ростову» (1:2).

    До этого же москвичи проиграли «Динамо» (0:2) и сыграли вничью с «Факелом» (0:0) в чемпионате.

    Перед этим команда из столицы России также проиграла ЦСКА (1:2), но выиграла у «Акрона» (3:2).

    Не сыграют: в столичной команде все в строю.

    Состояние команды: подопечные Деяна Станковича еще имеют теоретические шансы попасть в топ-3, однако за два тура до конца чемпионата «Спартак» отстает от третьего ЦСКА на четыре очка.

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    Сейчас все больше ходит слухов о возможно уходе Станковича со своего поста. Оно и понятно, сезон «Спартака» провален, хоть и были отличные приобретения и потрачены большие деньги.

    Статистика для ставок

    • «Крылья Советов» проиграли два последних матча РПЛ

    • «Спартак» выиграл только 1 из последних 5 матчей во всех турнирах

    • в последней очной игре «Спартак» разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:1

    Прогноз и ставки

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа «Крыльев Советов» — в 3.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с такими коэффициентами — 1.78 и 2.05.

    Прогноз: спартаковцы сильнее своего соперника и должны реабилитироваться перед болельщиками и победить.

    Ставка: победа «Спартака» за 2.15.

    Прогноз: обороны обеих команд действуют не лучшим образом, поэтому можем увидеть много голов.

    Ставка: тотал больше 3 за 2.25.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Крылья Советов — Спартак?

    Матч Крылья Советов — Спартак состоится 18 мая 2025 года в 13:30 по московскому времени в рамках турнира: РПЛ.

    Прогноз: какой прогноз на матч Крылья Советов — Спартак?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: победа Спартака.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Крылья Советов — Спартак?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «победа Спартака» с коэффициентом у букмекеров 2.15.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Крылья Советов — Спартак?

    Смотреть матч турнира РПЛ в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Крылья Советов — Спартак?

    Коэффициенты букмекеров: «Спартак» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.15. Ничья оценена в 3.80, а победа «Крыльев Советов» — в 3.80.

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    Крылья Советов — Спартак: прогноз и ставка за 2.15, статистика, коэффициенты матча 18.05.202513:30. «Спартак» реабилитируется за вылет из Кубка России
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