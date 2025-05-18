Басилашвили — Мпетши-Перрикар. Ставка (1.92) и прогноз на финал турнира в Бордо 18 мая 2025 года

Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в финале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Басилашвили

Николоз впервые в этом году дошел до финала.

До сих пор лучшим результатом бывшей 16-й ракетки мира в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

На этой неделе Басилашвили остановил сразу двух соперников из топ-50.

Первую сенсацию грузинский теннисист преподнес в четвертьфинале — обыграл американца Брэндона Накашиму (6:2, 6:7, 6:3).

Но еще больше удивила разгромная победа Басилашвили над Таллоном Грикспором в 1/2 финала — 6:4, 6:0.

Прогнозы на теннис

В остальных раундах Николоз выиграл у испанца Альберта Рамоса и француза Кантена Алиса.

Мпетши-Перрикар

Джованни попал в число сеяных, поэтому для попадания в финал ему надо было выиграть только три матча.

На этой неделе французский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

В полуфинале Мпетши-Перрикар одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 7:6.

В четвертьфинале Джованни выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:5, 7:5.

В первом матче Мпетши-Перрикар одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.

Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.35, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.54.

Прогноз: это будет типичный матч с участием двухметрового француза — соперники проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.