Басилашвили — Мпетши-Перрикар. Ставка (1.92) и прогноз на финал турнира в Бордо 18 мая 2025 года

Басилашвили
Николоз впервые в этом году дошел до финала.
До сих пор лучшим результатом бывшей 16-й ракетки мира в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.
На этой неделе Басилашвили остановил сразу двух соперников из топ-50.
Первую сенсацию грузинский теннисист преподнес в четвертьфинале — обыграл американца Брэндона Накашиму (6:2, 6:7, 6:3).
Но еще больше удивила разгромная победа Басилашвили над Таллоном Грикспором в 1/2 финала — 6:4, 6:0.
В остальных раундах Николоз выиграл у испанца Альберта Рамоса и француза Кантена Алиса.
Мпетши-Перрикар
Джованни попал в число сеяных, поэтому для попадания в финал ему надо было выиграть только три матча.
На этой неделе французский теннисист пока не проиграл ни одного сета.
В полуфинале Мпетши-Перрикар одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 7:6.
В четвертьфинале Джованни выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:5, 7:5.
В первом матче Мпетши-Перрикар одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.
Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.35, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.54.
Прогноз: это будет типичный матч с участием двухметрового француза — соперники проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк.
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Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.