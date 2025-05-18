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    Басилашвили выиграет турнир в Бордо?

    Басилашвили — Мпетши-Перрикар. Ставка (1.92) и прогноз на финал турнира в Бордо 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Басилашвили — Мпетши-Перрикар
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    Николоз Басилашвили
    Грузин Николоз Басилашвили сыграет против француза Джованни Мпетши-Перрикара в финале «челленджера» в Бордо (Франция). Матч пройдет 18 мая, начало — в 16:00 мск. Ставка и прогноз на матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Басилашвили

    Николоз впервые в этом году дошел до финала.

    До сих пор лучшим результатом бывшей 16-й ракетки мира в 2025-м был выход в четвертьфинал турнира ATP 250 в Монпелье.

    На этой неделе Басилашвили остановил сразу двух соперников из топ-50.

    Первую сенсацию грузинский теннисист преподнес в четвертьфинале — обыграл американца Брэндона Накашиму (6:2, 6:7, 6:3).

    Но еще больше удивила разгромная победа Басилашвили над Таллоном Грикспором в 1/2 финала — 6:4, 6:0.

    Прогнозы на теннис

    В остальных раундах Николоз выиграл у испанца Альберта Рамоса и француза Кантена Алиса.

    Мпетши-Перрикар

    Джованни попал в число сеяных, поэтому для попадания в финал ему надо было выиграть только три матча.

    На этой неделе французский теннисист пока не проиграл ни одного сета.

    В полуфинале Мпетши-Перрикар одержал победу над австралийцем Ринки Хиджикатой — 7:5, 7:6.

    В четвертьфинале Джованни выиграл у представителя Казахстана Александра Шевченко — 7:5, 7:5.

    В первом матче Мпетши-Перрикар одержал победу над своим соотечественником Пьером-Югом Эрбером — 6:3, 7:6.

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    Перед этим у Мпетши-Перрикара была серия из шести поражений. В начале марта он уступил нидерландцу Таллону Грикспору в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэллс, после чего не выиграл ни одного матча в Майами, Монте-Карло, Барселоне, Мадриде и Риме.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.35, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.54.

    Прогноз: это будет типичный матч с участием двухметрового француза — соперники проведут больше 20 геймов и как минимум один тай-брейк.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар?

    Матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар состоится 18 мая 2025 года в 16:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Басилашвили — Мпетши-Перрикар?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Басилашвили — Мпетши-Перрикар?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Басилашвили — Мпетши-Перрикар?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Басилашвили — Мпетши-Перрикар?

    Коэффициенты букмекеров: на Басилашвили в этом матче можно поставить за 2.35, победу Мпетши-Перрикара букмекеры предлагают за 1.54.

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