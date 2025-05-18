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    Моралес отправит Бернса на пенсию?

    Бернс — Моралес. Ставка (к. 1.90) и прогноз на ММА, UFC Vegas 106, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Бернс — Моралес
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    Гилберт Бернс
    В рамках турнира UFC Vegas 106 18 мая в полусреднем весе сойдутся Гилберт Бернс и Майкл Моралес. Начало — 04:50 (мск). Ставка и прогноз на матч Бернс — Моралес, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Гилберт Бернс

    Турнирное положение: Бернс, бывший претендент на титул UFC, сейчас находится на восьмой строчке полусреднего веса. Гилберт ныне ветеран дивизиона, переживающий не лучшие времена.

    Последние бои: За последние пять поединков Гилберт Бернс одержал лишь две победы. В 2024 году единогласным решением уступил Шону Брэди, а до этого проиграл нокаутом Джеку Маддалене. Единственный светлый момент — победа над Хорхе Масвидалем в апреле 2023 года, но с тех пор бразилец явно сбавил обороты.

    Состояние бойца: Бернс мастер бразильского джиу-джитсу с опасными сабмишнами при работе вторым номером на канвасе. Его главные преимущества в сравнении с Моралесом — опыт и умение переводить бой в партер в любой позиции. Однако возраст и серия поражений уменьшают уверенность в успехе бразильца. В стойке он стал медленнее, а кардио оставляет вопросы, особенно в поздних раундах.

    Майкл Моралес

    Турнирное положение: Моралес восходящая звезда UFC без единого поражения в ММА. Пока что занимает 12-е место в рейтинге полусредней весовой категории.

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    • Последние бои: За последние пять встреч Майкл Моралес одержал 5 побед, четыре из них досрочно. В августе 2024 года нокаутировал Нила Мэгни ударом с разворота, а до этого уверенно переиграл по очкам американского бойцв Джейка Мэттьюза.

    Состояние бойца: Моралес молодой и агрессивный ударник с тяжелыми руками и впечатляющим размахом рук (201 см). Его стиль строится на прессинге и доминировании в стойке.

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    Минусы — слабая борьба и недостаток опыта против топовых соперников. В партере может оказаться уязвим, но ранее успешно избегал таких сценариев.

    Статистика для ставок

    • Бернс за последние пять боев потерпел три поражения, два из них досрочные

    • Моралес за пять поединков в UFC одержал пять побед, четыре нокаутами

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Майкла Моралеса явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.17, тогда как успех Бернса оценивают за 6.20.

    Прогноз: Разница в возрасте (13 лет) и физических данных бросается в глаза. Моралес выше, обладает огромным размахом рук и более высокой скоростью. Бернс, несмотря на внушительные навыки борьбы, вряд ли сможет резко сократить дистанцию — эквадорец будет бить джебами и низкими киками, сохраняя нужное ему расстояние. Если Гилберт попытается провести внезапный тейкдаун, Майкл, как в бою с Мэгни, может ответить жестким коленом или локтем. Вероятно, бразилец не выдержит темпа молодого соперника, особенно учитывая его последние нокауты.

    Ставка: Победа Моралеса нокаутом в 1-3 раундах за 1.90.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Бернс — Моралес?

    Матч Бернс — Моралес состоится 18 мая 2025 года в 04:50 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Бернс — Моралес?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Моралеса нокаутом в 1-3 раундах .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Бернс — Моралес?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Моралеса нокаутом в 1-3 раундах » с коэффициентом у букмекеров 1.90 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Бернс — Моралес?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Бернс — Моралес?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры считают Майкла Моралеса явным фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.17, тогда как успех Бернса оценивают за 6.20.

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    Бернс — Моралес: прогноз и ставка за 1.90 , статистика, коэффициенты матча 18.05.202504:50. Моралес отправит Бернса на пенсию?
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