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    Боржен обыграет Микельсена с разгромным счетом?

    Боржеш — Микельсен. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Женеве 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Боржеш — Микельсен
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    Нуну Боржеш
    Португалец Нуну Боржеш сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 18 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Микельсен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Боржеш

    Нуну этой весной не смог пройти ни раунда только на одном грунтовом турнире.

    На «Мастерсе» в Риме португальский теннисист сразу проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

    Лучшим результатом Боржеша на грунте в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

    Прогнозы на теннис

    На Лазурном берегу Боржеш выиграл у Хольгера Руне и Педро Мартинеса, после чего уступил греку Стефаносу Циципасу.

    В текущем сезоне Боржеш провел 33 матча. На этом отрезке у него 18 побед и 15 поражений.

    Микельсен

    У американца этой весной пока что положительный баланс на грунте — шесть побед и три поражения.

    В начале мая американский теннисист стал победителем «челленджера» в португальском Эшториле.

    В финале Микельсен выиграл 167-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 6:4. Также стоит отметить, что в полуфинале он одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:2.

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    При этом на «Мастерсе» в Риме Микельсен проиграл в стартовом матче сербу Ласло Джере со счетом 0:6, 3:6.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.69, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.17.

    Прогноз: в прошлом году Нуну выиграл у Алекса на харде в новозеландском Окленде — 0:6, 7:6, 6:3. Позже американец взял реванш, победив португальца на траве на Мальорке — 6:3, 7:6. Скорее всего, на грунте Микельсен не сможет удивить соперника.

    Рекомендуемая ставка: победа Боржеша с форой по геймам (-2,0) за 1.96.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Боржеш — Микельсен?

    Матч Боржеш — Микельсен состоится 18 мая 2025 года в 14:30 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Боржеш — Микельсен?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Боржеша с форой по геймам (-2,0).

    Ставка: на что сделать ставку в матче Боржеш — Микельсен?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Боржеша с форой по геймам (-2,0)» с коэффициентом у букмекеров 1.96.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Боржеш — Микельсен?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Боржеш — Микельсен?

    Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.69, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.17.

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