Боржеш — Микельсен. Ставка (к. 1.96) и прогноз на турнир в Женеве 18 мая 2025 года

Португалец Нуну Боржеш сыграет против американца Алекса Микельсена в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 18 мая, начало — в 14:30 мск. Ставка и прогноз на матч Боржеш — Микельсен, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Боржеш

Нуну этой весной не смог пройти ни раунда только на одном грунтовом турнире.

На «Мастерсе» в Риме португальский теннисист сразу проиграл бразильцу Тиаго Сейботу-Уайлду.

Лучшим результатом Боржеша на грунте в этом сезоне пока остается выход в третий круг «Мастерса» в Монте-Карло.

Прогнозы на теннис

На Лазурном берегу Боржеш выиграл у Хольгера Руне и Педро Мартинеса, после чего уступил греку Стефаносу Циципасу.

В текущем сезоне Боржеш провел 33 матча. На этом отрезке у него 18 побед и 15 поражений.

Микельсен

У американца этой весной пока что положительный баланс на грунте — шесть побед и три поражения.

В начале мая американский теннисист стал победителем «челленджера» в португальском Эшториле.

В финале Микельсен выиграл 167-й ракетки мира Андреа Пеллегрино — 6:4, 6:4. Также стоит отметить, что в полуфинале он одержал победу над сербом Миомиром Кецмановичем — 6:4, 6:2.

При этом на «Мастерсе» в Риме Микельсен проиграл в стартовом матче сербу Ласло Джере со счетом 0:6, 3:6.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Боржеша в этом матче можно поставить за 1.69, победу Микельсена букмекеры предлагают за 2.17.

Прогноз: в прошлом году Нуну выиграл у Алекса на харде в новозеландском Окленде — 0:6, 7:6, 6:3. Позже американец взял реванш, победив португальца на траве на Мальорке — 6:3, 7:6. Скорее всего, на грунте Микельсен не сможет удивить соперника.

Рекомендуемая ставка: победа Боржеша с форой по геймам (-2,0) за 1.96.