Экспресс дня 31 октября. Прогнозы и ставки на футбол

В субботу, 31 октября, в чемпионатах Англии, Испании и Италии будут проходить поединке очередных игровых дней.

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»

Футбол. Чемпионата Англии. АПЛ. 7-й тур

«Ливерпуль», являющийся действующим чемпионом Англии, на текущий момент в турнирной таблице АПЛ занимает второе место, имея одинаковое количество набранных очков с «Эвертоном».

«Мерсисайдцы» в чемпионате в четырех поединках одержали победы, а также сыграли вничью в дерби с «Эвертоном» (2:2) и потерпели крупное поражение на выезде от «Астон Виллы» (2:7). Накануне«красные» в Лиге чемпионов дома переиграли датский «Мидтьюлланн» со счетом 2:0.

«Вест Хэм», который в минувшем сезоне вел борьбу за выживание, в данный момент находится на 12-й позиции в турнирной таблице АПЛ, имея на своем счету восемь набранных очков.

«Молотобойцы» стартовали в Премьер-лиге с двух поражений подряд, после чего добыли две виктории, а затем расписали мировые в гостях с «Тоттенхэмом» (3:3), отыгравшись с 0:3, и дома с «Манчестер Сити» (1:1).

Хотя «молотки» и провели две последних матча с фаворитами на хорошем уровне, но в гостях в игре с чемпионом у них мало шансов на благоприятный исход. Ставим на викторию хозяев.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.41.

«Реал» — «Уэска»

Футбол. Чемпионата Испании. Ла Лига. 8-й тур

«Реал», который выиграл в минувшем сезоне золотые медали испанского первенства, на текущий момент в турнирной таблице Примеры занимает второе место, отставая от первой строчки всего на один балл, имея игру в запасе.

«Королевский клуб» в этом чемпионате добился четырех викторий, раз сыграл вничью и одну встречу проиграл. В прошлом туре мадридцы на выезде одолели в Эль-Класико «Барселону» со счетом 3:1, а накануне в Лиге чемпионов в гостях разошлись миром с «Боруссией» М (2:2), отыгравшись с 0:2.

«Уэска», повысившаяся в классе по итогам прошлого сезона, с пятью зачетными баллами располагается всего лишь на 18 строке в турнирной таблице Примеры.

Из семи сыгранных матчей первенства коллектив проиграл два из них, еще пять раз расходился миром. Неделю назад новичок Ла Лиги в гостях крупно уступил «Реал Сосьедаду» со счетом 1:4.

Даже после трудного поединка в ЛЧ в середине недели, «сливочные» не имеют права терять очки дома с новичком лиги.

Ставка: победа «Реала» за 1.43.

«Интер» — «Парма»

Футбол. Чемпионата Италии. Серия А. 6-й тур

В турнирной таблице Серии А «Интер» с десятью набранными баллами после пяти сыгранных туров находится на четвертом месте, отставая от первой строки на три очка.

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В текущем первенстве «нерадзурри» трижды победили, раз сыграли вничью и уступали (в дерби «Милану» — 1:2). В последнем туре чемпионата они расписали мировую с «Лацио» (1:1). В середине недели «Интер» в гостях поделил очки с донецким «Шахтером» (0:0) в рамках группового этапа ЛЧ.

«Парма» в текущем чемпионате Италии набрала всего лишь четыре зачетных балла, и занимает пока только 15 место в турнирной таблице.

«Крестоносцы» один раз победили и раз сыграли вничью, а также в трех поединках терпели поражения. В прошлом туре Серии А они в родных стенах поделили очки с «Специей» (2:2), отыгравшись с 0:2.

«Интер» в последней проведенной своей игре с «Шахтером» сильно подвела реализация. Наверняка миланцы найдут решения этой проблемы в поединке с «Пармой». Прогнозируем викторию хозяев.

Ставка: победа «Интера» за 1.39.

Общий коэффициент — 2.80. 0