Осасуна — Эспаньол. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

Осасуна
Эспаньол
«Осасуна»
Турнирное положение: «Красные» проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.
При этом «Осасуна» лишь по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 раз.
Осасуна — Эспаньол: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» одолели «Атлетико» (2:0).
До того команда не уступила крепкому «Бетису» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Вильярреалу» (2:4).
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Рубен Гарсия — травмирован.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
Состояние команды: «Красные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.
Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 4 ничьих.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» потенциально способны прибавить в плане реализации.
«Эспаньол»
Турнирное положение: «Попугаи» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.
Причем «Эспаньол» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Попугаи» в дерби уступили «Барселоне» (0:2).
До того команда потерпела поражение от «Леганеса» (2:3). Да и поединок с «Бетисом» очков в копилку не принес (1:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.
Не сыграют: Алекс Крал, Брайан Оливан — травмированы. Леандро Кабрера — дисквалифицирован.
Состояние команды: «Попугаи» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 4 последних поединках.
При этом «Эспаньол» явно не преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли всего 38 мячей в 36 поединках Ла Лиги.
В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно негативно скажутся на психологическом состоянии игроков.
Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Попугаев» вполне удовлетворит даже ничейный результат.
Статистика для ставок
- «Эспаньол» уступил в 4 своих последних матчах
- «Попугаи» забивают в среднем фактически гол за матч
- «Осасуна» уже 8 лет не проигрывает «Эспаньолу»
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.75.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.05Кристал Пэлас — Манчестер Сити: прогноз и ставкаСегодня в 18:30
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
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Прогноз: «Осасуна» бьется за выход в еврокубки, и явно начнет поединок максимально активно.
«Красные» способны прибавить, да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.
Ставка: Победа «Осасуны» в 1 тайме за 2.40.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.
Ставка: Ничья за 3.30