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    «Осасуна» начнет без прелюдий

    Осасуна — Эспаньол. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

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    Анте Будимир
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Осасуна

  • Памплона
    •  Осасуна 20:00 Эспаньол

    Эспаньол

  • Барселона
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    «Осасуна»

    Турнирное положение: «Красные» проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

    При этом «Осасуна» лишь по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 раз.

    Осасуна — Эспаньол: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» одолели «Атлетико» (2:0).

    До того команда не уступила крепкому «Бетису» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Вильярреалу» (2:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Рубен Гарсия — травмирован.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Красные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 4 ничьих.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» потенциально способны прибавить в плане реализации.

    «Эспаньол»

    Турнирное положение: «Попугаи» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

    Причем «Эспаньол» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Попугаи» в дерби уступили «Барселоне» (0:2).

    До того команда потерпела поражение от «Леганеса» (2:3). Да и поединок с «Бетисом» очков в копилку не принес (1:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

    Не сыграют: Алекс Крал, Брайан Оливан — травмированы. Леандро Кабрера — дисквалифицирован.

    Состояние команды: «Попугаи» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 4 последних поединках.

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    При этом «Эспаньол» явно не преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли всего 38 мячей в 36 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно негативно скажутся на психологическом состоянии игроков.

    Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Попугаев» вполне удовлетворит даже ничейный результат.

    Статистика для ставок

    • «Эспаньол» уступил в 4 своих последних матчах

    • «Попугаи» забивают в среднем фактически гол за матч

    • «Осасуна» уже 8 лет не проигрывает «Эспаньолу»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

    Прогноз: «Осасуна» бьется за выход в еврокубки, и явно начнет поединок максимально активно.

    «Красные» способны прибавить, да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Осасуны» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.30

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Осасуна — Эспаньол?

    Матч Осасуна — Эспаньол состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Осасуна — Эспаньол?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Осасуна — Эспаньол?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Осасуна — Эспаньол?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Осасуна — Эспаньол?

    Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.75.

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    Осасуна — Эспаньол: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. «Осасуна» начнет без прелюдий
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