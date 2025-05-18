Осасуна — Эспаньол. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Осасуна» и «Эспаньол». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Осасуна» — «Эспаньол», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Осасуна»

Турнирное положение: «Красные» проводят вполне продуктивный сезон. На данный момент команда занимает 9 место в турнирной таблице.

При этом «Осасуна» лишь по дополнительным показателям отстает от зоны еврокубков. А вот в собственные ворота команда пропустила 51 раз.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Красные» одолели «Атлетико» (2:0).

До того команда не уступила крепкому «Бетису» (1:1). При этом чуть ранее она по всем статьям уступила «Вильярреалу» (2:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 победы. В этих поединках «Осасуна» забила 9 мячей, пропустив в свои ворота 7.

Не сыграют: Рубен Гарсия — травмирован.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Красные» нынче относительно преуспевают в плане результатов. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Эспаньолом» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Осасуна» победила 1 раз при 4 ничьих.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Красные» потенциально способны прибавить в плане реализации.

«Эспаньол»

Турнирное положение: «Попугаи» уже почти обезопасили себя от вылета. Ныне команда находится на 15 месте турнирной таблицы.

Причем «Эспаньол» на 5 очков опережает опасную зону. При этом в собственные ворота команда пропустила 49 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не разжилась очками. «Попугаи» в дерби уступили «Барселоне» (0:2).

До того команда потерпела поражение от «Леганеса» (2:3). Да и поединок с «Бетисом» очков в копилку не принес (1:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Эспаньол» уступил 4 раза. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 9 пропущенных.

Не сыграют: Алекс Крал, Брайан Оливан — травмированы. Леандро Кабрера — дисквалифицирован.

Состояние команды: «Попугаи» на данном этапе выглядят крайне слабо. Команда уступила в 4 последних поединках.

При этом «Эспаньол» явно не преуспевает в плане реализации. «Попугаи» настреляли всего 38 мячей в 36 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Да и последние неудачи явно негативно скажутся на психологическом состоянии игроков.

Безусловно, номинальные гости будут цепляться за очки. «Попугаев» вполне удовлетворит даже ничейный результат.

Статистика для ставок

«Эспаньол» уступил в 4 своих последних матчах

«Попугаи» забивают в среднем фактически гол за матч

«Осасуна» уже 8 лет не проигрывает «Эспаньолу»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Осасуна» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.80. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в скромные 4.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.10 и 1.73.

Прогноз: «Осасуна» бьется за выход в еврокубки, и явно начнет поединок максимально активно.

«Красные» способны прибавить, да и оппонент имеет заметные проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Осасуны» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.30