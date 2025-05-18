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    «Интер» будет торопиться!

    Интер — Лацио: прогноз на Серию А, ставка на матч за 2.10

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    Прогноз и ставки на «Интер» — «Лацио»
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    Хакан Чалханоглу
    18 мая в 37-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Интер» и «Лацио». Начало игры — в 21:45 мск. Ставка и прогноз на матч «Интер» — «Лацио», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 18 Мая 2025 года

    Интер

  • Милан
    •  Интер 21:45 Лацио

    Лацио

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    «Интер»

    Турнирное положение: «Змеи» привычно бьются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.

    При этом «Интер» всего на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.

    Интер — Лацио: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Торино» (2:0).

    До того команда нанесла поражение «Барселоне» (4:3). При этом чуть ранее она сумела минимально переиграть «Верону».

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: Давид Фраттези, Лаутаро Мартинес, Генрих Мхитарян, Бенжамин Павар — травмированы.

    Прогнозы и ставки на Серию А

    Состояние команды: «Интер» нынче смотрится весьма симпатично. Команда Симоне Индзаги победила трижды кряду.

    Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одной ничьей.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» должны и сами не плошать, и осечки от «Наполи» ожидать.

    «Лацио»

    Турнирное положение: Лациале сражаются за попадание в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.

    Причем «Лацио» отстает от первой четверки лишь по дополнительным показателям. При этом забила команда 59 мячей в 36 поединках чемпионата.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Лациале расписали мировую с «Ювентусом» (1:1).

    До того команда нанесла поражение «Эмполи» (1:0). А вот поединок с «Пармой» принес лишь один зачетный пункт (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.

    Не сыграют: Патрик, Нуну Тавареш — травмированы. Лука Пеллегрини, Маттиа Цакканьи — дисквалифицированы.

    Состояние команды: Лациале нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.

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    При этом «Лацио» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 46 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.

    Лациале в двух последних очных поединках уступили «Интера». Да и в кадровом плане у римлян имеются серьезные пробоины.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Римляне не боятся никого, однако не обыгрывают миланцев уже почти 3 года.

    Статистика для ставок

    • «Интер» в среднем пропускает чуть реже гола за матч

    • Римляне не проигрывают уже 6 матчей кряду

    • «Интер» победил в 3 своих последних матчах

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.

    Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее соперника, к тому же забивает чаще всех в лиге.

    Миланцы бьются за чемпионский титул, и явно начнут встречу максимально агрессивно.

    Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Интер — Лацио?

    Матч Интер — Лацио состоится 18 мая 2025 года в 21:45 по московскому времени в рамках турнира: Серия A.

    Прогноз: какой прогноз на матч Интер — Лацио?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Интер — Лацио?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.10.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Интер — Лацио?

    Смотреть матч турнира Серия A в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Интер — Лацио?

    Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.

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    Интер — Лацио: прогноз и ставка за 2.10, статистика, коэффициенты матча 18.05.202521:45. «Интер» будет торопиться!
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