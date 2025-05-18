Интер — Лацио: прогноз на Серию А, ставка на матч за 2.10

Интер
Лацио
«Интер»
Турнирное положение: «Змеи» привычно бьются за Скудетто. На данный момент они занимают 2 место в турнирной таблице.
При этом «Интер» всего на один зачетный балл отстает от лидера. А вот в собственные ворота команда пропустила 33 мяча.
Интер — Лацио: коэффициенты букмекеров
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела продуктивно. «Змеи» одолели «Торино» (2:0).
До того команда нанесла поражение «Барселоне» (4:3). При этом чуть ранее она сумела минимально переиграть «Верону».
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 3 виктории. В этих поединках «Интер» забил 10 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: Давид Фраттези, Лаутаро Мартинес, Генрих Мхитарян, Бенжамин Павар — травмированы.
Состояние команды: «Интер» нынче смотрится весьма симпатично. Команда Симоне Индзаги победила трижды кряду.
Матчи с «Лацио» для команды традиционно складываются успешно. В 5 последних очных поединках «Интер» победил 4 раза при одной ничьей.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Змеи» должны и сами не плошать, и осечки от «Наполи» ожидать.
«Лацио»
Турнирное положение: Лациале сражаются за попадание в главный турнир Старого Света. Ныне команда находится на 5 месте турнирной таблицы.
Причем «Лацио» отстает от первой четверки лишь по дополнительным показателям. При этом забила команда 59 мячей в 36 поединках чемпионата.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потеряла два очка. Лациале расписали мировую с «Ювентусом» (1:1).
До того команда нанесла поражение «Эмполи» (1:0). А вот поединок с «Пармой» принес лишь один зачетный пункт (2:2).
Вообще, в 5 своих последних матчах «Лацио» победил 3 раза. В этих поединках игроки команды отличились 9 забитыми мячами при 4 пропущенных.
Не сыграют: Патрик, Нуну Тавареш — травмированы. Лука Пеллегрини, Маттиа Цакканьи — дисквалифицированы.
Состояние команды: Лациале нынче выглядят вполне выгодно. Команда не проигрывает 6 матчей кряду.
При этом «Лацио» имеет не столь надежные тылы. Команда пропустила 46 мячей в 36 поединках итальянского чемпионата.
Лациале в двух последних очных поединках уступили «Интера». Да и в кадровом плане у римлян имеются серьезные пробоины.
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Римляне не боятся никого, однако не обыгрывают миланцев уже почти 3 года.
Статистика для ставок
- «Интер» в среднем пропускает чуть реже гола за матч
- Римляне не проигрывают уже 6 матчей кряду
- «Интер» победил в 3 своих последних матчах
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Интер» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.20, а победа оппонента — в скромные 5.00.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.73 и 2.10.
- 1.77Пари НН — Факел: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 2.40Ланс — Монако: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 2.45Ростов — Зенит: прогноз и ставкаЗавтра в 19:00
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Прогноз: «Интер» выглядит монолитнее соперника, к тому же забивает чаще всех в лиге.
Миланцы бьются за чемпионский титул, и явно начнут встречу максимально агрессивно.
Ставка: Победа «Интера» в 1 тайме за 2.10.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.00