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    Продолжит ли «Жирона» серию поражений «Сосьедада»?

    Реал Сосьедад — Жирона: Хозяева проиграли два последних матча, но прекратится ли серия поражений? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.00

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    Микель Оярсабаль
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Реал Сосьедад

  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 20:00 Жирона

    Жирона

  • Жирона
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    «Реал Сосьедад»

    Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 36-ти поединков испанского первенства набрал 43 пункта и сохраняет небольшие шансы на попадание в еврокубки.

    Команда находится на 12-й строчке таблицы с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров (топ-8), а также с отрывом в два балла от соперника.

    Реал Сосьедад — Жирона: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Сельты» (0:1).

    Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах его разгромил «Атлетико» (0:4).

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Не сыграют: травмированы — Агерд, Беккер и Оскарссон, дисквалифицирован — Айхен Муньос.

    Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Реал Сосьедад» проиграл, а шести последних поединках ни разу не выиграл.

    Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, отсутствие мотивации у соперника может помочь им вернуться на победный путь.

    Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

    «Жирона»

    Турнирное положение: «Жирона» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 41 пункт и уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе.

    Команда пребывает на безопасной 13-й строчке с отрывом в семь баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за два тура до конца сезона в Ла Лиге.

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    • Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура испанского первенства каталонский клуб одержал победу, обыграв на выезде «Вальядолид» (1:0).

    Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, потерпев поражение от «Вильярреала» — 0:1.

    Не сыграют: травмированы — Арнау Мартинес, Гутьеррес, ван де Бек, Артеро, Мисехой и Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

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    Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, отсутствие турнирной мотивации им явно вредит.

    Карлос Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

    Статистика для ставок

    • в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл

    • в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» хотя бы одна команда не забивала

    • в трех из четырех последних матчей «Жироны» забивала только одна команда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.10, победа «Жироны» — в 3.95.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

    Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

    Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних поединках «Жироны».

    Ставка: только одна команда забьет за 2.60

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Реал Сосьедад — Жирона?

    Матч Реал Сосьедад — Жирона состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Реал Сосьедад — Жирона?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Хотя бы одна команда не забьет.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Реал Сосьедад — Жирона?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Хотя бы одна команда не забьет» с коэффициентом у букмекеров 2.00.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Реал Сосьедад — Жирона?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Реал Сосьедад — Жирона?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.10, победа «Жироны» — в 3.95.

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    Реал Сосьедад — Жирона: прогноз и ставка за 2.00, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Продолжит ли «Жирона» серию поражений «Сосьедада»?
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