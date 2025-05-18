Реал Сосьедад — Жирона: Хозяева проиграли два последних матча, но прекратится ли серия поражений? Ответ — в прогнозе сайта с коэффициентом 2.00

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Реал Сосьедад» и «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Жирона», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Реал Сосьедад»

Турнирное положение: «Реал Сосьедад» после 36-ти поединков испанского первенства набрал 43 пункта и сохраняет небольшие шансы на попадание в еврокубки.

Команда находится на 12-й строчке таблицы с отставанием в пять очков от зоны континентальных турниров (топ-8), а также с отрывом в два балла от соперника.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура национального чемпионата клуб на своем поле потерпел поражение от «Сельты» (0:1).

Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив также остался без очков, когда теперь уже в домашних стенах его разгромил «Атлетико» (0:4).

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Не сыграют: травмированы — Агерд, Беккер и Оскарссон, дисквалифицирован — Айхен Муньос.

Состояние команды: в двух последних матчах, которые пришлись на национальный чемпионат, «Реал Сосьедад» проиграл, а шести последних поединках ни разу не выиграл.

Это свидетельствует о плохих шансах хозяев на три очка, пусть даже и на своем поле, тем не менее, отсутствие мотивации у соперника может помочь им вернуться на победный путь.

Микель Оярсабаль — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с восемью голами.

«Жирона»

Турнирное положение: «Жирона» после 36-ти поединков испанского первенства набрала 41 пункт и уже обеспечила себе прописку в элитном дивизионе.

Команда пребывает на безопасной 13-й строчке с отрывом в семь баллов от зоны вылета (18-20-я позиции) за два тура до конца сезона в Ла Лиге.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 36-го тура испанского первенства каталонский клуб одержал победу, обыграв на выезде «Вальядолид» (1:0).

Перед этим в поединке 35-го тура испанского первенства коллектив в домашних стенах остался без очков, потерпев поражение от «Вильярреала» — 0:1.

Не сыграют: травмированы — Арнау Мартинес, Гутьеррес, ван де Бек, Артеро, Мисехой и Хиль, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на Ла Лигу, «Жирона» проиграла лишь раз при двух победах и одной ничьей.

Это свидетельствует о неплохих шансах гостей по крайней мере на один балл, пусть даже и на чужом поле, тем не менее, отсутствие турнирной мотивации им явно вредит.

Карлос Стуани — лучший бомбардир команды в Ла Лиге с 10-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедад» проиграл

в трех из четырех последних матчей «Реал Сосьедада» хотя бы одна команда не забивала

в трех из четырех последних матчей «Жироны» забивала только одна команда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал Сосьедад» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 2.10. Ничья — в 3.10, победа «Жироны» — в 3.95.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.05 и 1.77.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев по крайней мере одна из команд не забивала. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в трех последних матчах гостей забивал только один из соперников.

Ставка: хотя бы одна команда не забьет за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в трех последних поединках «Жироны».

Ставка: только одна команда забьет за 2.60