Валенсия — Атлетик. Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Атлетик». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Валенсия»

Турнирное положение: «Летучие мыши» уже сохранили прописку в элите. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

При этом «Валенсия» на 3 очка отстает от еврокубковой 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 52 мяча.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» уступили «Алавесу» (0:1).

До того команда сумела переиграть «Хетафе» (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Валенсия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Андре Алмейда, Димитри Фулькье — травмированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Летучие мыши» уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Валенсия» победила 1 раз при 3 поражениях.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Летучие мыши» способны найти свои шансы в контригре.

«Атлетик»

Турнирное положение: Баски уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

Причем «Атлетик» на 3 зачетных пункта отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 26 раз.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Баски нанесли поражение «Хетафе» (2:0).

До того команда с минимальным счетом одолела «Алавес». А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился коллизией (1:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

Не сыграют: Альваро Джало, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс — травмированы.

Состояние команды: Баски на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

При этом «Атлетик» явно не преуспевает в плане реализации. Баски настреляли 53 мяча в 36 поединках Ла Лиги.

В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Зато оборона басков традиционно выглядит весьма монолитно.

Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Шансы на третье место у них еще сохраняются.

Статистика для ставок

«Атлетик» победил в 2 своих последних матчах

Баски пропускают в среднем реже гола за матч

«Валенсия» в среднем забивает чаще гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

Прогноз: Обе команды уже решили свои задачи, тогда как «Атлетик» вполне преуспевает в плане результатов.

Баски имеют весьма надежные тылы, да и «Валенсия» имеет заметные проблемы в плане реализации.

Ставка: Победа «Атлетика» за 3.75.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

Ставка: Ничья за 3.00