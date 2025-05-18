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    Баски подстрелят «летучих мышей»

    Валенсия — Атлетик. Ставка (к. 3.75) и прогноз на футбол, Ла Лига, 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Валенсия» — «Атлетик»
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    Горка Гурусета
    18 мая в 37-м туре чемпионата Испании по футболу сыграют «Валенсия» и «Атлетик». Начало игры — в 20:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Валенсия» — «Атлетик», коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Футбол. Испания. Примера 18 Мая 2025 года

    Валенсия

  • Валенсия
    •  Валенсия 20:00 Атлетик

    Атлетик

  • Бильбао
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    «Валенсия»

    Турнирное положение: «Летучие мыши» уже сохранили прописку в элите. На данный момент команда занимает 11 место в турнирной таблице.

    При этом «Валенсия» на 3 очка отстает от еврокубковой 8 позиции. А вот в собственные ворота команда пропустила 52 мяча.

    Валенсия — Атлетик: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Летучие мыши» уступили «Алавесу» (0:1).

    До того команда сумела переиграть «Хетафе» (3:0). При этом чуть ранее она нанесла поражение «Лас-Пальмасу» (3:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 победы. В этих поединках «Валенсия» забила 8 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Андре Алмейда, Димитри Фулькье — травмированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Летучие мыши» уже спокойно доигрывают чемпионат. Команда забивает в среднем чаще гола за матч.

    Матчи с «Атлетиком» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Валенсия» победила 1 раз при 3 поражениях.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Летучие мыши» способны найти свои шансы в контригре.

    «Атлетик»

    Турнирное положение: Баски уже обеспечили себе участие в Лиге чемпионов. Ныне команда находится на 4 месте турнирной таблицы.

    Причем «Атлетик» на 3 зачетных пункта отстает от третьей позиции. При этом в собственные ворота команда пропустила всего 26 раз.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда разжилась тремя очками. Баски нанесли поражение «Хетафе» (2:0).

    До того команда с минимальным счетом одолела «Алавес». А вот поединок с «Манчестер Юнайтед» завершился коллизией (1:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Атлетик» добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 4 забитыми мячами при 7 пропущенных.

    Не сыграют: Альваро Джало, Иньяки Уильямс, Нико Уильямс — травмированы.

    Состояние команды: Баски на данном этапе смотрятся вполне прилично. Команда победила в 2 своих последних матчах.

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    При этом «Атлетик» явно не преуспевает в плане реализации. Баски настреляли 53 мяча в 36 поединках Ла Лиги.

    В кадровом плане у команды явно не самая простая ситуация. Зато оборона басков традиционно выглядит весьма монолитно.

    Безусловно, номинальные гости будут максимально активны в атаке. Шансы на третье место у них еще сохраняются.

    Статистика для ставок

    • «Атлетик» победил в 2 своих последних матчах

    • Баски пропускают в среднем реже гола за матч

    • «Валенсия» в среднем забивает чаще гола за матч

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.30 и 1.62.

    Прогноз: Обе команды уже решили свои задачи, тогда как «Атлетик» вполне преуспевает в плане результатов.

    Баски имеют весьма надежные тылы, да и «Валенсия» имеет заметные проблемы в плане реализации.

    Ставка: Победа «Атлетика» за 3.75.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники подпишут мировое соглашение.

    Ставка: Ничья за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Валенсия — Атлетик?

    Матч Валенсия — Атлетик состоится 18 мая 2025 года в 20:00 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Прогноз: какой прогноз на матч Валенсия — Атлетик?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Валенсия — Атлетик?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2» с коэффициентом у букмекеров 3.75.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Валенсия — Атлетик?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Валенсия — Атлетик?

    Коэффициенты букмекеров: «Валенсия» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 3.00, а победа оппонента — в скромные 3.75.

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    Валенсия — Атлетик: прогноз и ставка за 3.75, статистика, коэффициенты матча 18.05.202520:00. Баски подстрелят «летучих мышей»
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