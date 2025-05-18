Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.07) и прогноз на финал Мастерса в Риме 18 мая 2025 года

Янник Синнер
Карлос Алькарас
Синнер
Янник спокойно дошел до финала на первом турнире после трехмесячной дисквалификации.
В предыдущих раундах итальянец проиграл лишь один сет.
Небольшой сбой случился в полуфинале против американца Томми Пола — 1:6, 6:0, 6:3.
В четвертьфинале Синнер не оставил ни малейших шансов чемпиону недавнего «Мастерса» в Мадриде Касперу Рууду — 6:0, 6:1.
В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.
В третьем раунде он выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.
В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.
Победная серия Синнера теперь составляет 26 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.
Алькарас
Карлос тем временем дошел до финала на третьем турнире подряд.
В апреле испанец выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и уступил Хольгеру Руне в решающем матче на «пятисотнике» в Барселоне.
Как и Синнер, на пути к финалу он проиграл лишь один сет.
В четвертом раунде Алькарас с трудом выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:5.
Зато после этого Карлитос остановил сразу двух соперников из топ-10.
В четвертьфинале Алькарас красиво разобрался с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером — 6:4, 6:4, а в полуфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), который по итогам «тысячника» в Риме поднимется в рейтинге на восьмую строчку.
В начале турнира Алькараса беспокоили травма ноги и неприятные простудные симптомы, но сейчас, если судить по последним матчам, ему значительно лучше.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.24.
Прогноз: Карлос выиграл семь из 11-ти матчей против Янника. При этом испанец трижды остановил итальянца в прошлом году — в Индиан-Уэллс, на Ролан Гаррос и в Пекине.
- 1.93Басилашвили — Грикспор: прогноз и ставкаСегодня в 17:30
- 2.15Шериф — Мбоко: прогноз и ставкаСегодня в 15:00
- 2.30Альтмайер — Бублик: прогноз и ставкаСегодня в 16:00
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
В 2025-м Синнер и Алькарас провели максимально возможное количество сетов, а на пекинском «пятисотнике» им даже понадобился решающий тай-брейк.
Алькарас, по сути, единственный, кто сейчас способен конкурировать с Синнером, чей уровень тенниса порой просто пугает. В данном случае все-таки уместно выбрать ставку без учета исхода встречи.
Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.