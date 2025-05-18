Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.07) и прогноз на финал Мастерса в Риме 18 мая 2025 года

Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 18 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Синнер

Янник спокойно дошел до финала на первом турнире после трехмесячной дисквалификации.

В предыдущих раундах итальянец проиграл лишь один сет.

Небольшой сбой случился в полуфинале против американца Томми Пола — 1:6, 6:0, 6:3.

В четвертьфинале Синнер не оставил ни малейших шансов чемпиону недавнего «Мастерса» в Мадриде Касперу Рууду — 6:0, 6:1.

В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

Прогнозы на теннис

В третьем раунде он выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

Победная серия Синнера теперь составляет 26 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

Алькарас

Карлос тем временем дошел до финала на третьем турнире подряд.

В апреле испанец выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и уступил Хольгеру Руне в решающем матче на «пятисотнике» в Барселоне.

Как и Синнер, на пути к финалу он проиграл лишь один сет.

В четвертом раунде Алькарас с трудом выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:5.

Зато после этого Карлитос остановил сразу двух соперников из топ-10.

В четвертьфинале Алькарас красиво разобрался с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером — 6:4, 6:4, а в полуфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), который по итогам «тысячника» в Риме поднимется в рейтинге на восьмую строчку.

В начале турнира Алькараса беспокоили травма ноги и неприятные простудные симптомы, но сейчас, если судить по последним матчам, ему значительно лучше.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.24.

Прогноз: Карлос выиграл семь из 11-ти матчей против Янника. При этом испанец трижды остановил итальянца в прошлом году — в Индиан-Уэллс, на Ролан Гаррос и в Пекине.

В 2025-м Синнер и Алькарас провели максимально возможное количество сетов, а на пекинском «пятисотнике» им даже понадобился решающий тай-брейк.

Алькарас, по сути, единственный, кто сейчас способен конкурировать с Синнером, чей уровень тенниса порой просто пугает. В данном случае все-таки уместно выбрать ставку без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.