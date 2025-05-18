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    Алькарас и Синнер устроят шоу в финале римского «Мастерса»?

    Синнер — Алькарас. Ставка (к. 2.07) и прогноз на финал Мастерса в Риме 18 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Синнер — Алькарас
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    Карлос Алькарас
    Итальянец Янник Синнер сыграет против испанца Карлоса Алькараса в финале «Мастерса» в Риме. Матч пройдет 18 мая, начало — в 18:00 мск. Ставка и прогноз на матч Синнер — Алькарас, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Рим. Мужчины 18 Мая 2025 года

    Янник Синнер

  • Италия
    •  Янник Синнер 13:00 Карлос Алькарас

    Карлос Алькарас

  • Испания
    •

    Синнер

    Янник спокойно дошел до финала на первом турнире после трехмесячной дисквалификации.

    В предыдущих раундах итальянец проиграл лишь один сет.

    Небольшой сбой случился в полуфинале против американца Томми Пола — 1:6, 6:0, 6:3.

    В четвертьфинале Синнер не оставил ни малейших шансов чемпиону недавнего «Мастерса» в Мадриде Касперу Рууду — 6:0, 6:1.

    В первом матче после дисквалификации Синнер одержал победу над аргентинцем Мариано Навоне — 6:3, 6:4.

    Прогнозы на теннис

    В третьем раунде он  выиграл у нидерландца Йеспера де Йонга — 6:4, 6:2.

    В 1/8 финала первая ракетка мира остановил аргентинца Франсиско Серундоло — 7:6, 6:3.

    Победная серия Синнера теперь составляет 26 матчей. Последний раз он проигрывал еще в октябре, когда уступил Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.

    Алькарас

    Карлос тем временем дошел до финала на третьем турнире подряд.

    В апреле испанец выиграл «Мастерс» в Монте-Карло и уступил Хольгеру Руне в решающем матче на «пятисотнике» в Барселоне.

    Как и Синнер, на пути к финалу он проиграл лишь один сет.

    В четвертом раунде Алькарас с трудом выиграл у россиянина Карена Хачанова — 6:3, 3:6, 7:5.

    Зато после этого Карлитос остановил сразу двух соперников из топ-10.

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    В четвертьфинале Алькарас красиво разобрался с пятой ракеткой мира Джеком Дрейпером — 6:4, 6:4, а в полуфинале обыграл итальянца Лоренцо Музетти (6:3, 7:6), который по итогам «тысячника» в Риме поднимется в рейтинге на восьмую строчку.

    В начале турнира Алькараса беспокоили травма ноги и неприятные простудные симптомы, но сейчас, если судить по последним матчам, ему значительно лучше.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.24.

    Прогноз: Карлос выиграл семь из 11-ти матчей против Янника. При этом испанец трижды остановил итальянца в прошлом году — в Индиан-Уэллс, на Ролан Гаррос и в Пекине.

    В 2025-м Синнер и Алькарас провели максимально возможное количество сетов, а на пекинском «пятисотнике» им даже понадобился решающий тай-брейк.

    Алькарас, по сути, единственный, кто сейчас способен конкурировать с Синнером, чей уровень тенниса порой просто пугает. В данном случае все-таки уместно выбрать ставку без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал геймов больше 23,5 за 2.07.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Синнер — Алькарас?

    Матч Синнер — Алькарас состоится 18 мая 2025 года в 18:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Синнер — Алькарас?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал геймов больше 23,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Синнер — Алькарас?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал геймов больше 23,5» с коэффициентом у букмекеров 2.07.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Синнер — Алькарас?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Синнер — Алькарас?

    Коэффициенты букмекеров: на Синнера в этом матче можно поставить за 1.68, победу Алькараса букмекеры предлагают за 2.24.

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    Синнер — Алькарас: прогноз и ставка за 2.07, статистика, коэффициенты матча 18.05.202518:00. Алькарас и Синнер устроят шоу в финале римского «Мастерса»?
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