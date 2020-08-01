Экспресс дня 1 августа. Прогнозы и ставки на футбол

1 августа пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А. 1 августа пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А..

«Аталанта» — «Интер»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

«Аталанта» за тур до финиша чемпионата Италии занимает в турнирной таблице третье место, уступая второй строке всего лишь один балл.

Бергамцы в Серии А 17 туров идут уже без поражений, в которых 13 матчей выиграли и четырежды сыграли вничью. В минувшем туре они в гостях обыграли «Парму» (2:1), а ранее поделили очки с «Миланом» (1:1) на выезде.

«Интер» в турнирной таблице перед заключительным туром находится на второй позиции, но четвертую строчку опережает всего на одно очко.

У миланцев на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, где было четыре победы и три ничьи. Последние два поединка в первенстве они выиграли, поочередно одержав «сухие» победы в гостях над «Дженоа» (3:0) и на дома над «Наполи» (2:0).

В этом поединка будет решаться судьба серебряных наград, та что ждем упорной борьбы с небольшим количество забитых мячей.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.61.

«Ювентус» — «Рома»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

«Ювентус» уже давно гарантировал себе первую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А, став чемпионом девятый раз подряд.

В минувшем туре первенства «старая синьора» на выезде потерпела поражение от «Кальяри» (0:2), а перед этим «Юве» в родных стенах легко справился с «Сампдорией» (2:0).

«Рома» за тур до финиша чемпионата Италии застолбила за собой пятую строку в турнирной таблице, т.о. завоевав прямой билет в групповой этап ЛЕ.

Римляне не проигрывают в первенстве в последних семи встречах, выиграв в шести из них. В своем последнем сыгранном поединке они в гостях одолели 3:2 «Торино».

Данная игра не имеет турнирного значения, поэтому команды должны сыграть в свое удовольствие с забитыми голами в обе стороны.

Ставка: обе забьют — да за 1.47.

«Милан» — «Кальяри»

Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

За тур до финиша «Милан» застолбил за собой шестую позиции, дающую право сыграть в квалификации Лиги Европы.

После рестарта «россонери» не знали горечи поражений, выиграв восемь встреч при трех мировых исходах. В своей последней проведенной встречи они в гостях разгромили «Сампдорию» (4:1).

«Кальяри» идет на 13 позиции в турнирной таблице Серии А, но может немного улучить свою позицию если победит, а конкуренты допустят осечки.

В минувшем туре островитяне в родных стенах справились с «Ювентусом» (2:0), прервав т.с. свою 8-матчевую безвыигрышную серию.

Миланский коллектив набрал превосходную форму, и должен дома разделаться с середняком лиги.

Ставка: победа «Милана» за 1.37.

Итоговый коэффициент — 3.24. 0