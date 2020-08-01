ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити» Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезонеТоп-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина Килиан МбаппеНа что способен «Пари Сен-Жермен» без Мбаппе? Проклятие Лиги чемпионов снова в силе
  • 16:53
    • Известно расписание первых шести туров РПЛ
  • 15:25
    • «Парма» отказалась от покупки Ал. Миранчука за 18 млн евро
  • 15:10
    • Хеведес объявил о завершении игровой карьеры
  • 17:58
    • Осимхен стал игроком «Наполи»
  • 17:44
    • Юрий Жирков продлил контракт с «Зенитом»
  • 17:11
    • Пользователи FIFA уже могут получать награды для FIFA 21
  • 11:52
    • «Спартак» нацелился на защитника «Страсбура»
    Все новости спорта

    Кто завоюет серебро Серии А?

    Экспресс дня 1 августа. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 августа
    Марио Пашалич
    1 августа пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А. 1 августа пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А..

    «Аталанта» — «Интер»

    Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

    «Аталанта» за тур до финиша чемпионата Италии занимает в турнирной таблице третье место, уступая второй строке всего лишь один балл.

    Бергамцы в Серии А 17 туров идут уже без поражений, в которых 13 матчей выиграли и четырежды сыграли вничью. В минувшем туре они в гостях обыграли «Парму» (2:1), а ранее поделили очки с «Миланом» (1:1) на выезде.

    «Интер» в турнирной таблице перед заключительным туром находится на второй позиции, но четвертую строчку опережает всего на одно очко.

    У миланцев на данный момент 7-матчевая беспроигрышная серия, где было четыре победы и три ничьи. Последние два поединка в первенстве они выиграли, поочередно одержав «сухие» победы в гостях над «Дженоа» (3:0) и на дома над «Наполи» (2:0).

  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
  • У кого лучшие шансы на успех после паузы?
  • Сегодня

    • В этом поединка будет решаться судьба серебряных наград, та что ждем упорной борьбы с небольшим количество забитых мячей.

    Ставка: ТМ 3,5 за 1.61.

    «Ювентус» — «Рома»

    Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

    «Ювентус» уже давно гарантировал себе первую позицию в турнирной таблице итальянской Серии А, став чемпионом девятый раз подряд.

    В минувшем туре первенства «старая синьора» на выезде потерпела поражение от «Кальяри» (0:2), а перед этим «Юве» в родных стенах легко справился с «Сампдорией» (2:0).

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000УрватьБонус на первое пополнениеleon.ru

    «Рома» за тур до финиша чемпионата Италии застолбила за собой пятую строку в турнирной таблице, т.о. завоевав прямой билет в групповой этап ЛЕ.

    Римляне не проигрывают в первенстве в последних семи встречах, выиграв в шести из них. В своем последнем сыгранном поединке они в гостях одолели 3:2 «Торино».

    Данная игра не имеет турнирного значения, поэтому команды должны сыграть в свое удовольствие с забитыми голами в обе стороны.

    Ставка: обе забьют — да за 1.47.

    «Милан» — «Кальяри»

    Футбол. Чемпионат Италии. 38-й тур

    За тур до финиша «Милан» застолбил за собой шестую позиции, дающую право сыграть в квалификации Лиги Европы.

    После рестарта «россонери» не знали горечи поражений, выиграв восемь встреч при трех мировых исходах. В своей последней проведенной встречи они в гостях разгромили «Сампдорию» (4:1).

    «Кальяри» идет на 13 позиции в турнирной таблице Серии А, но может немного улучить свою позицию если победит, а конкуренты допустят осечки.

    В минувшем туре островитяне в родных стенах справились с «Ювентусом» (2:0), прервав т.с. свою 8-матчевую безвыигрышную серию.

    Миланский коллектив набрал превосходную форму, и должен дома разделаться с середняком лиги.

    Ставка: победа «Милана» за 1.37.

    Итоговый коэффициент — 3.24. 0

  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.99
  • Прогноз на матч Слуцк — Шахтер Солигорск
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  1.72
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Флора Таллин
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Динамо Брест — Витебск
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.07
  • Прогноз на матч ПСЖ — Лион
  • Футбол
  • Сегодня в 22:10
    •  2.97
  • Экспресс дня 31 июля
  • Сегодня в 22:10
    •  1.79
  • Прогноз на матч Орландо Сити — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 02:30
    •  2.35
  • Прогноз на матч Чертаново — Спартак-2
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Брянск — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Факел — Акрон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Каролина — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Алания — СКА-Хабаровск
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Брешиа — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Неман — Динамо Минск
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Футболисты «Ливерпуля»
  • Пулишич не испортил праздник «Ливерпулю». Но «красные» не могут топтаться на месте
    • 10:26 25/07/2020     «Манчестер Сити»
  • Кто старое помянет. CAS раскрыл причины отмены еврокубкового бана «Манчестер Сити»
    • 20:04 29/07/2020     Левандовски может выиграть первую Лигу чемпионов в этом сезоне
  • Топ-5 фаворитов Лиги чемпионов после карантина
    • 06:29
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 1 августа. Прогнозы и ставки на футбол. 1 августа пройдут матчи заключительного тура итальянской Серии А.. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.24
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры