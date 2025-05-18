Огненная концовка в Генуе принесла историческую победу «Аталанте»: Ретеги бьёт рекорд

Матч в Генуе, несмотря на отсутствие турнирной интриги, подарил зрителям шоу высшего класса. Обе команды уже решили свои задачи: «Аталанта» гарантировала себе Лигу чемпионов, а «Дженоа» праздновала сохранение прописки и… вылет «Сампдории» в Серию C — болельщики не упустили возможности поплясать на костях соседа по городу.
Гасперини не мог рассчитывать на Скамакку, Куадрадо, Толоя и Скалвини, а Джимшити отбывал дисквалификацию. Тем не менее его команда начала мощно — уже в первом тайме Мальдини и Ретеги должны были открывать счёт.
Но, как это часто бывает, за расточительность гости поплатились: на 37-й минуте Андреа Пинамонти выиграл воздух у защитников после подачи Аарона Мартина и открыл счёт.
Ещё до перерыва «Дженоа» могла удвоить преимущество, но гол Бани был отменён — VAR уловил игру рукой.
Ответ в три касания и фейерверк голов
Во втором тайме «Аталанта» включилась всерьёз. Уже на 47-й минуте Ибрахим Сулемана, чей прогресс в последние недели поражает, технично принял мяч грудью и с лёта пробил в нижний угол — 1:1.
Но хозяева ещё раз вышли вперёд! Комичная ошибка Брешианини и Хина обернулась подарком для Пинамонти — форвард быстро сориентировался и прошил Руя Патрисиу в ближнем углу.
На этом не остановилось: «Аталанта» снова ответила мгновенно — и снова красиво. Изящный пас де Рона, пропуск от Ретеги и точный удар Мальдини. Первый гол в Серии А для сына легенды — достойное искупление за промах в первом тайме.
Катарсис имени Ретеги
Когда матч шёл к ничьей, случился эпизод, который будет обсуждаться долго. В центре поля упал Де Винтер, но игра не была остановлена. Торсби, не заметив травмированного одноклубника, пасовал назад — этим воспользовался де Кетеларе, промчавшийся по флангу и выдавший идеальный кросс на Ретеги. Тот в подкате замкнул с восьми метров и не отпраздновал гол — всё-таки бывшая команда.
«Дженоа» бушевала и была очень недовольна арбитром — хотя, казалось бы, 13 место — точно ваше, можно и успокоиться. Но судьи указали на центр, а табло зафиксировало 2:3.
Историческая ночь
Ретеги довёл свой бомбар счёт дирский в чемпионате до 25 голов — ни один футболист «Аталанты» не забивал столько за сезон в Серии А. Он превзошёл достижение Филиппо Индзаги и обеспечил себе титул Капоканоньера.
А «Аталанта» празднует не только личный триумф своего героя, но и 13-ю победу на выезде — абсолютный рекорд клуба в одном чемпионате. И всё это — на фоне длинного списка в лазарете и почти полного отсутствия центральных защитников.
Футбол, который они показывают в таких условиях, — это настоящий шедевр Гасперини. И очередное напоминание: в Бергамо давно научились делать великое из малого.