Огненная концовка в Генуе принесла историческую победу «Аталанте»: Ретеги бьёт рекорд

Возвращение на «Луиджи Феррарис» для Матео Ретеги стало эмоциональным. Он не стал праздновать победный мяч, но именно его гол в концовке матча с «Дженоа» закрепил за «Аталантой» третье место, принес клубу рекордную 13-ю выездную победу в сезоне и установил личный рекорд бомбардира клуба в Серии А.

Футбол. Италия. Серия А Дженоа — Аталанта 2:3 Голы: 1:0 Андреа Пинамонти (37'), 1:1 Ibrahim Sulemana (47'), 2:1 Андреа Пинамонти (58'), 2:2 Дэниел Мальдини (63'), 2:3 Матео Ретеги (89') Дженоа: Никола Леали, Стефано Сабелли (Алессандро Дзаноли, 66'), Маттья Бани, Хоан Васкес (Кони де Винтер, 35'), Аарон Мартин, Брук Нортон-Каффи, Патрицио Мазини, Милан Бадель (Жан Онана, 67'), Мортен Френнруп, Андреа Пинамонти (Калеб Экубан, 77'), Витор Оливейра (Мортен Торсби, 77') Аталанта: Руй Патрисиу, Маттео Руджери (Рауль Белланова, 56'), Исак Хин, Одилон Коссуну, Лазар Самарджич, Марко Брешианини (Марио Пашалич, 74'), Марко Палестра (Давиде Дзаппакоста, 74'), Мартен де Рон, Матео Ретеги, Дэниел Мальдини (Шарль Де Кетеларе, 74'), Ibrahim Sulemana (Эдерсон, 81')

Матч в Генуе, несмотря на отсутствие турнирной интриги, подарил зрителям шоу высшего класса. Обе команды уже решили свои задачи: «Аталанта» гарантировала себе Лигу чемпионов, а «Дженоа» праздновала сохранение прописки и… вылет «Сампдории» в Серию C — болельщики не упустили возможности поплясать на костях соседа по городу.

Гасперини не мог рассчитывать на Скамакку, Куадрадо, Толоя и Скалвини, а Джимшити отбывал дисквалификацию. Тем не менее его команда начала мощно — уже в первом тайме Мальдини и Ретеги должны были открывать счёт.

Но, как это часто бывает, за расточительность гости поплатились: на 37-й минуте Андреа Пинамонти выиграл воздух у защитников после подачи Аарона Мартина и открыл счёт.

Дженоа — Аталанта globallookpress.com

Ещё до перерыва «Дженоа» могла удвоить преимущество, но гол Бани был отменён — VAR уловил игру рукой.

Ответ в три касания и фейерверк голов

Во втором тайме «Аталанта» включилась всерьёз. Уже на 47-й минуте Ибрахим Сулемана, чей прогресс в последние недели поражает, технично принял мяч грудью и с лёта пробил в нижний угол — 1:1.

Дженоа — Аталанта globallookpress.com

Но хозяева ещё раз вышли вперёд! Комичная ошибка Брешианини и Хина обернулась подарком для Пинамонти — форвард быстро сориентировался и прошил Руя Патрисиу в ближнем углу.

Дженоа — Аталанта globallookpress.com

На этом не остановилось: «Аталанта» снова ответила мгновенно — и снова красиво. Изящный пас де Рона, пропуск от Ретеги и точный удар Мальдини. Первый гол в Серии А для сына легенды — достойное искупление за промах в первом тайме.

Дженоа — Аталанта globallookpress.com

Катарсис имени Ретеги

Когда матч шёл к ничьей, случился эпизод, который будет обсуждаться долго. В центре поля упал Де Винтер, но игра не была остановлена. Торсби, не заметив травмированного одноклубника, пасовал назад — этим воспользовался де Кетеларе, промчавшийся по флангу и выдавший идеальный кросс на Ретеги. Тот в подкате замкнул с восьми метров и не отпраздновал гол — всё-таки бывшая команда.

Дженоа — Аталанта globallookpress.com

«Дженоа» бушевала и была очень недовольна арбитром — хотя, казалось бы, 13 место — точно ваше, можно и успокоиться. Но судьи указали на центр, а табло зафиксировало 2:3.

Историческая ночь

Ретеги довёл свой бомбар счёт дирский в чемпионате до 25 голов — ни один футболист «Аталанты» не забивал столько за сезон в Серии А. Он превзошёл достижение Филиппо Индзаги и обеспечил себе титул Капоканоньера.

А «Аталанта» празднует не только личный триумф своего героя, но и 13-ю победу на выезде — абсолютный рекорд клуба в одном чемпионате. И всё это — на фоне длинного списка в лазарете и почти полного отсутствия центральных защитников.

Футбол, который они показывают в таких условиях, — это настоящий шедевр Гасперини. И очередное напоминание: в Бергамо давно научились делать великое из малого.