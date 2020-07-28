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    Удержит ли «Интер» вторую строку?

    Экспресс дня 28 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 28 июля
    Ромелу Лукаку
    Во вторник, 28 июля, в чемпионатах Италии и Швейцарии пройдут ряд матчей. Во вторник, 28 июля, в чемпионатах Италии и Швейцарии пройдут ряд матчей..

    «Интер» — «Наполи»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    «Интер» за два тура до финиша Серии А в таблице занимает вторую позицию, опережая третью строчку всего на одно очко.

    После возобновления чемпионата миланская команда провела 11 встреч, в шести из которых добивалась викторий, а также четырежды расходилась миром и раз проиграла. В прошлом прошлом туре она в гостях уверенно разобрался с «Дженоа» (3:0).

    «Наполи» за два тура до конца чемпионата размещается на седьмой позиции. Отставание же от шестого места составляет только один балл.

    В 12 последних сыгранных встречах неаполитанцы уступали всего дважды на выезде. Одно из этих поражений было недавно от «Пармы» (1:2), а в прошлом туре первенства клуб в родных стенах одержал викторию над «Сассуоло» (2:0).

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    • «Неродзурри», которые еще ведут борьбу за медали, уступить в родных стенах не должны.

    Ставка: 1Х за 1.33.

    «Парма» — «Аталанта»

    Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

    «Парма» в турнирной таблице Серии А располагается на 11 позиции и максимум может подняться на восьмую строку.

    «Крестоносцы» выиграли два последних матчах первенства, поочередно одолев на домашнем поле «Наполи» и в гостях «Брешию» (по 2:1).

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    «Аталанта» в турнирной таблице чемпионата Италии идет третьей, но от второго места отстает только на одно очко.

    Беспроигрышная серия бергамцев в Серии А насчитывает уже 16 матчей. В прошлом туре «Аталанта» в гостях поделила очки с «Миланом» (1:1), а до этого она дома одолела «Болонью» (1:0).

    «Парма» на своем поле способна дать бой любому сопернику. В этом поединке рекомендуем ставить на хозяев с форой.

    Ставка: победа «Пармы» с форой (+2) за 1.52.

    «Цюрих» — «Сьон»

    Футбол. Чемпионат Швейцарии. 30-й тур

    «Цюрих» идет на шестой строке в турнирной таблице швейцарского первенства, проигрывая четвертой еврокубковой строке семь очков при игре в запасе.

    Коллектив проиграл в четырех последних проведенных матчах, два из которых были с разгромными результатами (0:4 и 0:5).

    «Сьон» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. На данный момент команда находится на девятой предпоследней строке, уступая восьмому месту три очка.

    Коллектив не знает горечи поражений вот уже в пяти поединках подряд, выиграв два из них при трех мировых исходах.

    «Сьон» набрал неплохую форму на финише сезона и должен разжиться баллами в Цюрихе.

    Ставка: Х2 за 1.55.

    Итоговый коэффициент — 3.13. 0

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