Экспресс дня 28 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 28 июля, в чемпионатах Италии и Швейцарии пройдут ряд матчей. Во вторник, 28 июля, в чемпионатах Италии и Швейцарии пройдут ряд матчей..

«Интер» — «Наполи»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

«Интер» за два тура до финиша Серии А в таблице занимает вторую позицию, опережая третью строчку всего на одно очко.

После возобновления чемпионата миланская команда провела 11 встреч, в шести из которых добивалась викторий, а также четырежды расходилась миром и раз проиграла. В прошлом прошлом туре она в гостях уверенно разобрался с «Дженоа» (3:0).

«Наполи» за два тура до конца чемпионата размещается на седьмой позиции. Отставание же от шестого места составляет только один балл.

В 12 последних сыгранных встречах неаполитанцы уступали всего дважды на выезде. Одно из этих поражений было недавно от «Пармы» (1:2), а в прошлом туре первенства клуб в родных стенах одержал викторию над «Сассуоло» (2:0).

«Неродзурри», которые еще ведут борьбу за медали, уступить в родных стенах не должны.

Ставка: 1Х за 1.33.

«Парма» — «Аталанта»

Футбол. Чемпионат Италии. 37-й тур

«Парма» в турнирной таблице Серии А располагается на 11 позиции и максимум может подняться на восьмую строку.

«Крестоносцы» выиграли два последних матчах первенства, поочередно одолев на домашнем поле «Наполи» и в гостях «Брешию» (по 2:1).

«Аталанта» в турнирной таблице чемпионата Италии идет третьей, но от второго места отстает только на одно очко.

Беспроигрышная серия бергамцев в Серии А насчитывает уже 16 матчей. В прошлом туре «Аталанта» в гостях поделила очки с «Миланом» (1:1), а до этого она дома одолела «Болонью» (1:0).

«Парма» на своем поле способна дать бой любому сопернику. В этом поединке рекомендуем ставить на хозяев с форой.

Ставка: победа «Пармы» с форой (+2) за 1.52.

«Цюрих» — «Сьон»

Футбол. Чемпионат Швейцарии. 30-й тур

«Цюрих» идет на шестой строке в турнирной таблице швейцарского первенства, проигрывая четвертой еврокубковой строке семь очков при игре в запасе.

Коллектив проиграл в четырех последних проведенных матчах, два из которых были с разгромными результатами (0:4 и 0:5).

«Сьон» ведет в этом сезоне борьбу за выживание. На данный момент команда находится на девятой предпоследней строке, уступая восьмому месту три очка.

Коллектив не знает горечи поражений вот уже в пяти поединках подряд, выиграв два из них при трех мировых исходах.

«Сьон» набрал неплохую форму на финише сезона и должен разжиться баллами в Цюрихе.

Ставка: Х2 за 1.55.

Итоговый коэффициент — 3.13. 0