Норри — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Британец Кэмерон Норри сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Штрикер, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Норри

Кэмерон не так давно опустился в конец первой сотни рейтинга, поэтому в Женеве ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

В отборе британский теннисист разгромил турка Эрги Кыркына и американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:1), который в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.

На недавнем «Мастерсе» в Риме Норри не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде экс-восьмая ракетка мира спокойно обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором уступил Даниилу Медведеву (4:6, 2:6).

Прогнозы на теннис

Лучшим результатом Норри на грунте в этом году пока остается выход в третий раунд на «тысячнике» в Мадриде.

Штрикер

Доминик тем временем никак не может набрать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первую половину прошлого сезона.

Весной швейцарцу даже пришлось играть на «фьючерсах». На этом уровне он провел больше десяти матчей.

В начале года Штрикер не прошел квалификацию в Окленде и уступил на старте Australian Open.

Кроме того, 22-летний теннисист не выиграл ни одного матча на «челленджерах» в Лугано и Риме.

Главным и единственным успехом Штрикера в 2025-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» во Франкавилле.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.32, победу Штрикера букмекеры предлагают за 3.38.

Прогноз: швейцарцу как-то совсем тяжело после травмы, и в предстоящем матче у него, скорее всего, тоже будут проблемы. Несмотря на падение в рейтинге, Норри по-прежнему демонстрирует очень солидный теннис.

Рекомендуемая ставка: победа Норри + тотал геймов меньше 24,5 за 1.92.