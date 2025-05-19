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    Сможет ли Норри обыграть Штрикера?

    Норри — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Норри — Штрикер
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    Кэмерон Норри
    Британец Кэмерон Норри сыграет против швейцарца Доминика Штрикера в первом круге турнира в Женеве (Швейцария). Матч пройдет 19 мая, начало — в 19:00 мск. Ставка и прогноз на матч Норри — Штрикер, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Женева. Мужчины 19 Мая 2025 года

    Кэмерон Норри

  • Великобритания
    •  Кэмерон Норри 19:00 Dominic Stricker

    Dominic Stricker

  • Женева. Мужчины
    •

    Норри

    Кэмерон не так давно опустился в конец первой сотни рейтинга, поэтому в Женеве ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.

    В отборе британский теннисист разгромил турка Эрги Кыркына и американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:1), который в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.

    На недавнем «Мастерсе» в Риме Норри не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде экс-восьмая ракетка мира спокойно обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором уступил Даниилу Медведеву (4:6, 2:6).

    Прогнозы на теннис

    Лучшим результатом Норри на грунте в этом году пока остается выход в третий раунд на «тысячнике» в Мадриде.

    Штрикер

    Доминик тем временем никак не может набрать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первую половину прошлого сезона.

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    • Весной швейцарцу даже пришлось играть на «фьючерсах». На этом уровне он провел больше десяти матчей.

    В начале года Штрикер не прошел квалификацию в Окленде и уступил на старте Australian Open.

    Кроме того, 22-летний теннисист не выиграл ни одного матча на «челленджерах» в Лугано и Риме.

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    Главным и единственным успехом Штрикера в 2025-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» во Франкавилле.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.32, победу Штрикера букмекеры предлагают за 3.38.

    Прогноз: швейцарцу как-то совсем тяжело после травмы, и в предстоящем матче у него, скорее всего, тоже будут проблемы. Несмотря на падение в рейтинге, Норри по-прежнему демонстрирует очень солидный теннис.

    Рекомендуемая ставка: победа Норри + тотал геймов меньше 24,5 за 1.92.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Норри — Штрикер?

    Матч Норри — Штрикер состоится 19 мая 2025 года в 19:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Норри — Штрикер?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Норри + тотал геймов меньше 24,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Норри — Штрикер?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Норри + тотал геймов меньше 24,5» с коэффициентом у букмекеров 1.92.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Норри — Штрикер?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Норри — Штрикер?

    Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.32, победу Штрикера букмекеры предлагают за 3.38.

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    Норри — Штрикер: прогноз и ставка за 1.92, статистика, коэффициенты матча 19.05.202519:00. Сможет ли Норри обыграть Штрикера?
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