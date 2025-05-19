Норри — Штрикер. Ставка (к. 1.92) и прогноз на турнир в Женеве 19 мая 2025 года

Кэмерон Норри
Dominic Stricker
Норри
Кэмерон не так давно опустился в конец первой сотни рейтинга, поэтому в Женеве ему пришлось пробиваться в основную сетку через квалификацию.
В отборе британский теннисист разгромил турка Эрги Кыркына и американца Дженсона Бруксби (6:4, 6:1), который в начале апреля выиграл грунтовый турнир в Хьюстоне.
На недавнем «Мастерсе» в Риме Норри не прошел квалификацию, но попал в основную сетку как лаки-лузер. В первом раунде экс-восьмая ракетка мира спокойно обыграл австралийца Кристофера О'Коннелла, а во втором уступил Даниилу Медведеву (4:6, 2:6).
Лучшим результатом Норри на грунте в этом году пока остается выход в третий раунд на «тысячнике» в Мадриде.
Штрикер
Доминик тем временем никак не может набрать форму после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить первую половину прошлого сезона.
Весной швейцарцу даже пришлось играть на «фьючерсах». На этом уровне он провел больше десяти матчей.
В начале года Штрикер не прошел квалификацию в Окленде и уступил на старте Australian Open.
Кроме того, 22-летний теннисист не выиграл ни одного матча на «челленджерах» в Лугано и Риме.
Главным и единственным успехом Штрикера в 2025-м пока остается выход в полуфинал «челленджера» во Франкавилле.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Норри в этом матче можно поставить за 1.32, победу Штрикера букмекеры предлагают за 3.38.
Прогноз: швейцарцу как-то совсем тяжело после травмы, и в предстоящем матче у него, скорее всего, тоже будут проблемы. Несмотря на падение в рейтинге, Норри по-прежнему демонстрирует очень солидный теннис.
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Рекомендуемая ставка: победа Норри + тотал геймов меньше 24,5 за 1.92.