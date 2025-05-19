Канада — Финляндия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 19 мая 2025 года

В рамках группового этапа чемпионата мира Канада сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Авичи Арене» 19 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Канада — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Канада

Турнирное положение: В пяти играх группового цикла канадцы заработали 15 очков, с которыми закрепились на 2-м месте в таблице, на 3 пункта отставая от Швеции, проведшей на матч больше.

Последние матчи: В ходе общего этапа чемпионата мира Канада сметает всех на своем пути. В дебюте турнира «кленовые» разбили Словению — 4:0, а на следующий день уничтожили Латвию — 7:1.

Череда погромов продолжилась во встрече с Францией — 5:0. Та же участь накануне ждала Австрию — 5:1. В последней игре команда Дина Эвансона сокрушила Словакию — 7:0.

Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

Состояние команды: Канада уверенно держит курс на лидерство в группе, в полной мере подтверждая статус одного из наиболее тактически подготовленных участников медальной гонки.

Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

Текущий состав команды Дина Эвансона практически полностью исключает возможные локальные проблемы. Каждое звено «кленовых» действует в рамках общей схемы, а глубокая скамейка позволяет варьировать сочетания без потери качества.

В матчах с явными аутсайдерами Канада сумела показать как яркую индивидуальную игру отдельных хоккеистов, так и хорошую системную модель, предполагающую взаимодействие между линиями.

Финляндия

Турнирное положение: В активе финской сборной 11 очков по итогам пяти туров. В таблице группы команда занимает 3-ю строчку, на 4 балла опережая ближайших преследователей.

Последние матчи: Групповой этап Финляндия начала неоднозначно, добившись тяжелой победы над Австрией — 2:1 и потеряв один балл ввиду победы над Францией в овертайме — 4:3 (ОТ).

В третьем туре команда Антти Пеннанена потерпела поражение от Швеции — 1:2, но следом выдала результативную игру со Словенией — 9:1. В последней встрече финны с большим трудом справились с Латвией — 2:1.

Не сыграют: Микаэль Руохомаа, Тони Сунд.

Состояние команды: Финляндия преодолевает групповую дистанцию с чередой разнохарактерных матчей, не имея возможности действовать более последовательно.

На общем этапе турнира команда Антти Пеннанена испытывает проблемы с контролем и позиционным наступлением. Несмотря на попытки создавать остроту, финны не всегда продвигают шайбу должным образом.

Однако на фоне нестабильности в нападении Финляндия демонстрирует способность выдерживать давление и подстраиваться под соперников, вместе с тем стараясь сохранять игровую дисциплину и грамотно действовать на сменах.

Статистика для ставок

Сборная Канады никому не проигрывает на протяжении 9 последних матчей во всех турнирах

В 4-х предыдущих встречах Канада забивала не менее 5 голов

Во всех матчах текущего группового раунда Канада громила соперников с разницей в 4 шайбы и более

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.61, а победа Финляндии — в 8.35.

На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

Прогноз: Для Канады предстоящий матч станет первой возможностью проявить себя на фоне сборных высшего эшелона. К этому вызову команда Эвансона выглядит готовой на все сто процентов, учитывая динамику «кленовых» и кондиции коллектива Пеннанена.

Ставка: Канада победит + ТМ 6.5 зв 2.04.

Прогноз: В матче с одним из сильнейших представителей группы Финляндии будет отведена роль обороняющейся команды, которая за счет высокой плотности в своей зоне попытается обесценить как можно больше выпадов, совершенных соперником.

Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.94.