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    Канада добьется победы в спокойном режиме

    Канада — Финляндия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Канада — Финляндия
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    В рамках группового этапа чемпионата мира Канада сыграет с Финляндией. Матч пройдет на «Авичи Арене» 19 мая. Начало встречи — в 21:20 (мск). Ставка и прогноз на матч Канада — Финляндия, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2025. Группа A 19 Мая 2025 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 21:20 Финляндия

    Финляндия

  • Хельсинки
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    Канада

    Турнирное положение: В пяти играх группового цикла канадцы заработали 15 очков, с которыми закрепились на 2-м месте в таблице, на 3 пункта отставая от Швеции, проведшей на матч больше.

    Последние матчи: В ходе общего этапа чемпионата мира Канада сметает всех на своем пути. В дебюте турнира «кленовые» разбили Словению — 4:0, а на следующий день уничтожили Латвию — 7:1.

    Канада — Финляндия: коэффициенты букмекеров

    Череда погромов продолжилась во встрече с Францией — 5:0. Та же участь накануне ждала Австрию — 5:1. В последней игре команда Дина Эвансона сокрушила Словакию — 7:0.

    Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.

    Состояние команды: Канада уверенно держит курс на лидерство в группе, в полной мере подтверждая статус одного из наиболее тактически подготовленных участников медальной гонки.

    Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею

    Текущий состав команды Дина Эвансона практически полностью исключает возможные локальные проблемы. Каждое звено «кленовых» действует в рамках общей схемы, а глубокая скамейка позволяет варьировать сочетания без потери качества.

    В матчах с явными аутсайдерами Канада сумела показать как яркую индивидуальную игру отдельных хоккеистов, так и хорошую системную модель, предполагающую взаимодействие между линиями.

    Финляндия

    Турнирное положение: В активе финской сборной 11 очков по итогам пяти туров. В таблице группы команда занимает 3-ю строчку, на 4 балла опережая ближайших преследователей.

    Последние матчи: Групповой этап Финляндия начала неоднозначно, добившись тяжелой победы над Австрией — 2:1 и потеряв один балл ввиду победы над Францией в овертайме — 4:3 (ОТ).

    В третьем туре команда Антти Пеннанена потерпела поражение от Швеции — 1:2, но следом выдала результативную игру со Словенией — 9:1. В последней встрече финны с большим трудом справились с Латвией — 2:1.

    Не сыграют: Микаэль Руохомаа, Тони Сунд.

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    • Состояние команды: Финляндия преодолевает групповую дистанцию с чередой разнохарактерных матчей, не имея возможности действовать более последовательно.

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    На общем этапе турнира команда Антти Пеннанена испытывает проблемы с контролем и позиционным наступлением. Несмотря на попытки создавать остроту, финны не всегда продвигают шайбу должным образом.

    Однако на фоне нестабильности в нападении Финляндия демонстрирует способность выдерживать давление и подстраиваться под соперников, вместе с тем стараясь сохранять игровую дисциплину и грамотно действовать на сменах.

    Статистика для ставок

    • Сборная Канады никому не проигрывает на протяжении 9 последних матчей во всех турнирах

    • В 4-х предыдущих встречах Канада забивала не менее 5 голов

    • Во всех матчах текущего группового раунда Канада громила соперников с разницей в 4 шайбы и более

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.61, а победа Финляндии — в 8.35.

    На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.

    Прогноз: Для Канады предстоящий матч станет первой возможностью проявить себя на фоне сборных высшего эшелона. К этому вызову команда Эвансона выглядит готовой на все сто процентов, учитывая динамику «кленовых» и кондиции коллектива Пеннанена.

    Ставка: Канада победит + ТМ 6.5 зв 2.04.

    Прогноз: В матче с одним из сильнейших представителей группы Финляндии будет отведена роль обороняющейся команды, которая за счет высокой плотности в своей зоне попытается обесценить как можно больше выпадов, совершенных соперником.

    Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.94.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Канада — Финляндия?

    Матч Канада — Финляндия состоится 19 мая 2025 года в 21:20 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Канада — Финляндия?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Канада победит + ТМ 6.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Канада — Финляндия?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Канада победит + ТМ 6.5» с коэффициентом у букмекеров 2.04.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Канада — Финляндия?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Канада — Финляндия?

    Коэффициенты букмекеров: : Победа Канады оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.61, а победа Финляндии — в 8.35.

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    Канада — Финляндия: прогноз и ставка за 2.04, статистика, коэффициенты матча 19.05.202521:20. Канада добьется победы в спокойном режиме
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