Канада — Финляндия. Ставка (к. 2.04) и прогноз на хоккей, групповой этап чемпионата мира, 19 мая 2025 года

Канада
Финляндия
Канада
Турнирное положение: В пяти играх группового цикла канадцы заработали 15 очков, с которыми закрепились на 2-м месте в таблице, на 3 пункта отставая от Швеции, проведшей на матч больше.
Последние матчи: В ходе общего этапа чемпионата мира Канада сметает всех на своем пути. В дебюте турнира «кленовые» разбили Словению — 4:0, а на следующий день уничтожили Латвию — 7:1.
Канада — Финляндия: коэффициенты букмекеров
Череда погромов продолжилась во встрече с Францией — 5:0. Та же участь накануне ждала Австрию — 5:1. В последней игре команда Дина Эвансона сокрушила Словакию — 7:0.
Не сыграют: В составе Канады кадровые потери отсутствуют.
Состояние команды: Канада уверенно держит курс на лидерство в группе, в полной мере подтверждая статус одного из наиболее тактически подготовленных участников медальной гонки.
Прогнозы и ставки на ЧМ по хоккею
Текущий состав команды Дина Эвансона практически полностью исключает возможные локальные проблемы. Каждое звено «кленовых» действует в рамках общей схемы, а глубокая скамейка позволяет варьировать сочетания без потери качества.
В матчах с явными аутсайдерами Канада сумела показать как яркую индивидуальную игру отдельных хоккеистов, так и хорошую системную модель, предполагающую взаимодействие между линиями.
Финляндия
Турнирное положение: В активе финской сборной 11 очков по итогам пяти туров. В таблице группы команда занимает 3-ю строчку, на 4 балла опережая ближайших преследователей.
Последние матчи: Групповой этап Финляндия начала неоднозначно, добившись тяжелой победы над Австрией — 2:1 и потеряв один балл ввиду победы над Францией в овертайме — 4:3 (ОТ).
В третьем туре команда Антти Пеннанена потерпела поражение от Швеции — 1:2, но следом выдала результативную игру со Словенией — 9:1. В последней встрече финны с большим трудом справились с Латвией — 2:1.
Не сыграют: Микаэль Руохомаа, Тони Сунд.
Состояние команды: Финляндия преодолевает групповую дистанцию с чередой разнохарактерных матчей, не имея возможности действовать более последовательно.
На общем этапе турнира команда Антти Пеннанена испытывает проблемы с контролем и позиционным наступлением. Несмотря на попытки создавать остроту, финны не всегда продвигают шайбу должным образом.
Однако на фоне нестабильности в нападении Финляндия демонстрирует способность выдерживать давление и подстраиваться под соперников, вместе с тем стараясь сохранять игровую дисциплину и грамотно действовать на сменах.
Статистика для ставок
- Сборная Канады никому не проигрывает на протяжении 9 последних матчей во всех турнирах
- В 4-х предыдущих встречах Канада забивала не менее 5 голов
- Во всех матчах текущего группового раунда Канада громила соперников с разницей в 4 шайбы и более
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Победа Канады оценивается букмекерами в 1.30, ничья — в 6.61, а победа Финляндии — в 8.35.
На тотал больше 5.5 можно поставить за 1.90, на тотал меньше 5.5 — за 1.94.
- 1.80Трактор — Локомотив: прогноз и ставкаЗавтра в 17:00
- 1.90Германия — Чехия: прогноз и ставкаЗавтра в 17:20
- 2.11Торонто — Флорида: прогноз и ставкаЗавтра в 02:30
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Прогноз: Для Канады предстоящий матч станет первой возможностью проявить себя на фоне сборных высшего эшелона. К этому вызову команда Эвансона выглядит готовой на все сто процентов, учитывая динамику «кленовых» и кондиции коллектива Пеннанена.
Ставка: Канада победит + ТМ 6.5 зв 2.04.
Прогноз: В матче с одним из сильнейших представителей группы Финляндии будет отведена роль обороняющейся команды, которая за счет высокой плотности в своей зоне попытается обесценить как можно больше выпадов, совершенных соперником.
Ставка: Тотал меньше 5.5 за 1.94.