Салернитана — Фрозиноне: прогноз ставки на Серию B 19 мая 2025 года

«Салернитана»
Турнирное положение: «Салернитана» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B заняла 17-ю строчку и вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.
Команда на один балл опередила зону понижения в классе (18-20-я позиции), а также на один пункт отстала от своего соперника и на два — от безопасного 15-го места.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Читтаделлой» (2:0).
Ранее коллектив в 37-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах и вовсе остался без очков, проиграв «Сампдории» (0:1).
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Салернитана» выиграла четыре раза при двух поражениях.
Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.
Симеон Нванкво — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.
«Фрозиноне»
Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B занял 16-ю строчку и также вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.
Команда на два балла опередила зону вылета (18-20-я позиции) и на один пункт — своего соперника, а также лишь по дополнительным показателям отстала от безопасного 15-го места.
Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл поднявшегося в Серию А «Сассуоло» (1:0).
Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда в чужих стенах оказался слабее «Палермо» с результатом 0:2.
Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.
Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.
Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, очевидно, что шансы на мировую все же немалы.
Джузеппе Амброзино — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.
Статистика для ставок
- в четырех из шести последних матчей «Салернитана» выиграла
- в четырех последних матчах «Салернитаны» забивала только одна команда
- в четырех из семи последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Салернитана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Фрозиноне» — в 3.75.
ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.
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Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.
При этом в двух из четырех последних матчей гости проиграли.
Ставка: «Салернитана» победит за 2.08.
Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.
Ставка: только одна команда забьет за 2.40