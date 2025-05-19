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    Салернитана — Фрозиноне: прогноз ставки на Серию B 19 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Салернитана» — «Фрозиноне»
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    «Фрозиноне»
    19 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Италии по футболу сыграют «Салернитана» и «Фрозиноне». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Салернитана» — «Фрозиноне», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Салернитана»

    Турнирное положение: «Салернитана» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B заняла 17-ю строчку и вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.

    Команда на один балл опередила зону понижения в классе (18-20-я позиции), а также на один пункт отстала от своего соперника и на два — от безопасного 15-го места.

    Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Читтаделлой» (2:0).

    Ранее коллектив в 37-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах и вовсе остался без очков, проиграв «Сампдории» (0:1).

    Прогнозы и ставки на футбол

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Салернитана» выиграла четыре раза при двух поражениях.

    Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.

    Симеон Нванкво — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

    «Фрозиноне»

    Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B занял 16-ю строчку и также вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.

    Команда на два балла опередила зону вылета (18-20-я позиции) и на один пункт — своего соперника, а также лишь по дополнительным показателям отстала от безопасного 15-го места.

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  • 16/05/2025

    • Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл поднявшегося в Серию А «Сассуоло» (1:0).

    Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда в чужих стенах оказался слабее «Палермо» с результатом 0:2.

    Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

    Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

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    Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, очевидно, что шансы на мировую все же немалы.

    Джузеппе Амброзино — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

    Статистика для ставок

    • в четырех из шести последних матчей «Салернитана» выиграла

    • в четырех последних матчах «Салернитаны» забивала только одна команда

    • в четырех из семи последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Салернитана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Фрозиноне» — в 3.75.

    ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

    Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

    При этом в двух из четырех последних матчей гости проиграли.

    Ставка: «Салернитана» победит за 2.08.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

    Ставка: только одна команда забьет за 2.40

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Салернитана — Фрозиноне?

    Матч Салернитана — Фрозиноне состоится 19 мая 2025 года в 21:30 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Салернитана — Фрозиноне?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: «Салернитана» победит.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Салернитана — Фрозиноне?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку ««Салернитана» победит» с коэффициентом у букмекеров 2.08.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Салернитана — Фрозиноне?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Салернитана — Фрозиноне?

    Коэффициенты букмекеров: «Салернитана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Фрозиноне» — в 3.75.

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