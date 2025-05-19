Салернитана — Фрозиноне: прогноз ставки на Серию B 19 мая 2025 года

19 мая в первой игре полуфинала плей-офф второго дивизиона чемпионата Италии по футболу сыграют «Салернитана» и «Фрозиноне». Начало игры — в 21:30 мск. Ставка и прогноз на матч «Салернитана» — «Фрозиноне», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Салернитана»

Турнирное положение: «Салернитана» по итогам регулярного розыгрыша итальянской Серии B заняла 17-ю строчку и вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.

Команда на один балл опередила зону понижения в классе (18-20-я позиции), а также на один пункт отстала от своего соперника и на два — от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на чужом поле одержал победу над «Читтаделлой» (2:0).

Ранее коллектив в 37-м туре национального чемпионата теперь уже в чужих стенах и вовсе остался без очков, проиграв «Сампдории» (0:1).

Прогнозы и ставки на футбол

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Чемпионшип, «Салернитана» выиграла четыре раза при двух поражениях.

Это говорит о неплохой форме коллектива и соответствующих шансах на победу, особенно если учесть не лучшие результаты соперника, а также фактор своего поля.

Симеон Нванкво — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

«Фрозиноне»

Турнирное положение: «Фрозиноне» по итогам 38-ми туров итальянской Серии B занял 16-ю строчку и также вынуждена играть в плей-офф за право сыграть в дивизионе.

Команда на два балла опередила зону вылета (18-20-я позиции) и на один пункт — своего соперника, а также лишь по дополнительным показателям отстала от безопасного 15-го места.

Последние матчи: в своей последней игре в рамках заключительного, 38-го тура второго дивизиона клуб на своем поле обыграл поднявшегося в Серию А «Сассуоло» (1:0).

Перед этим в 37-м туре национального первенства коллектив остался без очков, когда в чужих стенах оказался слабее «Палермо» с результатом 0:2.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних поединках, которые пришлись на Серию B, «Фрозиноне» выиграл лишь раз при четырех ничьих и двух поражениях.

Такая форма говорит о не лучших шансах гостей на победу, особенно на чужом поле, тем не менее, очевидно, что шансы на мировую все же немалы.

Джузеппе Амброзино — лучший бомбардир команды в Серии B текущего сезона с пятью голами.

Статистика для ставок

в четырех из шести последних матчей «Салернитана» выиграла

в четырех последних матчах «Салернитаны» забивала только одна команда

в четырех из семи последних матчей «Фрозиноне» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Салернитана» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Ее победа оценивается 2.08. Ничья — в 3.25, победа «Фрозиноне» — в 3.75.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.20 и 1.67.

Прогноз: в четырех из шести последних матчей хозяева выиграли. Так было и в их трех последних домашних поединках.

При этом в двух из четырех последних матчей гости проиграли.

Ставка: «Салернитана» победит за 2.08.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забьет только один из соперников, ведь так было в четырех последних матчах хозяев.

Ставка: только одна команда забьет за 2.40