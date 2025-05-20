1-й таймПарма — НаполиОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Наполи»«Парма» — «Наполи». Онлайн, прямая трансляция Лестер — ИпсвичПрощание с легендой: День, когда весь футбол замер ради Джейми Варди Вест Хэм — Ноттингем ФорестВсё решит последний тур: «Ноттингем» мечтает о Лиге Чемпионов после победы над «Вест Хэмом»
    Все новости спорта

    «Красные жуки» быстро добьются своего

    Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 мая 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Латинскую Америку
    Прогноз и ставки на «Архентинос Хуниорс» — «Сан-Лоренсо»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Архентинос Хуниорс»
    20 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Архентинос Хуниорс» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Архентинос Хуниорс» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Архентинос Хуниорс»

    Турнирное положение: «Красные жуки» регулярный чемпионат провели успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

    При этом «Архентинос Хуниорс» в 16 поединках добыл 33 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные жуки» нанесли поражение «Институто» (3:1).

    До того команда смогла обыграть «Эстудиантес» (4:0). А вот поединок с «Бельграно» завершился подписанием мировой (1:1).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Архентинос Хуниорс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: «Красные жуки» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.

    Матчи с «Сан-Лоренсо» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Архентинос Хуниорс» победил 3 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. Команда явно будет максимально активно атаковать.

    «Сан-Лоренсо»

    Турнирное положение: «Вороны» регулярный чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

    Причем «Сан-Лоренсо» в 16 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 мячей.

  • Алексей Сафонов: Черчесов в «Локомотиве» — на 80 процентов решённый вопрос
  • Эксклюзивное интервью с агентом, который ведёт дела Константина Тюкавина, о прогрессе российских игроков, дружбе с Сарсанией и проблемах «Зенита»
  • Вчера

    • Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Вороны» сумели переиграть «Тигре» (2:1).

    До того команда подписала мировую с «Сармьенто» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Росарио Сентраль».

    При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: «Сан-Лоренсо» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 14 забитыми мячами в 16 матчах.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Сан-Лоренсо» не проигрывал в двух своих последних матчах. Да и проблемы в созидательном плане пока далеки от решения.

    В двух последних очных поединках команда уступила «красным жукам». Причем в тех матчах она не забила ни разу.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сан-Лоренсо» постарается преуспеть в контригре.

    Статистика для ставок

    • «Архентинос Хуниорс» победил в 2 последних матчах

    • Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

    • «Сан-Лоренсо» уже почти три года не обыгрывает «красных жуков»

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

    Прогноз: «Архентинос Хуниорс» намерен продолжить свой победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.

    Номинальные хозяева явно способны прибавить, к тому же оппонент слабоват в плане реализации.

    Ставка: Победа «Архентинос Хуниорс» в 1 тайме за 2.40.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

    Ставка: ТБ 2.5 за 2.70

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо?

    Матч Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо состоится 20 мая 2025 года в 01:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П1 в 1 тайме.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П1 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.40.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо?

    Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.02
  • Прогноз на матч Словакия — Латвия
  • Хоккей
  • Сегодня в 21:20
    •  1.82
  • Прогноз на матч Парма — Наполи
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  5.58
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Лечче — Торино
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.15
  • Прогноз на матч Верона — Комо
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.90
  • Прогноз на матч Рома — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.10
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.08
  • Прогноз на матч Ювентус — Удинезе
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  3.40
  • Прогноз на матч Оклахома — Денвер
  • Баскетбол
  • Сегодня в 22:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Интер Майами — Орландо Сити
  • Футбол
  • Завтра в 02:00
    •  2.11
  • Прогноз на матч Торонто — Флорида
  • Хоккей
  • Завтра в 02:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Лос-Анджелес
  • Футбол
  • Завтра в 04:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Лайович — Фирнли
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо: прогноз и ставка за 2.40, статистика, коэффициенты матча 20.05.202501:00. «Красные жуки» быстро добьются своего
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры