Архентинос Хуниорс — Сан-Лоренсо. Ставка (к. 2.40) и прогноз на футбол, чемпионат Аргентины, 20 мая 2025 года

20 мая в 1/4 финала плей-офф чемпионата Аргентины по футболу сыграют «Архентинос Хуниорс» и «Сан-Лоренсо». Начало игры — в 01:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Архентинос Хуниорс» — «Сан-Лоренсо», коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Архентинос Хуниорс»

Турнирное положение: «Красные жуки» регулярный чемпионат провели успешно. Команда финишировала на 1 месте турнирной таблицы.

При этом «Архентинос Хуниорс» в 16 поединках добыл 33 зачетных балла. А вот в среднем команда забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Красные жуки» нанесли поражение «Институто» (3:1).

До того команда смогла обыграть «Эстудиантес» (4:0). А вот поединок с «Бельграно» завершился подписанием мировой (1:1).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда победила 4 раза. В этих поединках «Архентинос Хуниорс» забил 14 мячей, пропустив в свои ворота 2.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: «Красные жуки» нынче пребывают в приличных кондициях. Команда победила в 2 своих последних поединках.

Матчи с «Сан-Лоренсо» для команды складываются исторически удачно. В пяти последних очных поединках «Архентинос Хуниорс» победил 3 раза при одной коллизии.

Нет сомнений, что номинальные хозяева постараются пробиться в полуфинал. Команда явно будет максимально активно атаковать.

«Сан-Лоренсо»

Турнирное положение: «Вороны» регулярный чемпионат провели довольно продуктивно. Команда финишировала на 4 месте турнирной таблицы своей группы.

Причем «Сан-Лоренсо» в 16 матчах чемпионата набрал 27 зачетных баллов. А вот в свои ворота команда пропустила всего 10 мячей.

Последние матчи: предыдущий поединок чемпионата команда провела удачно. «Вороны» сумели переиграть «Тигре» (2:1).

До того команда подписала мировую с «Сармьенто» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Росарио Сентраль».

При этом «Сан-Лоренсо» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 4 забитыми мячами при 3 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Сан-Лоренсо» явно не преуспевает в плане реализации. Команда отличилась всего 14 забитыми мячами в 16 матчах.

При этом «Сан-Лоренсо» не проигрывал в двух своих последних матчах. Да и проблемы в созидательном плане пока далеки от решения.

В двух последних очных поединках команда уступила «красным жукам». Причем в тех матчах она не забила ни разу.

Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. «Сан-Лоренсо» постарается преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Архентинос Хуниорс» победил в 2 последних матчах

Обе команды в среднем пропускают реже гола за матч

«Сан-Лоренсо» уже почти три года не обыгрывает «красных жуков»

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Архентинос Хуниорс» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.73. Ничья оценена в 3.10, а победа оппонента — в скромные 6.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 2.70 и 1.44.

Прогноз: «Архентинос Хуниорс» намерен продолжить свой победный путь, и наверняка сразу будет активно атаковать.

Номинальные хозяева явно способны прибавить, к тому же оппонент слабоват в плане реализации.

Ставка: Победа «Архентинос Хуниорс» в 1 тайме за 2.40.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих наколотят более двух мячей.

Ставка: ТБ 2.5 за 2.70