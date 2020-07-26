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    Все новости спорта

    Попадет ли «Манчестер Юнайтед» в Лигу чемпионов?

    Экспресс дня 26 июля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 26 июля
    Поль Погба
    В воскресенье, 26 июля, состоится заключительный тур в английской Премьер-лиге, тогда как в итальянской Серии А мы сможем понаблюдать за порцией матчей 36-го игрового дня. В воскресенье, 26 июля, состоится заключительный тур в английской Премьер-лиге, тогда как в итальянской Серии А мы сможем понаблюдать за порцией матчей 36-го игрового дня..

    «Лестер» — «Манчестер Юнайтед»

    Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

    Самый интригующий матч заключительного тура английской Премьер-лиге пройдет на стадионе «Кинг Пауэр», где «Лестер» примет «Манчестер Юнайтед».

    «Лисы» долгое время шли в зоне Лиги чемпионов, но последние неудачи отбросили их на пятую строчку. Впрочем, все в их руках. Если они обыграют «красных дьяволов», то получат путевку в групповой этап самого престижного клубного турнира Европы.

    В то же время подопечные Уле Гуннара Сульшера тоже борются за топ-4. Пока они третьи, но их могут обойти не только «лисы», но и «Челси».

    Все прогнозы на АПЛ

    Да, фаворитом пары считается «Юнайтед», но «Лестер» точно настроится на серьезную борьбу, поэтому как минимум должен забить.

    Ставка: обе команды забьют за 1.69.

    «Манчестер Сити» — «Норвич»

    Футбол. Чемпионат Англии. 38-й тур

    «Манчестер Сити» уже точно финиширует вторым, поэтому на финише сезона АПЛ может расслабиться и задуматься о возобновляющейся Лиге чемпионов.

    Однако, зная Пепа Гвардиолу, мы понимаем, что он потребует отдачи от своих подопечных в каждой игре, даже не самой принципиальной.

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    «Норвич» — главный аутсайдер сезона и единственная команда, которая задолго до заключительного тура потеряла шансы сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Календарь и таблица АПЛ

    «Канарейки» по инерции доигрывают сезон, так что вряд ли они способны зацепиться за очки на «Этихаде». Более того, мы очень сомневаемся, что им удастся избежать разгрома.

    Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой -2,5 за 1.59.

    «Ювентус» — «Сампдория»

    Футбол. Чемпионат Италии. 36-й тур

    Неожиданное поражение «Ювентуса» в предыдущем туре от «Удинезе» (1:2) отдалило от туринцев чемпионский титул, который, впрочем, все равно должен достаться «старой синьоре», которая за три тура до конца опережает ближайшего преследователя на шесть очков.

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    В домашнем матче против «Сампдории» ждем от «бьянконери» хорошей игры. Мало того, что им нужна победа, так еще и Криштиану Роналду должен играть с удвоенной мотивацией, поскольку он всерьез претендует на «золотую бутсу».

    Соперник лидера чемпионата Италии вряд ли окажет достойное сопротивление, поскольку «Сампдория» со своими задачами на сезон уже справилась.

    Ставка: победа «Ювентуса» с форой -1,5 за 1.83.

    Общий коэффициент — 4.91. 0

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    Экспресс дня 26 июля. Прогнозы и ставки на футбол. В воскресенье, 26 июля, состоится заключительный тур в английской Премьер-лиге, тогда как в итальянской Серии А мы сможем понаблюдать за порцией матчей 36-го игрового дня.. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.91
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