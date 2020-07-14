Экспресс дня 14 июля. Прогнозы и ставки на футбол

Во вторник, 14 июля, в ряде европейских чемпионатов пройдут очередные туры национальных футбольных первенств. Во вторник, 14 июля, в ряде европейских чемпионатов пройдут очередные туры национальных футбольных первенств.

«Челси» — «Норвич»

Футбол. Чемпионат Англии. 36-й тур

«Челси» на текущий момент в таблице Премьер-лиги занимает третье место, однако третий «Лестер» имеет на очко меньше, а у «МЮ» два балла отставание, но есть игра в запасе.

Накануне лондонский клуб на выезде потерпел крупное поражение от «Шеффилда Юнайтед» (0:3), а перед этим выиграл две встречи подряд, забив в каждой из них по три гола.

«Норвич» уже официально попрощался с Премьер-лигой. Коллектив почти точно закончит чемпионат на последнем месте, т.к. вышестоящая команда находится на расстоянии девяти баллов.

Все шесть встреч после рестарта коллектив проиграл. В минувшем туре первенства «канарейки» в родных стенах были разгромлены «Вест Хэмом» (0:4).

«Челси» просто обязан брать три очка в игре с аутсайдером лиги, так что ждем уверенной победы хозяев.

Ставка: победа «Челси» с форой (-1,5) за 1.44.

«Аталанта» — «Брешиа»

Футбол. Чемпионат Италии. 33-й тур

«Аталанта» находится в превосходной форме. После паузы бергамцы сперва выиграли шесть игр подряд и только в минувшем туре впервые потеряли очки, сыграв вничью 2:2 в Турине с «Ювентусом».

В турнирной таблице Серии А «боги» занимают третье место, от второй позиции они отстают всего на одно очко, а четвертое место опережают на два.

За шесть туров до окончания итальянского первенства «Брешиа» находится в зоне вылета, на 19 строчке. От спасительного 17 места команда отстает уже на девять очков, и шансы избежать вылета у нее небольшие.

После карантинной паузы в Серии А коллектив трижды уступал, а также «Брешия» дважды сыграла вничью и одержала одну викторию, одолев в родных стенах «Верону» со счетом 2:0.

Вряд ли «Аталанте» что-то помешает дома уверенно обыграть «Брешию», которая к тому же в гостях редко набирает очки.

Ставка: победа «Аталанты» с форой (-1,5) за 1.45.

«Вест Бромвич» — «Фулхэм»

Футбол. Чемпионшип. 44-й тур

За три тура до завершения регулярного чемпионата первого английского дивизиона «Вест Бромвич» занимает вторую строчку, опережая ближайшего преследователя на три балла.

После перерыва «дрозды» проиграли только в гостях «Брентфорду» (0:1), после чего он в четырех турах набрали десять очков. В минувшем туре они на выезде сыграли вничью с «Блэкберном» (1:1).

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«Фулхэм» в данный момент занимает четвертую позицию в турнирной таблице Чемпионшипа. От второй строки коллектив отстает на шесть очков, но при этом путевку в плей-офф он уже себе гарантировал.

«Дачники» после возобновления первенства сперва потерпели два «сухих» поражения, после чего добились четырех викторий. В предыдущем туре они дома одержали победу над «Кардифф Сити» (2:0).

Оба коллектива к предстоящему матчу подошли в хорошей форме, но «Вест Бромвичу» свое поле наверняка даст небольшое преимущество. Рекомендуем ставить на 1Х.

Ставка: 1Х за 1.30.

Итоговый коэффициент — 2.71. 0