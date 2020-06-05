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    Все новости спорта

    Удержится ли «Боруссия» М в топ-4?

    Экспресс дня 5 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 5 июня
    Маркус Тюрам
    В пятницу, 5 июня, в первой и второй Бундеслигах пройдут поединки 30-го тура, а в чемпионате Белоруссии возьмет старт 12-й игровой день.

    «Фрайбург» — «Боруссия» М

    Футбол. Чемпионат Германии. 30-й тур

    За пять туров до конца первой Бундеслиги, «Фрайбург» с 38 набранными очками находится на восьмой позиции в турнирной таблице, проигрывая четыре пункта шестой еврокубковой строке.

    После рестарта первенства коллектив так и не смог победить, дважды проиграв при двух ничейных исходах. В своем последнем матче он в родных стен был повержен «Байером» (0:1).

    «Боруссия» М с 56 зачетными пунктами разместилась на четвертой позиции в турнирной таблице, но пятый «Байер» уступает только по дополнительным показателям.

    После карантинной паузы «жеребята» выиграли две игры при одной ничьей и одном поражении. В минувшем туре они на своей территории разгромили берлинский «Унион» со счетом 4:1.

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    Ставка: победа «Боруссии» М с форой 0 за 1.35.

    «Бохум» — «Санкт-Паули»

    Футбол. Чемпионат Германии. 2БЛ. 30-й тур

    «Бохум» с 36 очками идет десятым во второй Бундеслиги, но опасную зону коллектив опережает всего на шесть пунктов.

    Отметим, что команда не проигрывает в семи матчах первенства подряд, три из которых были выиграны и четыре завершены ничьей. Неделю назад «Бохум» в гостях поделил очки с «Нюрнбергом» (0:0), а до этого дома обыграл «Киль» (2:1).

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    «Санкт-Паули» отстает от своего предстоящего соперника на один балл, и разместился на 13-й позиции в турнирной таблице второй Бундеслиги.

    В предыдущем туре «пираты» на выезде расписали мировую с «Карлсруэ» (1:1), а неделей ранее на своей территории поделили очки с «Хайденхаймом» (0:0).

    «Санкт-Паули» в текущем первенстве очень слабо играет в гостях, поэтому есть смысл ставить на то, что хозяева не проиграют.

    Ставка: 1Х за 1.38.

    «Смолевичи» — «Городея»

    Футбол. Чемпионат Белоруссии. 12-й тур

    «Смолевичи» после десяти проведенных матчей находятся в зоне вылета, на 15 месте, имея в своей копилке всего четыре очка, еще ни разу не выиграв в текущем сезоне.

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    Неделю тому назад «смольные» в Жодино уступили «Торпедо» (1:2), а ранее была ничья в Бресте с «Рухом» (0:0), прервавшая их 3-матчевую проигрышную серию.

    «Городея» после 11 матчей имеет в своей копилке 12 пунктов, с которыми расположилась в зоне переходных матчей, на 14 месте, уступая вышестоящей команде всего лишь балл.

    У «сахарных» на данный момент 6-матчевая безвыигрышная серия, в которой коллектив поровну поделил победы и ничейные исходы. В своей последней игре они дома проиграли «Неману» со счетом 0:2.

    Оба коллектива имеют большие проблемы в завершающей стадии. Рекомендуем в этом поединке ставить на «меньше».

    Ставка: ТМ 2,5 за 1.48.

    Итоговый коэффициент — 2.75. 0

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