ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Экспресс
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Федор СмоловТрансферный дайджест. 26 мая — 1 июня «Герта» празднует гол в ворота «Хоффенхайма»Возвращение Бундеслиги. Насколько успешным оно вышло? Дэвид БекхэмГруппа смерти соответствовала своему статусу. В 1998-м «МЮ» и «Барсе» пришлось разойтись миром
  • 11:16
    • Пятеро футболистов «Барселоны» переболели коронавирусом
  • 10:18
    • Клубы АПЛ могут использовать звуки трибун с FIFA 20
  • 08:35
    • Хавбек московского «Динамо» интересен французским клубам
  • 07:32
    • Стал известен полный файткард турнира UFC 250
  • 23:25
    • «Лейпциг» на выезде переиграл «Кельн» и вернулся в тройку
  • 20:53
    • Малафеев об интересе «Зенита» к Смолову: Долго торговались, но не сошлись в деньгах
  • 18:36
    • «Бешикташ», «Галатасарай» и «Фенербахче» заинтересованы в трансфере Смолова
    Все новости спорта

    Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?

    Экспресс дня 3 июня. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз и ставки на Экспресс дня 3 июня
    Леонардо Битенкур
    3 июня в первой и второй Бундеслиге пройдут перенесенные поединке, а в чемпионате Австрии состоится 23-й игровой день.

    «Вердер» — «Айнтрахт»

    Футбол. Чемпионат Германии. 24-й тур

    «Вердер» с 32 набранными очками находится в зоне вылета, на 17 строке. От 15 безопасной позиции бременцев отделяет три пункта при игре в запасе.

    После карантинной паузы «музыканты» провели уже четыре игры. Сперва они были в разгромлены дома «Байером» (1:4), после чего дважды победили и раз сыграли вничью. В своем последнем поединке они в гостях обыграли 1:0 «Шальке».

    «Айнтрахт» разместился на 12 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 32 зачетных пункта. От опасной строки франкфуртцы оторвались на пять очков.

    После рестарта первенства «орлы» сперва уступили в двух встречах подряд, а затем не проигрывают в двух играх, сыграв дома 3:3 с «Фрайбургом» и одолев в гостях 2:1 «Вольфсбург».

  • Трансферный дайджест. 26 мая — 1 июня
  • Продолжит ли форвард «Локо» зарубежный вояж, покинет ли «Реал» молодой хавбек, переберется ли нападающий «Челси» в Италию и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • «Вердер» в каждом матче отчаянно борется за очки, чтобы избежать вылета. По всей видимости, и в этом поединке хозяева вправе могут рассчитывать на баллы.

    Ставка: 1Х за 1.52.

    «Ганновер» — «Динамо» Дрезден

    Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

    «Ганновер», еще недавно выступавший в первой Бундеслиги, на данный момент в турнирной таблице 2БЛ идет 11, опережая опасную зону всего на шесть очков.

    В минувшем туре «96» на выезде уступили «Зандхаузену» со счетом 1:3, а ранее смогли одолеть в гостях «Оснабрюк» (4:2) и расписать мировую с «Карлсруэ» (1:1) дома.

    1000ЗабратьПросто за регистрацию, без условийwinline.ru 15СделатьСтавок без рискаleon.ru

    «Динамо» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице. От спасительного 15 места команда из Дрездена отстает на восемь очков, но при этом имеет три игры в запасе.

    После перерыва успел коллектив сыграть всего одну встречу, в которой на своей территории уступил одному из лидеров — «Штутгарту» со счетом 0:2. А перед карантином смог выиграть две встречи кряду.

    Обе команды имеют проблемы в обороне, и поэтому можно предположить, что матч будет «верховым».

    Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.

    ЛАСК — «Хартберг»

    Футбол. Чемпионат Австрии. 23-й тур

    ЛАСК из-за 6-очкового штрафа потерял лидерство в чемпионате Австрии. На данный момент клуб из Линца идет вторым, уступая лидирующему «Зальцбургу» три балла.

    Все прогнозы на футбол

    Несколько дней тому назад «черно-белые» в товарняке расписали мировую с «Санкт-Пельтен» (0:0). Отметим, что они вышли победителями из последних четырех игр первенства.

    «Хартберг» в чемпионском плей-офф идет на последнем шестом месте, имея в своей копилке 14 зачетных пунктов, находясь на расстоянии пять очков от зоны еврокубков.

    Накануне коллектив проиграл в товарищеской встрече «Аустрии» (0:1). Этим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до девяти матчей с учетом всех турниров.

    Недавний лидер первенства не должен в родных стенах испытать проблем с аутсайдером чемпионского плей-офф.

    Ставка: победа ЛАСКа с форой (-1,5) за 1.50.

    Итоговый коэффициент — 3.12. 0

  • На что ставить в БК Леон?
  •
  • На что ставить в Фонбет?
  •
  • Прогнозы в:
  • 20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.69
  • Прогноз на матч Ахал — Копетдаг
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Калев Таллин — Легион
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Яблонец — Слован Либерец
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Брондбю — Сендерйюске
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Прибрам — Славия Прага
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.96
  • Экспресс дня 2 июня
  • Сегодня в 21:00
    •  1.55
  • Прогноз на матч ИФ Фуглафьердур — ЭБ/Стреймур
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Баник Острава — Виктория Пльзень
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.20
  • Прогноз на матч Нымме Калью — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Ганновер — Динамо Дрезден
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  3.30
  • Прогноз на матч Спарта Прага — Теплице
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Вердер — Айнтрахт Франкфурт
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Ред Булл Зальцбург — Рапид
  • Футбол
  • Завтра в 21:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Фамаликан — Порту
  • Футбол
  • Завтра в 23:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    «Милан» — «Шальке». Лига чемпионов 2005/2006
  • Играли достойно, но пролетели мимо. О матче «Шальке» на «Сан-Сиро» в 2005-м
    • 18:03 27/05/2020     Оливер Гласнер
  • Разгром в Леверкузене. «Вольфсбург» прервал впечатляющую серию «Байера»
    • 16:11 27/05/2020     Левандовски забил 29-й мяч в сезоне
  • «Бавария» должна играть в финале Лиги чемпионов
    • 02:48 31/05/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 2500ПолучитьБонус на первый депозит
    Экспресс дня 3 июня. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 3.12
    Тоже интересно
    Джейдон Санчо Футбол Санчо спас Дортмунд от новых проблемРеакция прессы на матч «Падерборн» — «Боруссия» Дортмунд Вчера в 03:290
  • 07:17
    • «Барселона» согласовала контракт с Лаутаро Мартинесом
  • 11:33
    • ЦСКА подписал центрового сборной Сербии
  • 10:57
    • Чемпионат Белоруссии может лишиться одной команды
    Лионель Месси Футбол «Изумительный талант». Гари Линекер о Лионеле МессиЭкс-игрок сборной Англии считает аргентинца величайшим футболистом всех времен 31/05/2020 в 20:531
  • Экспресс дня

  • Продлит ли «Вердер» беспроигрышную серию?
  • 3.12
    •
  • 09:23
    • В «Васко да Гама» 16 футболистов заразились коронавирусом
  • 09:08
    • Руководитель федерации тенниса Франции подтвердил проведение «Ролан Гаррос»
  • 08:52
    • «Арсенал» предложил Обамеянгу новый контракт
    Испания — Нигерия. Чемпионат мира 1998 Футбол Первыми задали темп, провалили концовку и оказались вне плей-офф. О матче Испании и Нигерии на ЧМ-1998Поговорим об игре в Нанте, которая начиналась для испанцев ровно, а финальный отрезок закончился катастрофой 31/05/2020 в 16:480
  • 08:19
    • Бергкамп: В одно время Анри был лучшим в мире
  • 08:03
    • «Монако» установил ценник на Бен Йеддера
  • 07:48
    • Кузен Неймара перешел в клуб шестого дивизиона Франции
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболХоккейТеннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие