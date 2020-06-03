Экспресс дня 3 июня. Прогнозы и ставки на футбол

3 июня в первой и второй Бундеслиге пройдут перенесенные поединке, а в чемпионате Австрии состоится 23-й игровой день.

«Вердер» — «Айнтрахт»

Футбол. Чемпионат Германии. 24-й тур

«Вердер» с 32 набранными очками находится в зоне вылета, на 17 строке. От 15 безопасной позиции бременцев отделяет три пункта при игре в запасе.

После карантинной паузы «музыканты» провели уже четыре игры. Сперва они были в разгромлены дома «Байером» (1:4), после чего дважды победили и раз сыграли вничью. В своем последнем поединке они в гостях обыграли 1:0 «Шальке».

«Айнтрахт» разместился на 12 позиции в турнирной таблице, имея на своем счету 32 зачетных пункта. От опасной строки франкфуртцы оторвались на пять очков.

После рестарта первенства «орлы» сперва уступили в двух встречах подряд, а затем не проигрывают в двух играх, сыграв дома 3:3 с «Фрайбургом» и одолев в гостях 2:1 «Вольфсбург».

«Вердер» в каждом матче отчаянно борется за очки, чтобы избежать вылета. По всей видимости, и в этом поединке хозяева вправе могут рассчитывать на баллы.

Ставка: 1Х за 1.52.

«Ганновер» — «Динамо» Дрезден

Футбол. Чемпионат Германии. 26-й тур

«Ганновер», еще недавно выступавший в первой Бундеслиги, на данный момент в турнирной таблице 2БЛ идет 11, опережая опасную зону всего на шесть очков.

В минувшем туре «96» на выезде уступили «Зандхаузену» со счетом 1:3, а ранее смогли одолеть в гостях «Оснабрюк» (4:2) и расписать мировую с «Карлсруэ» (1:1) дома.

«Динамо» на данный момент занимает последнюю строчку в турнирной таблице. От спасительного 15 места команда из Дрездена отстает на восемь очков, но при этом имеет три игры в запасе.

После перерыва успел коллектив сыграть всего одну встречу, в которой на своей территории уступил одному из лидеров — «Штутгарту» со счетом 0:2. А перед карантином смог выиграть две встречи кряду.

Обе команды имеют проблемы в обороне, и поэтому можно предположить, что матч будет «верховым».

Ставка: ТБ 2,0 за 1.37.

ЛАСК — «Хартберг»

Футбол. Чемпионат Австрии. 23-й тур

ЛАСК из-за 6-очкового штрафа потерял лидерство в чемпионате Австрии. На данный момент клуб из Линца идет вторым, уступая лидирующему «Зальцбургу» три балла.

Все прогнозы на футбол

Несколько дней тому назад «черно-белые» в товарняке расписали мировую с «Санкт-Пельтен» (0:0). Отметим, что они вышли победителями из последних четырех игр первенства.

«Хартберг» в чемпионском плей-офф идет на последнем шестом месте, имея в своей копилке 14 зачетных пунктов, находясь на расстоянии пять очков от зоны еврокубков.

Накануне коллектив проиграл в товарищеской встрече «Аустрии» (0:1). Этим фиаско он продлил свою безвыигрышную серию до девяти матчей с учетом всех турниров.

Недавний лидер первенства не должен в родных стенах испытать проблем с аутсайдером чемпионского плей-офф.

Ставка: победа ЛАСКа с форой (-1,5) за 1.50.

Итоговый коэффициент — 3.12. 0