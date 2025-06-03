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    Музетти обыграет Тиафо и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос?

    Музетти — Тиафо. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Музетти — Тиафо
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    Лоренцо Музетти
    Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.
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    Теннис. Ролан Гаррос. Мужчины 03 Июня 2025 года

    Лоренцо Музетти

  • Италия
    •  Лоренцо Музетти 12:00 Фрэнсис Тиафо

    Фрэнсис Тиафо

  • США
    •

    Музетти

    Лоренцо впервые в карьере вышел в четвертьфинал на французском мэйджоре.

    В четвертом круге итальянский теннисист остановил датчанина Хольгера Руне — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

    Перед этим Музетти одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

    В стартовом матче Музетти разгромил немца Янника Ханфмана (7:5, 6:2, 6:0), а во втором круге выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

    Также важно добавить, что Музетти выиграл не менее четырех матчей на четвертом грунтовом турнире подряд.

    Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

    В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

    В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 21 матч. На этом отрезке у него 18 побед и лишь три поражения.

    Тиафо

    Фрэнсис впервые в карьере вышел в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции.

    Примечательно, что на текущем турнире американец до сих пор не отдал ни одного сета.

    В 1/8 финала Тиафо обыграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:4, 7:6.

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    • В третьем раунде Тиафо  выиграл у своего соотечественника Себастьяна Корды — 7:6, 6:3, 6:4.

    В первом матче он одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

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    Во втором круге полуфиналист US Open-2024 спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

    Ранее в этом году Тиафо еще ни разу не выигрывал больше четырех матчей.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.23, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.35.

    Прогноз: итальянец выиграл только три из семи матчей против американца. Но с учетом внушительного прогресса Музетти в этом сезоне рискнем предположить, что он тормознет Тиафо.

    Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 33,5 за 2.11.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Музетти — Тиафо?

    Матч Музетти — Тиафо состоится 03 июня 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Музетти — Тиафо?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Музетти + тотал геймов больше 33,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Музетти — Тиафо?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Музетти + тотал геймов больше 33,5» с коэффициентом у букмекеров 2.11.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Музетти — Тиафо?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Музетти — Тиафо?

    Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.23, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.35.

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    Музетти — Тиафо: прогноз и ставка за 2.11, статистика, коэффициенты матча 03.06.202515:00. Музетти обыграет Тиафо и выйдет в полуфинал Ролан Гаррос?
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