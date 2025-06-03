Музетти — Тиафо. Ставка (к. 2.11) и прогноз на Ролан Гаррос 3 июня 2025 года

Итальянец Лоренцо Музетти сыграет против американца Фрэнсиса Тиафо в четвертьфинале Ролан Гаррос. Матч пройдет 3 июня, начало — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч Музетти — Тиафо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Музетти

Лоренцо впервые в карьере вышел в четвертьфинал на французском мэйджоре.

В четвертом круге итальянский теннисист остановил датчанина Хольгера Руне — 7:5, 3:6, 6:3, 6:2.

Перед этим Музетти одержал волевую победу над аргентинцем Мариано Навоне — 4:6, 6:4, 6:3, 6:2.

В стартовом матче Музетти разгромил немца Янника Ханфмана (7:5, 6:2, 6:0), а во втором круге выиграл у колумбийца Даниэля Галана — 6:4, 6:0, 6:4.

Также важно добавить, что Музетти выиграл не менее четырех матчей на четвертом грунтовом турнире подряд.

Прогнозы и ставки на Ролан Гаррос

В апреле он дошел до финала на «Мастерсе» в Монте-Карло, а в мае добрался до полуфинала на «тысячниках» в Мадриде и Риме. В двух случаях он проиграл Карлосу Алькарасу.

В этом сезоне Музетти провел на грунте уже 21 матч. На этом отрезке у него 18 побед и лишь три поражения.

Тиафо

Фрэнсис впервые в карьере вышел в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции.

Примечательно, что на текущем турнире американец до сих пор не отдал ни одного сета.

В 1/8 финала Тиафо обыграл немца Даниэля Альтмайера — 6:3, 6:4, 7:6.

В третьем раунде Тиафо выиграл у своего соотечественника Себастьяна Корды — 7:6, 6:3, 6:4.

В первом матче он одержал победу над россиянином Романом Сафиуллиным — 6:4, 7:5, 6:4.

Во втором круге полуфиналист US Open-2024 спокойно разобрался с бывшей десятой ракеткой мира Пабло Каррено-Бустой — 6:4, 6:3, 6:1.

Ранее в этом году Тиафо еще ни разу не выигрывал больше четырех матчей.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Музетти в этом матче можно поставить за 1.23, победу Тиафо букмекеры предлагают за 4.35.

Прогноз: итальянец выиграл только три из семи матчей против американца. Но с учетом внушительного прогресса Музетти в этом сезоне рискнем предположить, что он тормознет Тиафо.

Рекомендуемая ставка: победа Музетти + тотал геймов больше 33,5 за 2.11.