Маннарино — Нисиока. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Француз Адриан Маннарино сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Маннарино

У Адриана на данный момент просто ужасный баланс — в 2025-м он одержал лишь семь побед и 21 раз проиграл.

Текущая серия поражений француза составляет уже семь матчей.

Последний раз Маннарино побеждал еще в середине апреля, когда обыграл австралийца Бернарда Томича в четвертьфинале «челленджера» в Мехико.

Прогнозы на теннис

Спад в игре и результатах Маннарино начался в еще в прошлом сезоне. В 2024-м он выиграл лишь треть матчей — 18 из 52-х.

Эту неделю 36-летний Маннарино начал в статусе 130-й ракетки мира.

Нисиока

Есихито в последнее время почти не играл из-за травмы.

Весной японец провел лишь три неполных матча. В двух случаях ему пришлось сняться.

На прошлой неделе Нисиока не доиграл матч против австралийца Алексея Попырина в первом круге Ролан Гаррос.

Лучшим результатом Нисиоки в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» В Далласе. К слову, здесь он не смог завершить матч против норвежца Каспера Рууда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.61, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.32.

Прогноз: француз с некоторых пор стал играть заметно хуже, тогда как японца постоянно беспокоят травмы. Это значит, что оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.