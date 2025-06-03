Маннарино — Нисиока. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

Маннарино
У Адриана на данный момент просто ужасный баланс — в 2025-м он одержал лишь семь побед и 21 раз проиграл.
Текущая серия поражений француза составляет уже семь матчей.
Последний раз Маннарино побеждал еще в середине апреля, когда обыграл австралийца Бернарда Томича в четвертьфинале «челленджера» в Мехико.
Спад в игре и результатах Маннарино начался в еще в прошлом сезоне. В 2024-м он выиграл лишь треть матчей — 18 из 52-х.
Эту неделю 36-летний Маннарино начал в статусе 130-й ракетки мира.
Нисиока
Есихито в последнее время почти не играл из-за травмы.
Весной японец провел лишь три неполных матча. В двух случаях ему пришлось сняться.
На прошлой неделе Нисиока не доиграл матч против австралийца Алексея Попырина в первом круге Ролан Гаррос.
Лучшим результатом Нисиоки в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» В Далласе. К слову, здесь он не смог завершить матч против норвежца Каспера Рууда.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.61, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.32.
Прогноз: француз с некоторых пор стал играть заметно хуже, тогда как японца постоянно беспокоят травмы. Это значит, что оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.
- 3.55Синнер — Рублев: прогноз и ставкаСегодня в 21:45
- 1.96Виртанен — Вукич: прогноз и ставкаЗавтра в 12:00
- 2.29Пол — Алькарас: прогноз и ставкаЗавтра в 21:15
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Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.