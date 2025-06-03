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    Нисиока продлит серию поражений Маннарино?

    Маннарино — Нисиока. Ставка (к. 2.28) и прогноз на турнир в Бирмингеме 3 июня 2025 года

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    Прогноз и ставки на Маннарино — Нисиока
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    Есихито Нисиока
    Француз Адриан Маннарино сыграет против японца Есихито Нисиоки в первом круге травяного «челленджера» в Бирмингеме. Матч пройдет 3 июня, начало — в 12:00 мск. Ставка и прогноз на матч Маннарино — Нисиока, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Маннарино

    У Адриана на данный момент просто ужасный баланс — в 2025-м он одержал лишь семь побед и 21 раз проиграл.

    Текущая серия поражений француза составляет уже семь матчей.

    Последний раз Маннарино побеждал еще в середине апреля, когда обыграл австралийца Бернарда Томича в четвертьфинале «челленджера» в Мехико.

    Прогнозы на теннис

    Спад в игре и результатах Маннарино начался в еще в прошлом сезоне. В 2024-м он выиграл лишь треть матчей — 18 из 52-х.

    Эту неделю 36-летний Маннарино начал в статусе 130-й ракетки мира.

    Нисиока

    Есихито в последнее время почти не играл из-за травмы.

    Весной японец провел лишь три неполных матча. В двух случаях ему пришлось сняться.

    На прошлой неделе Нисиока не доиграл матч против австралийца Алексея Попырина в первом круге Ролан Гаррос.

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    Лучшим результатом Нисиоки в этом сезоне пока остается выход в четвертьфинал «пятисотника» В Далласе. К слову, здесь он не смог завершить матч против норвежца Каспера Рууда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.61, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.32.

    Прогноз: француз с некоторых пор стал играть заметно хуже, тогда как японца постоянно беспокоят травмы. Это значит, что оптимальным вариантом здесь будет ставка без учета исхода встречи.

    Рекомендуемая ставка: тотал сетов больше 2,5 за 2.28.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Маннарино — Нисиока?

    Матч Маннарино — Нисиока состоится 03 июня 2025 года в 12:00 по московскому времени в рамках турнира: ATP.

    Прогноз: какой прогноз на матч Маннарино — Нисиока?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Тотал сетов больше 2,5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Маннарино — Нисиока?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Тотал сетов больше 2,5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Маннарино — Нисиока?

    Смотреть матч турнира ATP в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Маннарино — Нисиока?

    Коэффициенты букмекеров: на Маннарино в этом матче можно поставить за 1.61, победу Нисиоки букмекеры предлагают за 2.32.

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