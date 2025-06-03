Экспресс дня 3 июня. Ставки и прогнозы на футбол

В очередном экспрессе рассмотрим матчи в чемпионатах Швеции, Эстонии и Финляндии На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Интер Турку-2» — КУПС-2

Футбол. Чемпионат Финляндии. Юккенен

Сейчас вторая команда «Интер Турку-2» занимает третьем место во втором по силе дивизионе чемпионата Финляндии с 12 очками, но при этом имеет на игру меньше по сравнению с двумя лидирующими командами.

В трех последних матчах «Интер Турку-2» победил дважды с одинаковым счетом 5:3 и один раз уступил на своем поле «Джаз Пори» со счетом 1:2. Всего же в 7 проведенных матчах команда забила 20 мячей и пропустила 15 голов.

В отличие от своей главной команды, которая идет одним из лидеров в Вейккауслиге и была чемпионом прошлого года, резервный состав идет в Юккенене сейчас лишь на девятой строчке с 10 очками.

Четыре дня назад «КУПС-2» проиграл на своем поле в Кубке Финляндии «Миккели» со счетом 1:4. До этого были поражения в чемпионате от «Оулу-2» (1:3) и того же «Миккели» (0:3). Оба соперника имеют в своем составе молодых футболистов, которые стараются играть в результативный футбол, поэтому стоит надеяться на обилие голов.

Наш прогноз: тотал больше 3,5 за 1,69.

«Таллин Калев-2» — «Тарту Велко»

Футбол. Чемпионат Эстонии. Эсилига

Резервный состав «Калева» после 13 матчей идет на предпоследней строчке с 8 очками во втором по силе дивизионе чемпионата Эстонии. В прошлой игре команда в гостях выдала яркий матч против «Нымме-2», который завершился вничью (3:3).

До этого был домашний разгром главного аутсайдера дивизиона «Таммеки-2» (6:1) и ничья в гостях с «Левадией-2» (2:2). Главной проблемой «Таллина Калев» является ужасная игра в обороне, сейчас у нее уже 33 пропущенных мяча.

В этом сезоне «Тарту Велко» будет бороться за повышение в классе. Сейчас команда идет третьей в таблице Эсилиги и на четыре очка отстает от лидера «Виимси», имея на одну игру меньше.

Прогнозы и ставки на футбол

Команда набрала отличный ход и не знает поражений на протяжении уже 10 матчей, выиграв 7 игр и три раза сведя встречи вничью. В последнем туре была яркая ничья с «Левадией-2» (3:3), ранее победа нал «Флорой-2» (4:2). В этом матче вряд ли молодежь хозяев сможет что-либо противопоставить опытным игрокам «Тарту Велко».

Наш прогноз: победа гостей с форой -1,5 за 1,54.

«Карлстад» — «Эребру»

Футбол. Чемпионат Швеции. Первый дивизион

Сейчас «Карлстад» идет вторым в турнирной таблице, уступая лишь четыре очка резервному составу «Хаммарбю», имеющему одну из сильнейших академий в Швеции. Но у «Карлстада» есть еще одна игра в запасе.

В матче 10-го тура команда легко разобралась с «Арландой» на своем поле, разгромив соперника со счетом 3:0. До этого с таким же счетом была обыграна в гостях «Солентуна». Всего же серия побед «Карлстада» с учетом кубковых матчей достигла уже семи матчей.

«Эребру» сейчас переживает не лучшие времена в своей истории. Если раньше команда стабильно играла в Аллсвенскан, то сейчас является одним из аутсайдеров Первой лиги, занимая 11-е место с 12 очками.

В прошлой игре команда потерпела поражение от «Нордик Юнайтед» в гостях со счетом 1:3, до этого была неудача на своем поле в матче «Тим» (0:4), а до этого был проигрыш «Хаммарбю-2» (1:3). Несмотря на эти неудачи, команда старается играть от себя в открытый футбол, так что стоит рассчитывать на результативную игру в этой встрече.

Наш прогноз: тотал больше 3 за 1,55.

Общий коэффициент — 4,03.