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    Маурицио Сарри снова возглавил «Лацио»

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    Маурицио Сарри снова возглавил «Лацио», информирует клубная пресс-служба.

    Маурицио Сарри
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    Маурицио Сарри

    66-летний специалист сменил на этом посту Марко Барони. Детали контракта между Сарри и «Лацио» неизвестны.

    «Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение — это выбор сердца, убеждений и видения игры. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть команде энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир», — заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

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