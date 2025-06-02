Маурицио Сарри снова возглавил «Лацио»

снова возглавил, информирует клубная пресс-служба.

66-летний специалист сменил на этом посту Марко Барони. Детали контракта между Сарри и «Лацио» неизвестны.

«Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение — это выбор сердца, убеждений и видения игры. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть команде энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир», — заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

В прошедшем сезоне «Лацио» набрал 65 очков и занял седьмое место в турнирной таблице итальянской серии А.