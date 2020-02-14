Экспресс дня 14 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

В пятницу, 14 февраля, в чемпионатах Испании, Германии и Франции пройдут стартовые поединки очередных игровых дней.

«Валенсия» — «Атлетико»

Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 24-й тур

«Валенсия» в турнирной таблице чемпионата Испании расположилась на седьмой позиции, но от четвертой строчки ее отделяет всего два балла.

«Оранжевые» в девяти последних турах Примеры проиграли только два матчи, оба на выезде. Неделю назад «летучие мыши» в гостях уступили «Хетафе» (0:3), а до этого одержали две домашние виктории над «Барселоной» (2:0) и «Сельтой» (1:0).

«Атлетико» в турнирной таблице Примеры на данный момент идет на четвертом месте, опережая пятую строку только по дополнительным показателям.

В прошлом туре первенства «матрасники» в родных стенах с трудом одолели «Гранаду» (1:0), прервав т.с. 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой они даже не забивали.

На своей территории в этом чемпионате «Валенсия» еще не проигрывала. И «Атлетико» сейчас не в том состоянии, чтобы прервать эту серию.

Ставка: 1Х за 1.50.

«Монако» — «Монпелье»

Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

«Монако» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от третьей строчки на шесть очков.

Монегаски вышли победителями в своих последних поединках первенства, поочередно обыграв дома «Анже» (1:0) и на выезде «Амьен» (2:1) в минувшем туре чемпионата.

«Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции идет пятым, опережая предстоящего соперника на два пункта.

За последние шесть туров Лиги 1 «паладины» четырежды выигрывали, еще по разу сыграв вничью и уступив. Причем единственное поражение в этот период было в гостях от лидирующего ПСЖ (0:5).

«Монако» в родных пенатах вполне может рассчитывать на набранные баллы. Предлагаем поставить на непроигрыш хозяев.

Ставка: 1Х за 1.25.

«Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф

Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 22-й тур

Дортмундская «Боруссия» в турнирной таблице Бундеслиги размещается на третьем месте, отставая от лидера первенства на четыре очка.

В последнем матче чемпионата «шмели» проиграли в гостях «Байеру» со счетом 3:4. Этой неудачей они прервали 3-матчевую победную серию, в которой они забили 15 мячей.

«Айнтрахт» в турнирной таблице чемпионата Германии идет только девятым, уступая семь баллов еврокубковой зоне.

За минувшие четыре встречи Бундеслиги «орлы» выиграли в трех из них при одном ничейном исходе. В прошлом туре они дома разгромил «Аугсбург» (5:0).

Оба коллектива демонстрируют хорошую результативность. Прогнозируем, что и в этом поединке они порадуют зрителей голами.

Ставка: обе забьют: да за 1.51.

Итоговый коэффициент — 2.83. 0