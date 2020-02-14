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    «Валенсия» дома не проиграет «Атлетико»?

    Экспресс дня 14 февраля. Прогнозы и ставки на футбол

    Экспресс
    Прогноз на Экспресс дня 14 февраля
    Карлос Солер
    В пятницу, 14 февраля, в чемпионатах Испании, Германии и Франции пройдут стартовые поединки очередных игровых дней.

    «Валенсия» — «Атлетико»

    Футбол. Чемпионат Испании. Примеры. 24-й тур

    «Валенсия» в турнирной таблице чемпионата Испании расположилась на седьмой позиции, но от четвертой строчки ее отделяет всего два балла.

    «Оранжевые» в девяти последних турах Примеры проиграли только два матчи, оба на выезде. Неделю назад «летучие мыши» в гостях уступили «Хетафе» (0:3), а до этого одержали две домашние виктории над «Барселоной» (2:0) и «Сельтой» (1:0).

    «Атлетико» в турнирной таблице Примеры на данный момент идет на четвертом месте, опережая пятую строку только по дополнительным показателям.

    В прошлом туре первенства «матрасники» в родных стенах с трудом одолели «Гранаду» (1:0), прервав т.с. 3-матчевую безвыигрышную серию, в которой они даже не забивали.

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    • На своей территории в этом чемпионате «Валенсия» еще не проигрывала. И «Атлетико» сейчас не в том состоянии, чтобы прервать эту серию.

    Ставка: 1Х за 1.50.

    «Монако» — «Монпелье»

    Футбол. Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

    «Монако» находится на седьмой позиции в турнирной таблице Лиги 1, отставая от третьей строчки на шесть очков.

    Монегаски вышли победителями в своих последних поединках первенства, поочередно обыграв дома «Анже» (1:0) и на выезде «Амьен» (2:1) в минувшем туре чемпионата.

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    «Монпелье» в турнирной таблице чемпионата Франции идет пятым, опережая предстоящего соперника на два пункта.

    За последние шесть туров Лиги 1 «паладины» четырежды выигрывали, еще по разу сыграв вничью и уступив. Причем единственное поражение в этот период было в гостях от лидирующего ПСЖ (0:5).

    «Монако» в родных пенатах вполне может рассчитывать на набранные баллы. Предлагаем поставить на непроигрыш хозяев.

    Ставка: 1Х за 1.25.

    «Боруссия» Д — «Айнтрахт» Ф

    Футбол. Чемпионат Германии. БЛ. 22-й тур

    Дортмундская «Боруссия» в турнирной таблице Бундеслиги размещается на третьем месте, отставая от лидера первенства на четыре очка.

    В последнем матче чемпионата «шмели» проиграли в гостях «Байеру» со счетом 3:4. Этой неудачей они прервали 3-матчевую победную серию, в которой они забили 15 мячей.

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    • «Айнтрахт» в турнирной таблице чемпионата Германии идет только девятым, уступая семь баллов еврокубковой зоне.

    За минувшие четыре встречи Бундеслиги «орлы» выиграли в трех из них при одном ничейном исходе. В прошлом туре они дома разгромил «Аугсбург» (5:0).

    Оба коллектива демонстрируют хорошую результативность. Прогнозируем, что и в этом поединке они порадуют зрителей голами.

    Ставка: обе забьют: да за 1.51.

    Итоговый коэффициент — 2.83. 0

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    Экспресс дня 14 февраля. Прогнозы и ставки на футбол. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.83
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