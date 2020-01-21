Экспресс дня 21 января. Прогнозы и ставки на футбол

21 января в английской Премьер-лиге пройдут стартовые поединки 24 игрового дня.

«Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Шеффилд Юнайтед» после 23 туров идет седьмым в турнирной таблице АПЛ, но от пятой позиции команда отстает всего лишь на один балл.

«Клинки» на данный момент имеют 3-матчевую беспроигрышную серию с учетом всех турниров. В прошлом матче они в гостях сыграли вничью с «Арсеналом» (1:1), а перед этим дома одолели «Вест Хэм» (1:0).

«Манчестер Сити» в турнирной таблице чемпионата Англии занимает второе место, однако первому «Ливерпулю» «горожане» уступают аж 16 очков.

Накануне они сыграли вничью на своей территории с «Кристал Пэлас» (2:2), перервав т.с. свою 5-матчевую победную серию во всех турнирах.

Хотя «клинки» и играют в этом сезоне неплохо, но против «горожан» у них будет немного шансов на благоприятный исход.

Ставка: победа «Ман Сити» за 1.40.

«Эвертон» — «Ньюкасл»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Эвертон» в последних шести поединках в Премьер-лиге проиграл только одну встречу, и в турнирной таблице уже поднялся на 11 строчку.

В прошлом туре «ириски» на выезде разошлись миром с «Вест Хэмом» со счетом 1:1, а поединком ранее добыли домашнюю победу над «Брайтоном» — 1:0.

«Ньюкасл» находится строкой ниже, имея одинаковое количество очков с предстоящим оппонентом, но уступает ему по разнице мячей.

Вот уже два тура «сороки» не уступают. Накануне клуб дома одолел «Челси» (1:0), а неделей ранее в гостях поделил очки с «Вулверхэмптоном» (1:1). До этого отрезка они уступали в трех играх чемпионата подряд.

Оба коллектива не отличаются высокой результативностью, и вряд ли в игре между собой забьют много.

Ставка: ТМ 3,5 за 1.37.

«Челси» — «Арсенал»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ. 24-й тур

«Челси» пока идет четвертым в турнирной таблице, уступая третьей строчке шесть баллов и опережает пятую позиции всего на пять пунктов.

Накануне «аристократы» в гостях проиграли 0:1 «Ньюкаслу», а перед этой встречей дважды победили при одном ничейном результате в рамках АПЛ.

«Арсенал» проводит слабый сезон, находясь в середине турнирной таблицы, уступая зоне еврокубковой позиции пять баллов.

В последних шести встречах чемпионата «канониры» уступили только нынешнему сопернику, но и побеждали всего раз, четырежды разойдясь миром. В своем последнем матче они дома поделили очки с «Шеффилдом Юнайтед» (1:1).

От лондонского дерби вполне можно ожидать «верховой» матч. Предлагаем поставить на ТБ 2,0.

Ставка: ТБ 2,0 за 1.28.

Общий коэффициент — 2.45. 0