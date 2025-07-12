Ростов — Факел. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2025 года

«Ростов»
Турнирное положение: Ростовчане не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.
При этом «Ростов» победил в десяти матчах из 30. А вот отличились игроки команды 41 результативным выстрелом.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ростов» сумел одолеть махачкалинское «Динамо» (2:1).
До того команда потерпела поражение от «Краснодара» (2:4). А вот поединок с ЦСКА завершился поражением в серии пенальти.
Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ростов» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Ростовчане в кадровом плане серьезно видоизменились. Да и амбиций на новый сезон громадьё.
Причем «Ростов» традиционно успешно противостоит «Факелу». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.
Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Ростовчане уже больше двух лет не проигрывают воронежцам.
«Факел»
Турнирное положение: Воронежцы провалили минувший сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.
Причем «Факел» в 30 матчах чемпионата набрал всего 18 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.
Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Воронежцы не смогли одолеть «Крылья Советов» (1:1).
До того команда не уступила «Пари НН» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Локомотиву».
При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.
Не сыграют: травмированных нет.
Состояние команды: Воронежцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 30 поединках минувшего чемпионата.
При этом «Факел» победил всего в двух поединках первенства из 30. А вот в новом сезоне перед командой стоит задача вернуться в элиту.
Команда в межсезонье серьезно обновляется. Состав у воронежцев довольно крепкий, да и новички явно усилят «Факел».
Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Воронежцы не боятся соперника, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.
Статистика для ставок
- Ростовчане уже 2 года не проигрывают «Факелу»
- Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч
- «Факел» не побеждает еще с февраля
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 8.24.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.96.
- 3.15Краснодар — ЦСКА: прогноз и ставкаЗавтра в 18:00
- 2.14Спартак — Родина: прогноз и ставкаСегодня в 19:00
- 3.29Локомотив — Динамо: прогноз и ставкаЗавтра в 17:30
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Прогноз: «Ростов» явно сильнее воронежцев, и наверняка будет максимально активно атаковать.
Ростовчане традиционно успешно противостоят «Факелу», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.
Ставка: Фора «Ростова» -1.5 за 2.28.
Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.
Ставка: ТБ 3.5 за 3.20