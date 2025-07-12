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    «Ростов» уверенно потушит «Факел»

    Ростов — Факел. Ставка (к. 2.28) и прогноз на футбол, товарищеский матч, 12 июля 2025 года

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    Прогноз и ставки на «Ростов» — «Факел»
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    Кирилл Щетинин
    12 июля в товарищеском матче по футболу сыграют «Ростов» и «Факел». Начало игры — в 15:00 мск. Ставка и прогноз на матч «Ростов» — «Факел», коэффициенты, форма соперников и статистика.

    «Ростов»

    Турнирное положение: Ростовчане не столь продуктивно выступили в последнем чемпионате России. Команда финишировала на 8 месте турнирной таблицы.

    При этом «Ростов» победил в десяти матчах из 30. А вот отличились игроки команды 41 результативным выстрелом.

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Ростов» сумел одолеть махачкалинское «Динамо» (2:1).

    До того команда потерпела поражение от «Краснодара» (2:4). А вот поединок с ЦСКА завершился поражением в серии пенальти.

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла одну викторию. В этих поединках «Ростов» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 7.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Состояние команды: Ростовчане в кадровом плане серьезно видоизменились. Да и амбиций на новый сезон громадьё.

    Причем «Ростов» традиционно успешно противостоит «Факелу». Из пяти последних очных поединков команда победила 4 раза при одной коллизии.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать с позиции силы. Ростовчане уже больше двух лет не проигрывают воронежцам.

    «Факел»

    Турнирное положение: Воронежцы провалили минувший сезон. Команда финишировала на 16 месте турнирной таблицы РПЛ.

    Причем «Факел» в 30 матчах чемпионата набрал всего 18 очков. А вот в собственные ворота команда пропустила 42 мяча.

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    • Последние матчи: предыдущий поединок команда провела неудачно. Воронежцы не смогли одолеть «Крылья Советов» (1:1).

    До того команда не уступила «Пари НН» (1:1). А вот чуть ранее она с минимальным счетом уступила «Локомотиву».

    При этом «Факел» в 5 своих последних поединках добыл 3 ничьих. Команда отличилась 3 забитыми мячами при 5 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: травмированных нет.

    Состояние команды: Воронежцы не преуспевают в плане реализации. Команда настреляла всего 14 мячей в 30 поединках минувшего чемпионата.

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    При этом «Факел» победил всего в двух поединках первенства из 30. А вот в новом сезоне перед командой стоит задача вернуться в элиту.

    Команда в межсезонье серьезно обновляется. Состав у воронежцев довольно крепкий, да и новички явно усилят «Факел».

    Безусловно, номинальные гости будут действовать вторым номером. Воронежцы не боятся соперника, и уж точно постараются найти свои шансы в контригре.

    Статистика для ставок

    • Ростовчане уже 2 года не проигрывают «Факелу»

    • Воронежцы в среднем забивают реже гола за матч

    • «Факел» не побеждает еще с февраля

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 8.24.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с немного разными коэффициентами — 1.94 и 1.96.

    Прогноз: «Ростов» явно сильнее воронежцев, и наверняка будет максимально активно атаковать.

    Ростовчане традиционно успешно противостоят «Факелу», да и атака команды должна еще прибавить в плане реализации.

    Ставка: Фора «Ростова» -1.5 за 2.28.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.20

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Ростов — Факел?

    Матч Ростов — Факел состоится 12 июля 2025 года в 15:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Ростов — Факел?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Фора «Ростова» -1.5.

    Ставка: на что сделать ставку в матче Ростов — Факел?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Фора «Ростова» -1.5» с коэффициентом у букмекеров 2.28.

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Ростов — Факел?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Ростов — Факел?

    Коэффициенты букмекеров: «Ростов» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.43. Ничья оценена в 4.72, а победа оппонента — в скромные 8.24.

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    Ростов — Факел: прогноз и ставка за 2.28, статистика, коэффициенты матча 12.07.202515:00. «Ростов» уверенно потушит «Факел»
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